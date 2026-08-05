Dok se ruski rat protiv Ukrajine nastavlja, u Washingtonu se vodi rasprava o tome kako održati pritisak na Kremlj, uz istovremeno suočavanje sa sve jačom suradnjom između Rusije, Kine, Irana i Sjeverne Koreje.

Senator Rick Scott, utjecajni republikanac iz Floride koji je član nekoliko ključnih odbora i jedan od najglasnijih zagovornika pojačanog pritiska na Kremlj zbog rata protiv Ukrajine, rekao je za Radio Slobodna Evropa (RSE) 4. augusta da vjeruje kako su ti izazovi neraskidivo povezani.

RSE: Prošle sedmice aktivno ste lobirali za usvajanje i bili jedan od predlagača Zakona o sankcioniranju Rusije iz 2026. godine, čiji je autor senator Lindsey Graham. Da li je sada pravi trenutak da Kongres usvoji taj zakon i vjerujete li da bi ga predsjednik Donald Trump potpisao?

Scott: Apsolutno. Putin je nasilnik. Odvratno je ono što je uradio ukrajinskom narodu i koliko je žena, djece i baka ubio. Važno je da se zalažemo za slobodu.

Zaista morate cijeniti narod Ukrajine. Prošle sedmice sam ovdje pozvao dvojicu ukrajinskih komandanata kako bi objasnili šta su postigli sa svojom tehnologijom dronova i načinom vođenja rata. Zaista im se morate diviti.

Ako podržavate ono što Rusija radi, onda biste trebali biti sankcionirani. U to nema nikakve sumnje.

RSE: Član ste nekoliko važnih odbora i predsjedavate pododborom Senata za oružane snage. Kada kolegama iznosite argumente za ovaj zakon, šta najviše naglašavate?

Scott: Govorim o tome da živimo u opasnim vremenima. Postoje ljudi vrijedni svakog prezira koji trenutno kontroliraju države i resurse širom svijeta.

Pogledajte predsjednika Xi Jinpinga u Kini. Pogledajte Putina u Rusiji. Pogledajte ajatolaha Mojtabu Hamneija u Iranu. Pogledajte Kim Jong Una u Sjevernoj Koreji. Pogledajte na ovoj hemisferi Raula Castra na Kubi i, prije januara, Nicolása Madura u Venecueli.

Imamo ljude koji žele uništiti naš način života, zato ćemo morati djelovati i podržavati svoje prijatelje. Trebali bismo očekivati da naši saveznici učine više da se sami odbrane i da razumiju kako je ovo opasno vrijeme.

Ne možemo, s jedne strane, govoriti da je Rusija užasna, a s druge je ne pozivati na odgovornost. Moramo to učiniti.

Isto važi i za komunističku Kinu. Moramo prestati kupovati bilo šta od komunističke Kine jer oni grade svoju vojsku dok smo mi zabrinuti zbog njih, a pritom ne objašnjavamo američkoj javnosti da bi trebala prestati kupovati njihove proizvode.

Prema mom mišljenju, zakon o sankcijama je korak ka tome da se Putin pozove na odgovornost. Želim da Ukrajina pobijedi, a da Rusija izgubi. Ukrajinci su na pravoj strani, a ruska vlada na pogrešnoj.

RSE: Kada razgovarate sa svojim kolegama, imate li osjećaj da razumiju da je Ukrajina mnogo jači saveznik SAD-a od mnogih drugih u regiji?

Scott: Mislim da je Ukrajina sjajan saveznik i pokazala je da su ljudi spremni boriti se za slobodu.

Ono čemu se zaista morate diviti kod Ukrajinaca jeste da su, u veoma teškim okolnostima, spremni boriti se za slobodu.

Pogledajte kako razmišljamo o Izraelcima. Oni se bore za svoju slobodu. Spremni su boriti se jer žele da njihova djeca i unuci žive u slobodnom okruženju. Mislim da se herojstvu Ukrajinaca dive širom svijeta.

Ako želite američku podršku, morate objasniti ko su dobri momci, a ko loši. Mislim da je predsjednik Volodimir Zelenski to uspio na početku. Smatram da je mogao bolje nakon prvih nekoliko mjeseci rata. Ali mislim da sada pokazuju svoje sposobnosti.

RSE: Da li je Vladimir Putin potcijenio odlučnost Amerike da nastavi podržavati Ukrajinu?

Scott: Apsolutno. Mislim da je Putin vjerovao da može iskoristiti Trumpa i Europljane. Europljane je i iskoristio. Mislim da je potcijenio Trumpovu posvećenost slobodi širom svijeta.

Ljudi su iznenađeni što predsjednik Trump osigurava da Iran ne dobije nuklearno oružje. Mislim da su iznenađeni što pokušava pozvati komunističku Kinu na odgovornost. Mislim da su bili iznenađeni i njegovim odnosom prema Maduru u Venecueli. Svijet je iznenađen spremnošću Donalda Trumpa da brani slobodu širom svijeta.

RSE: Nedavno ste ugostili ukrajinske komandante na Capitol Hillu. RSE je također prvi objavio da su SAD i Ukrajina potpisali početni okvirni sporazum o suradnji u oblasti dronova, dok se o širem sporazumu još pregovara. Zašto je to partnerstvo strateški važno?

Scott: Mislim da je dio odgovora u tome što su Ukrajinci bili veoma kreativni u onome što su razvili i uspjeli su unaprijediti tehnologiju dronova.

Ali još je impresivniji kvalitet njihovih operatera. S vrlo malim brojem ljudi uspjeli su nanijeti ogromne gubitke iranskim i ruskim snagama.

Razgovarao sam s jednim ukrajinskim komandantom koji je sa 2.000 ljudi uništio više od 15 milijardi dolara vrijedne ruske opreme.

Razgovarao sam s drugim komandantom koji djeluje s vrlo malim dijelom vojnog budžeta Ukrajine, a uništio je oko 30 posto ruske vojske jer su pronašli veoma pametan način korištenja autonomnog naoružanja, kvalitetne obuke i stalnog procesa unapređenja.

Ljudi koji upravljaju dronovima direktno razgovaraju s onima koji razvijaju tehnologiju, pa iz dana u dan dolazi do novih poboljšanja. Zaista se morate diviti onome što je ukrajinska vojska uradila.

RSE: Da li biste ohrabrili administraciju da što prije finalizira taj širi sporazum?

Scott: Razgovarao sam s ljudima u Ministarstvu odbrane. Razgovarao sam i s predsjednikom o važnosti suradnje s Ukrajincima jer morate poštovati i cijeniti ono što postižu.

Mislim da je malo ko vjerovao da će Ukrajina i dalje postojati. Još važnije je to što su rat prenijeli na teritoriju Rusije i među rusko stanovništvo.

Dugo vremena za Ruse nije bilo nikakvih posljedica. Sada postoje posljedice za rusku ekonomiju i za ruske građane zbog onoga što su Ukrajinci uspjeli uraditi.

Razlika je u tome što Ukrajinci ne ubijaju ruske civile. Oni uništavaju rusku vojsku, dok Rusija pokušava zaustaviti Ukrajince ubijanjem ukrajinskih civila.

RSE: Ukrajinci su zabrinuti i zbog brzine proizvodnje raketa za sistem Patriot. Predsjednik Trump signalizirao je da je otvoren za mogućnost davanja licence za njihovu proizvodnju, iako su poruke bile različite. Šta vi znate o tome?

Scott: Kada razgovaram s Bijelom kućom, oni su u potpunosti posvećeni Ukrajini i uvjeren sam da će Ukrajini osigurati oružje koje joj je potrebno onda kada joj bude potrebno.

RSE: Spomenuli ste više zemalja – Iran, Sjevernu Koreju, Rusiju i Kinu. Vidite li povezanost između njih?

Scott: Apsolutno. Jasno je da među njima postoji saradnja. Oni mrze naš način života. Mrze kapitalizam. Mrze judeo-kršćanske vrijednosti. Žele nas uništiti. Žele kontrolirati svijet. I surađivat će kako bi to postigli, a već su surađivali na tome.

Moramo razumjeti da postoji ozbiljna prijetnja našoj slobodi i našim pravima, ne samo u ovoj zemlji nego i među svim našim saveznicima koji vjeruju u slobodu.

Putin ne vjeruje u individualnu slobodu. Xi ne vjeruje u individualnu slobodu. Ajatolah ne vjeruje u individualnu slobodu. Maduro ne vjeruje. Raul Castro ne vjeruje. Kim Jong Un ne vjeruje. Oni će nastaviti surađivati kako bi pokušali uništiti naš način života.

RSE: Da li je poraz Rusije u Ukrajini prvi veliki korak ka odvraćanju tog šireg autoritarnog saveza?

Scott: Mislim da su Ukrajinci pokazali da korumpirane diktature ne uspijevaju, a da sloboda pobjeđuje.

(Intervju je uređen radi jasnoće i dužine.)