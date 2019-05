Ljuto na crnogorski način

Umjesto uobičajenih saksija sa cvijećem, u jednoj budvanskoj bašti se ljeti šarene plodovi ljutih papričica. To je vrt u kojem se mogu naći neke od najljućih vrsta ljutih paprika na svijetu.

Postoji na hiljade vrsta paprika, a među najljućima je karolina riper. Iako je teško doći do njenog sjemena, može se naći u vrtu Budvanina Vladimira Jelušića, zaljubljenika u ljute papričice.

Njenu jačinu on opisuje poređenjem sa sosom koji je uobičajen u svakodnevnoj upotrebi.

"Tabasco sos je ljutine oko 5.000 skovilnih jedinica (jedinica za mjeru ljutine). Karolina riper je ljutine od dva miliona do dva miliona i četiristo hiljada skovilina, tako da je to prilično ljuta paprika. Ali to je i najukusnija paprika koju sam ikada probao", kaže Vladimir za Radio Slobodna Evropa (RSE) i objašnjava zašto je teško nabaviti sjeme prave karoline riper:

"Paprika se veoma lako ukršta, ona samu sebe oprašuje, znači njen cvijet je i muški i ženski. Zato je vrlo lako stvoriti nove varijante biljke, ali i teško doći do prave karoline riper jer se gaji svuda po svijetu, a najčešće u tzv. otvorenoj polinaciji, što znači da uzgajivači ne stavljaju mrežu preko nje, pa pčele i insekti prenose polen sa cvijeta na cvijet i dolazi do ukrštanja biljaka. Recimo, ako gajite karolinu riper i pored nje tabasko, može doći do ukrštanja te dvije biljke, pa sjeme sledeće godine neće dati 'originalnu' sortu. E, zato je teško doći do prave karoline riper."

Smatra se da ljute papričice potiču iz Meksika odakle su se proširile po Centralnoj i Južnoj Americi, a prema legendama starosjedilaca Indijanaca, korišćene su u hrani umjesto soli i bibera, posebno izmrvljena kajenska paprika.

Vladimir je do sada sakupio sjeme oko 600 vrsta ljutih papričica, i svakog dana nešto novo saznaje o njihovim vrstama.

No, kako je počelo zanimanje ovog inženjera elektrotehnike za neobičan hobi uzgajanja ljutih papričica?

"Ljubav prema ljutim paprikama je nastala prije svega jer volim ljuto, drugo iz opklade, a treće iz inata. Rekli su mi da nema šanse da u Budvi uzgojim ljutu papriku jer to neće dati naša klima", priča.

Ipak, nakon što je kupio desetak vrsta ljutih paprika sa jednog sajta, uspio je da iz njih uzgoji biljke, ali zbog neiskustva i grešaka u njihovom zalivanju i obrezivanju nije dobio očekivane količine plodova.

Sve se promijenilo kada se priključio internet grupi profesionalnih uzgajivača "Društvo ljubitelja paprika" iz cijelog svijeta, gdje je dobio brojne savjete i naučio mnogo o njihovom uzgajanju, ljekovitosti, istorijatu.

"Zahvaljujući razmjeni sjemena, već sledeće godine sam imao između 200 i 300 vrsta paprika, da bih već naredne pretjerao, jer sam posadio stotinu sadnica. To je bilo stvarno teško za održavanje jer ljute paprike traže posebnu vrstu posvećenosti", kaže.

Vladimir navodi da su ljudi odavno znali za ljekovita svojstva ljutih papričica koje uz vitamine i minerale, kao najvažniji sastojak imaju kapsaicin, odgovoran za njihovu ljutinu. Ljekovitost tog sastojka potvrđuju i upotrebe krema sa ekstraktom kapsaicina, a koje koriste maseri i reumatolozi za tretmane bolnih mišića i artritisa; tokom poslednjih godina se istražuje uticaj kapsaicina i na druge bolesti, kaže Vladimir.

"Iz mog ličnog iskustva mogu potvrditi da sigurno čisti sinuse. Jer kad god kuvam sos, naredna tri dana nemam problema sa njima", ističe.

Iščitavajući o plodu koji je neizostavni dio i balkanske tradicije kulinarstva, sagovornik RSE kaže da nailazi na puno zanimljivosti o ljutoj paprici, poput one vezane za samuraje.

"Poznata je legenda da su samuraji prije borbe jeli ljutu papriku da bi im pojačala seratonin, dopamin i da bi bili jači i spremniji za borbu."

Kako utiče na oslobađanje endorfina, tzv. hormona sreće, ljute papričice se povezuju sa još nečim.

"Stavljanje ljute paprike u čokoladu i čokoladne napitke nije slučajno i nije samo radi pojačavanja ukusa čokolade. To je i zbog toga što se ljute paprike smatraju i afrodizijakom", kaže Vladimir Jelušić i pokazuje na internetu novu sortu paprike kojom planira da poveća svoju zbirku sjemena.

To je "peper eks" sorta koja se smatra novom najljućom paprikom. Boje je senfa i oko dvjesta do trista hiljada skovila je ljuća od karoline riper.