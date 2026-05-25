Vučić najavio da će sa Sijem u Pekingu razgovarati o vojnoj i ekonomskoj saradnji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je u ponedeljak, uoči susreta sa kineskim predsednikom Si Đinpingom u Pekingu, da će sa njim razgovarati o vojno-tehničkoj i ekonomskoj saradnji.

Vučić je, drugog dana zvanične posete Kini, rekao novinarima da će među temama u užem formatu sastanka sa kineskim predsednikom biti vojno-tehnička i ekonomska saradnja.

''Ne mogu da pričam o nekim škakljivim pitanjima koja nisu uvek u potpunosti za javnost, poput vojno-tehničke saradnje. Imamo i neke molbe, neke želje. To je za uži format", rekao je Vučić.

Naveo je da će u širem formatu razgovora biti politika i podrška u međunarodnim organizacijama.

Na početku sastanka delagacija dve zemlje, kineski predsednik Si Đinping rekao je da bi dve zemlje trebalo da jačaju razmenu i podržavaju jedna drugu. izrazivši uverenje da će njihovo sveobuhvatno strateško partnerstvo dovesti "do novih visina".

Srbija poslednjih godina, uprkos upozorenjima Brisela i Vašingtona, osim ekonomske razvija i vojnu saradnju sa Kinom.

Postala je prva evropska zemlja koja je nabavila kinesko naoružanje, a specijalne vojne jedinice dve zemlje održale su i prvu zajedničku vojnu vežbu prošle godine u Kini.

Iako kandidat za članstvo u EU, Srbija intenzivira odnose sa Kinom.

Vučić je nakon razgovora sa kineskim premijerom Li Đijangom izjavio da su razgovarali o novim investicijama, infrastrukturnim projektima, kao i o ključnim geopolitičkim i regionalnim pitanjima.

Naveo je da je zamolio kineskog premijera da pomognu da se nađe strateški partner za tekstilnu kompaniju Jumko i fabriku nameštaja Simpo u Vranju na jugu Srbije.

Tema razgovora je bila i primena ugovora o slobodnoj trgovini između Srbije i Kine, a Vučić je rekao da je Srbija imala 20 odsto veći izvoz u Kinu u 2025.

Predsednik Srbije je komentariso i odnose Zapada i Kine, rekavši da protekcionizam postaje ključna vrednost Zapada jer ne mogu da se takmiče na slobodnom tržištu sa Kinom.

Vučić se sastao i sa predsedavajućim Nacionalnog komiteta Kineske narodne političke konsultativne konferencije Vang Huningom, za koga je rekao da ga nazivaju kineskim Kisindžerom.

"To je čovek koji je uvek učestvovao u stvaranju kineske spoljne politike, oblikovanju kineske ideologije. Pažljivo sam zapisivao sve što mi je govorio", rekao je Vučić.

Kako je rekao, sa njim je razgovarao o spoljnoj politici i ekonomiji.

Najavljeno je da će tokom posete dvojica predsednika potpisati zajedničku izjavu, kao i da će biti potpisano oko 30 sporazuma.

Pre odlaska u Kinu Vučić je najavio da je postignut dogovor o miljardu evra u investicijama.

Odnosi Srbije sa Kinom jačaju od dolaska Srpske napredne stranke (SNS) na vlast pre 14 godina.

Međusobnu saradnju zvaničnici dve zemlje nazivaju "čeličnim prijateljstvom".