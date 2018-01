Bezuspješni veteranski juriš na HRT

Javna televizija u Hrvatskoj postala je poligon iživljavanja grupe veteranskih udruga povezanih sa dvogodišnjim prosvjedom tzv. „šatoraša“ u vrijeme Vlade Zorana Milanovića. Tražili su zabranu prikazivanja dva domaća filma zbog neprimjerenog sadržaja. Radi se o borbi za zadržavanje privilegija, ali i o napadu s desna na premijera i predsjednika Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) Andreja Plenkovića, kažu naši sugovornici.

Pedesetak udovica poginulih hrvatskih vojnika, invalida i lidera nekih od brojnih veteranskih udruga prodrlo je pred koji dan sve do porte Hrvatske radio-televizije, bijesni što je javna televizija ipak, makar u kasnijem večernjem terminu – suprotno njihovom traženju - prikazala domaći film „Ministarstvo ljubavi“, koji navodno ponižava i izruguje se tim udovicama. Njihovo je traženje - očito bez efekta - podržao pismom upućenim javnoj televiziji i ministar veterana Tomo Medved, pa je predsjednica udruge zagrebačkih udovica poginulih branitelja Rozalija Bartolić zbog toga prozvala i samog premijera Andreja Plenkovića.

„Poštovani premijeru Plenkoviću, tražimo od vas objašnjenje – tko to u ovoj hrvatskoj kući, Hrvatskoj radio-televiziji, ne želi poslušati riječ i apel vašeg i našeg ministra hrvatskih branitelja?“

Ministar Medved kasnije je kazao kako su to „glasine“, međutim mediji prenose da u Vladi njegovo pismo televiziji nije dočekano s odobravanjem i da je dobio javnu lekciju. Ova grupa tražila je i da se sa programa skine prikazivanje filma „Ustav Republike Hrvatske“ sa sličnim domoljubnim argumentima, na televiziji su se prvo uplašili i prebacili i njega u kasnonoćni „porno“ termin, a potom ga vratili u najavljenih 21 sat.

Međutim, sve to nije tako benigno. Radi se o istim onim prosvjednicima koji su u mandatu Milanovićeve vlade dvije godine imali šator pred Ministarstvom branitelja tražeći smjenu ministra, a potom i jurišali na Markov trg, gdje je sjedište Sabora i Vlade. „Tada im nije odgovarao Milanović, sada im ne odgovara Plenković. Radi se o prosvjedu čija je politička pozadina desni dio HDZ-a i još desnije od toga,“ kaže za naš program novinar riječkog „Novog lista“ Jasmin Klarić.

„Ovu pobunu oko prikazivanja filmova može se promatrati i kroz optiku odnosa u vladajućoj stranci, odnosno kroz činjenicu da je dobar dio glasača i simpatizera HDZ-a daleko desnije od ove mainstream politike koju pokušava gurati Plenković. To se pokazalo i u ovom slučaju i to je de fakto poruka Plenkoviću: 'Mi znamo da si ti to ipak dopustio, i na neki način ćemo pokazati prstom prema tebi.“

Saborski zastupnik oporbenih socijaldemokrata i bivši ministar branitelja Predrag Matić Fred najavljuje da će o skandaloznom pokušaju ministra Medveda pitati premijera prvi puta kada u Saboru bude aktualno prijepodne.

„I dok si korejski predsjednik Kim-Jong-un ne bi dopustio da uređuje televizijski program, u jednom demokratskom društvu to jedan ministar uređuje. Eto zašto oni nisu mogli sa mnom dok sam bio ministar - znajući me, oni meni sa takvom idejom da pokušam uređivati TV program ne bi ni došli, a oni koji me ne znaju, kada bi došli bili bi otpravljeni: 'Popijte ljudi kavu i – razlaz! Takve stvari ne dolaze u obzir.“

Za urednicu cijenjenog portala teatar.hr Noru Krstulović cijela ova priča je uspješni orvelijanski pokušaj da se hrvatsko društvo vrati 50 godina unazad u vrijeme državnih istina.

„Naravno da je u pozadini cijele te priče borba za zadržavanje privilegija i zadržavanje osjećaja važnosti, i borba da se od ovo malo kolača koliko je još ostalo u ovom društvu za sebe prigrabi najveći mogući komad. Hrvatska radio-televizija tu u svojoj najgoroj tradiciji pokazuje izniman talent da sane na stranu bukača, bez obzira na demokratske tekovine ovog društva.“

A što se razvoja situacije tiče, ona u izjavi za Radio Slobodna Europa uopće nije pretjerano optimistična.

„Jer se pokazuje da je aktualna vlast kulturu i kulturne politike prepustila upravo tim nazadnjačkim silama kao neko dvorište u kojem će moći ispucavati svoje frustracije“, zaključuje Krstulović.