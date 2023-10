Umro Matthew Perry, glumac iz serije Friends

Američki glumac Matthew Perry, najpoznatiji po ulozi Chandlera Binga u poznatom sitcomu Friends (Prijatelji) iz 90-ih, preminuo je u 54. godini.

Glumac je pronađen mrtav u domu u Los Angelesu, rekli su američkim medijima izvori iz policije.

Serija Friends, koja je pratila sudbinu šest mladih prijatelja koji žive u New Yorku, emitirala se od 1994. do 2004. godine.

Njenu posljednju epizodu gledalo je 52,5 miliona ljudi u Sjedinjenim Državama, što ju je učinilo najgledanijom TV epizodom 2000-ih godina.

Mediji LA Times i TMZ, koji su prvi izvijestili da je Perry umro, rekli su da je glumac pronađen bez svijesti u hidromasažnoj kadi u svojoj kući.

Studio Warner Bros, koji je proizveo Friends, rekao je da "shrvani smo smrću našeg dragog prijatelja Matthewa Perryja".

"Matthew je bio nevjerojatno darovit glumac i neizbrisiv dio porodice Warner Bros. Television Group", stoji u priopćenju.

"Utjecaj njegovog komičarskog genija osjetio se širom svijeta, a njegovo nasljeđe će živjeti u srcima mnogih ljudi. Ovo je srceparajući dan i šaljemo našu ljubav njegovoj porodici, njegovim voljenima i svim njegovim odanim obožavateljima", naveo je Warner Bros.

Rođen je u Massachusettsu 1969. godine. Odrastao je u Ottawi u Kanadi, gdje je pohađao osnovnu školu s Justinom Trudeauom, koji je kasnije postao kanadski premijer.

Kao tinejdžer preselio se u Los Angeles. Glumio je Chazza Russella u Boys Will Be Boys, a imao je i uloge u serijama uključujući Growing Pains.

Međutim, zahvaljujući seriji Friends postao je međunarodna zvijezda.

Sitcom, u kojoj glume Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc i Lisa Kudrow, postala je jedna od najuspješnijih serija svih vremena.

Perry je dobio ulogu Chandlera Binga, poznatog po svojim sarkastičnim jednokratnim rečenicama. Uloga mu je donijela nominaciju za Primetime Emmy 2002. godine.

Matthew Perry se godinama borio s ovisnošću o lijekovima protiv bolova i alkoholu te je više puta odlazio na klinike za rehabilitaciju.

Pojavio se i u nekoliko filmova, uključujući Fools Rush In, Almost Heroes i The Whole Nine Yards.

Maggie Wheeler, koja je glumila Janice u seriji Friends, bila je prva Perryjeva kolegica koja je javno odala počast glumcu.

Wheeler je rekla da će radost koju je Perry donio "mnogima" u svom "prekratkom životu i dalje živjeti".

"Osjećam se tako blagoslovljeno svakim kreativnim trenutkom koji smo dijelili", napisala je na Instagramu.