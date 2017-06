Srednjeeuropske zemlje: Vojska na granici u slučaju novog migrantskog vala

Zemlje srednje Europe dogovorile su mogućnost zajedničkog vojnog angažmana na vanjskim granicama Europske unije u slučaju da zbog novog velikog izbjegličkog vala policija na granicama ne bi bila dovoljna. Prva zajednička vježba održat će se već početkom jeseni.

Šest država članica Srednjeeuropske obrambene inicijative - Češka, Slovačka, Austrija, Mađarska, Slovenija i Hrvatska, sa Poljskom u statusu promatrača - dogovorile su jačanje suradnje u slučaju mogućeg novog migratskog vala, što bi podrazumijevalo i vojnu pomoć u zaustavljanju tog vala na vanjskim granicama Europske unije.

Na sastanku u Pragu zaključeno je kako civilne snage za to ne bi bile dovoljne, i kako bi u zaštiti granice neke od država članica koja je ujedno i vanjska granica Europske unije sudjelovali vojnici dviju ili više srednjeeuropskih zemalja.

Akcijski plan koji će to operacionalizirati izrađuje Austrija, i trebao bi biti dovršen do kraja ovoga mjeseca. Mjere bi se provodile bilo na “balkanskoj ruti” u slučaju da ona bude obnovljena, bilo na nekoj drugoj ruti koja bi išla kroz države članice Inicijative, a šest srednjeeuropskih zemalja sugerira kako bi ovaj pristup mogao postati model za cijelu Europsku uniju.

“Imigrantska kriza muči sve zemlje uključene u ovaj projekt”, kaže tim povodom za Radio Slobodna Europa vojni analitičar portala obris.org Igor Tabak.

“Od Austrije koja se ogradama krenula odvajati i od Mađarske i od Slovenije, a našla se blokirana prema njemačkoj strani, do Mađarske koja je dizala ograde na svim svojim drugim granicama. Hrvatska je tu zapravo jedina koja nema svoje ograde i koju su ogradili susjedi iz Europske unije, i nama je u interesu da se tu postigne nekakva operativna suradnja ne bi li se te ograde maknule, budući da su one direktno kršenje svih onih načela solidarnosti o kojima Europska unija toliko voli pričati. Tu je onda i niz zemalja koje su u praksi ustanovile da imaju problema sa bilo kakvim primanjem ili prolaskom migranata, i to problema koje su rješavale lošije nego Hrvatska”, dodaje.

U zagrebačkom Centru za mirovne studije (CMS) koji se najviše bavi pravnim aspektima migrantske krize, kažu kako za ovaj projekt znaju samo iz medija.

“Međutim, mi imamo iskustvo zatvaranja ‘balkanske rute’ koje je bilo inicirano od strane Austrije koja je tu bila preuzela inicijativu i zatvorila tu rutu. Imamo dojam da je ovo još jedna austrijska inicijativa koja će sigurno zaživjeti i da će se ići u smjeru da se vojskom brani granice. Dakle, plašimo se da ima realne osnove da se to i desi”, kaže za RSE Gordan Bosanac iz CMS-a.

Bosanac je podsjetio na stav Centra za mirovne studije i drugih hrvatskih nevladinih udruga koje se bave migrantima kako hrvatska ili bilo koja druga vojska nema što raditi na hrvatskim granicama, a pogotovo nema što na tim granicama raditi kako bi spriječila izbjeglice koji bježe od rata da potraže zaštitu u Europskoj uniji.

Zajednički je zaključak država članica Srednjeeuropske obrambene inicijative i najava suradnje sa zemljama koje nisu članice ove inicijative i Europske unije, prije svega sa Srbijom, BiH, Crnom Gorom i Makedonijom. Na austrijsku inicijativu već će se u rujnu održati zajednička vježba čuvanja sigurnosti granica.

Također, ministri su zaključili da Europska unija konačno treba uspostaviti procedure centara za azil i migracije izvan Europe kako bi se spriječilo nekontrolirani priljev izbjeglica poput onog 2015. godine.