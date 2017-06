Britanci na biralištima

Autor Ron Synovitz, priredila Mirjana Rakela

Britanci izlaze na izvanredne parlamentarne izbore. Četrdeset tisuća birališta je otvoreno u sedam sati ujutro, zatvaraju se u 23 sata po evropskom vremenu. Budućih 650 poslanika izabraće 46,9 milijuna glasača starijih od 18 godina.

Na prošlim izborima kada su konzervativci osvojili 331 mjesto, izašlo je više od 66 posto građana.

Izvanredne izbore sazvala je premijerka Theresa May kako bi dobila snažniju podršku za pregovore o izlasku iz EU.

Očekuje se da će konzervativci uspjeti zadržati većinu u parlamentu, no ona neće biti onolika koliko se nadala May kada je raspisivala izbore. U aprilu se vjerovalo da će lako osvojiti dodatnih 100 mjesta, no, kako je vrijeme odmicalo tako su se laburisti primicali vladajućoj stranci.

Istraživanje od 4. juna pokazalo je da su konzervativci u vodstvu sa 43 posto, u odnosu na laburiste koji zaostaju sa 6- 7 postotnih poena.

Istraživanje za ITV i Mail on Sunday međutim davalo je konzervativcima prednost od jedan posto.

No, sva ova istraživanja su provedena prije terorističkog napada u Londonu u kojem su islamistički militanti ubili osam, a ranili 48 ljudi.

Tri teroristička napada, koja su se od marta dogodili u Britaniji, u fokus izbora stavljaju nacionalnu sigurnost, borbu protiv terorizma, dobre odnose s NATO-om, a tek na kraju pregovore o Brexitu.

Argumenti premjerke za izbore bili su da opozicija ne želi poštovati “volju britanskog naroda”, a ona želi ojačati svoju poziciju u pregovorima o Brexitu.

Naime, ti će pregovori utjecati na zapošljavanje, plaće, cijene stanova,kamatne stope, imigraciju, trgovinu, obranu i sigurnost, javne financije i javne usluge.

Međutim, ne očekuje se da će Britanija promijeniti svoje planove o napuštanje Europske unije.



Analitičari se slažu da će pobjeda konzervativaca značiti da će Britanija zasigurno napustiti EU – bez obzira da li će biti postignut dogovor. Naime, premijerka je često tokom izborne kampanje isticala "nikakav dogovor je bolji od lošeg dogovora".



Laburisti su nešto manje protiv EU, ali njihov lider Jeremy Corbyn je obećao da laburisti neće odustati od Brexita.



Druge dvije značajane partije, Škotska nacionalna stranka (SNP) koju vodi premjerka Nicola Sturgeon i Liberalno demokratska partija Tima Farrona se protive napuštanju EU i jedinstvenog evropskog tržišta. Istraživanja im ne daju više od 10 posto glasova.



Ipak, Farronovi Liberalni demokrati se nadaju da će se ponovno postati treća najveća politička stranka u britanskom parlamentu i ujedno glas opozicije protiv Brexita.

Postoje nagađanja da bi laburisti, Liberalni demokrati i Škotska nacionalna stranka mogli formirati manjinsku vladu, no taj scenarij je po mišljenu analitičara „vrlo malo mnoguć“.



Ankete javnog mnijenja upućuju na to da će UKIP, desničarska nacionalistička stranka koja je najviše ustrajala na Brexitu, vjerojatno imati manju podršku nego na izborima 2015.



Politički analitičari također ističu da bi ovi izbori mogli biti vjetar u leđa Škotskoj da održi još jedan referendum o izlasku iz Velike Britanije.



Sturgeon je više puta u kampanji ponavljajala da Škotska mora sama izabrati svoju budućnosti, ili slijediti Veliku Britaniju u Brexitu ili postata nezavisna država