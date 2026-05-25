Dostupni linkovi

Sve RFE/RL stranice
VIJESTI
logotip stranice logotip stranice
Prethodni Naredni
Vanredno
Vesti

Vučić najavio da će sa Sijem u Pekingu razgovarati o vojnoj i ekonomskoj saradnji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sa kineskim predsednikom Si Đinpingom, tokom zvanične posete Kini, 25. maj 2026.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sa kineskim predsednikom Si Đinpingom, tokom zvanične posete Kini, 25. maj 2026.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je u ponedeljak, uoči susreta sa kineskim predsednikom Si Đinpingom u Pekingu, da će sa njim razgovarati o vojno-tehničkoj i ekonomskoj saradnji.

Vučić je, drugog dana zvanične posete Kini, rekao novinarima da će među temama u užem formatu sastanka sa kineskim predsednikom biti vojno-tehnička i ekonomska saradnja.

''Ne mogu da pričam o nekim škakljivim pitanjima koja nisu uvek u potpunosti za javnost, poput vojno-tehničke saradnje. Imamo i neke molbe, neke želje. To je za uži format", rekao je Vučić.

Predsednici Srbije i Kine sa suprugama uoči sastanka delagacija dve zemlje, 25. maj 2026.
Predsednici Srbije i Kine sa suprugama uoči sastanka delagacija dve zemlje, 25. maj 2026.

Naveo je da će u širem formatu razgovora biti politika i podrška u međunarodnim organizacijama.

Na početku sastanka delagacija dve zemlje, kineski predsednik Si Đinping rekao je da bi dve zemlje trebalo da jačaju razmenu i podržavaju jedna drugu. izrazivši uverenje da će njihovo sveobuhvatno strateško partnerstvo dovesti "do novih visina".

Srbija poslednjih godina, uprkos upozorenjima Brisela i Vašingtona, osim ekonomske razvija i vojnu saradnju sa Kinom.

Postala je prva evropska zemlja koja je nabavila kinesko naoružanje, a specijalne vojne jedinice dve zemlje održale su i prvu zajedničku vojnu vežbu prošle godine u Kini.

Iako kandidat za članstvo u EU, Srbija intenzivira odnose sa Kinom.

Vučić je nakon razgovora sa kineskim premijerom Li Đijangom izjavio da su razgovarali o novim investicijama, infrastrukturnim projektima, kao i o ključnim geopolitičkim i regionalnim pitanjima.

Naveo je da je zamolio kineskog premijera da pomognu da se nađe strateški partner za tekstilnu kompaniju Jumko i fabriku nameštaja Simpo u Vranju na jugu Srbije.

Tema razgovora je bila i primena ugovora o slobodnoj trgovini između Srbije i Kine, a Vučić je rekao da je Srbija imala 20 odsto veći izvoz u Kinu u 2025.

Predsednik Srbije je komentariso i odnose Zapada i Kine, rekavši da protekcionizam postaje ključna vrednost Zapada jer ne mogu da se takmiče na slobodnom tržištu sa Kinom.

Vučić se sastao i sa predsedavajućim Nacionalnog komiteta Kineske narodne političke konsultativne konferencije Vang Huningom, za koga je rekao da ga nazivaju kineskim Kisindžerom.

"To je čovek koji je uvek učestvovao u stvaranju kineske spoljne politike, oblikovanju kineske ideologije. Pažljivo sam zapisivao sve što mi je govorio", rekao je Vučić.

Kako je rekao, sa njim je razgovarao o spoljnoj politici i ekonomiji.

Najavljeno je da će tokom posete dvojica predsednika potpisati zajedničku izjavu, kao i da će biti potpisano oko 30 sporazuma.

Pre odlaska u Kinu Vučić je najavio da je postignut dogovor o miljardu evra u investicijama.

Odnosi Srbije sa Kinom jačaju od dolaska Srpske napredne stranke (SNS) na vlast pre 14 godina.

Međusobnu saradnju zvaničnici dve zemlje nazivaju "čeličnim prijateljstvom".

Pratite nas na Telegramu

Povezani sadržaji
XS
SM
MD
LG