May: Bolje nikakav, nego loš dogovor sa EU

Britanska premijerka i liderka konzervativaca Theresa May i Jeremy Corbyn, šef laburista u sinoćenjem (ponedjeljak, 29.5.) televizijskom pojavljivanju iznijeli su svoje stavove o Brexitu i vanjskoj politici, te unutarnjim temama, pred publikom, ali to nije bio TV duel, jer je May odbila na takav način sudjelovati u predizbornom programu koji su organizirali Sky News i Channel 4. Redosljed nastupa određen je bacanjem novčića.

Prvi je na pitanja odgovarao Jeremy Corbin, kojeg su gledatelji i voditelj pitali o štrajkovima, planovima za podizanje poreza i protekloj kampanji u Sjevernoj Irskoj, preciznije o odnosu prema IRA-i.

May je branila svoju reformu socijalne zaštite, te govorila o Brexitu.

Analitičari ističu da je Corbin bio ležerniji i sigurniji, da je pripremljeno odgovarao na pitanja, dok je May morala mnogo objašnjavati.

Naime, kako se dan izbora primiče prednost konzervativaca pred oporbenim laburistima smanjila se na samo šest postotnih bodova, pa bi izbori zakazani za 8. juna ipak mogli biti neizvjesni.

Prije samo dva tjedna, ispitivanja javnog mnijenja pokazivala su da će May ostvariti premoćnu pobjedu na izborima koje je sazvala kako bi dobila snažan mandat za pregovore o izlasku Velike Britanije iz Europske unije.

Oboje kandidata bili su ranjivi tamo gdje se očekivalo. Corbyn u pitanjima poput sigurnosti, njegovih osobnih stavova prema grupama poput IRA-e, dok su za May najteža bila pitanja o javnim službama.

Na pitanje da li bi zapovjedio napad u inozemstvu u slučaju da teroristi udare na Veliku Britaniju, odgovorio je kako bi "želio znati okolnosti, jer se na hipotetsko pitanje ne može odgovoriti bez čvrstih dokaza."

Pristalice laburista su mu zamjerili što se tokom kampanje za referendnum o izlasku Velike Britanije iz EU nije više angažirao kako bi građani odlučili za ostanak u Uniji, Corbyn je kratko rekao: „Stvarnost referenduma se mora prihvatiti“ .

May, koja traži mandat za pregovore o Brexitu, je naglasila: "Želimo ispregovarati dobar razvod. No kao što sam rekla – bolje nikakav dogovor, nego onaj loš. Moramo biti spremni na odlazak."

Ponovila je da je i izbore raspisala jer je opozicija prijetila da će otežati pregovore o izlasku iz Unije.

Lider laburista je morao pojašnjavati zašto je smrt Osame bin Ladena opisao kao „tragediju“. Rekao je da je bio mišljenja da Bin Laden mora biti uhapšen i da mu je trebalo suditi za zločine.

No, za Britance su važna pitanja o tome kako će sutra živjeti. Mnogi od onih koji su glasali za laburiste su se pitali zašto je Corbyn onemogućio da mali poduzetnici glasaju za njih jer namjeravaju podići poreze. Corbyn je odgovorio da je britansko društvo duboko podijeljeno na bogate i siromašne i da je ta podjela sve dublja, te je gledatelja zapitao:

"Da li ste sretni što toliko mnogo naše djece ide u prenapučene razrede, što ih mnogo ide u školu gladno. Da li ste sretni što mnogi čekaju mjesecima na operacije po bolnicama, što milijuni čekaju na socijalnu zašitu."

Na slična pitanja je odgovarala i Theresa May, ali bila je u lošijoj poziciji, jer uvijek je lakše biti kritičar vlasti, nego onaj koji mora braniti i nepopularne poteze vlasti.