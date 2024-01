Vučić u Davosu o kineskim investicijama i paketu pomoći EU

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je 18. januara na panelu Svetskog ekonomskog foruma u Davosu izjavio da ne može da se odrekne ni 30 odsto kineskih investicija ni evropskih 65 odsto, prenosi Beta.

Vučić je na panelu "Novo evroazijsko svitanje" izjavio da se na države regiona Zapadni Balkan i Jugoistočne Evrope vrši pritisak kada sarađuju sa Kinom.

"Pitaju nas da li želimo u EU ili Kinu. Moramo da radimo za benefit naših država, ne možemo da budemo uspešni bez velikih kineskih investicija, bez bliske saradnje sa njima i ljudi u Evropi to moraju da razumeju to", rekao je on.

On je precizirao da, kada je reč o stranim direktnim investicijama, "60 do 64 odsto ukupnih stranih direktnih investicija dolazi iz Evrope, ali više od 32 do 33 odsto dolazi iz Azije - iz Kine, Japana i Južne Koreje".

Vučić je kazao i da je Srbiji i drugim zemljama Zapadnog Balkana potrebna jača Nemačka jer njen ekonomski pad predstavlja problem i za države u regionu.

Vučić je istog dana razgovarao u Davosu sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen (von der Leyen) o "geopolitičkim izazovima i strateški važnim pitanjima za Srbiju", stoji u objavi na njegovom Instagram profilu.

Vučić je takođe napisao da je fokus razgovora, na marginama Svetskog ekonomskog foruma, bio na planovima o realizaciji EU Plana rasta za Zapadni Balkan, za koji navodi da bi trebalo da "ojača i približi ekonomije i društva".

"Srbija je spremna da na najbolji način iskoristi ovu pomoć na putu modernizacije i izgradnje kojim koračamo, a posebno sam zahvalio predsednici Evropske komisije na ličnom angažmanu i razumevanju situacije u regionu i podršci na evropskom putu naše zemlje", napisao je Vučić.

Evropska komisija je 8. novembra 2023. odobrila Plan rasta za Zapadni Balkan kojim predlaže paket finansijske pomoći od šest milijardi evra za period od 2024. do 2027. godine.

Više od 20 visokih evropskih političara pozvalo je takođe 18. januara Ursulu fon der Lajen da istraži optužbe za krađu na decembarskim izborima u Srbiji.

"Pozivamo EU da sprovede nezavisnu istragu o svim prijavljenim izbornim nepravilnostima i tvrdnjama o krađi", naveli su evropski zvaničnici u pismu, koje je jedan od potpisnika Mihael Rot (Michael Rot) podelio na društvenoj mreži X.

Evropski parlament je 17. januara održao raspravu o poslednjim izborima u Srbiji, na kojoj je saopšteno da Evropska komisija očekuje od Srbije da na transparentan način ispita sve pritužbe o neregularnostima tokom izbora održanih 17. decembra prošle godine.

O izborima o Srbiji će se ponovo, naredne nedelje, raspravljati u Evropskom parlamentu.

Očekuje se da se o izborima u Srbiji izglasa rezolucija Evropskog parlamenta na plenarnoj sednici u februaru.