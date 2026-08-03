Ruski logistički objekti ponovo na meti, Zelenski poziva na brže isporuke raketa Patriot

Ukrajina i Rusija su razmijenile još jedan talas noćnih napada dronovima usmjerenih na logistiku, energetiku i civilnu infrastrukturu, dok je predsjednik Volodimir Zelenski izrazio frustraciju zapadnim saveznicima zbog kašnjenja u isporuci hitno potrebnih sistema protivvazdušne odbrane Patriot i druge vojne pomoći.

Ukrajina je nastavila svoju kampanju ciljanja najvećeg ruskog onlajn prodavca, Wildberries, vazdušnim napadima, ovog puta pogodivši skladište u Vladimirskoj oblasti u Rusiji. Regionalne vlasti i kompanija potvrdile su napad.

"Kao rezultat napada, izbio je požar u logističkom objektu kompanije u Vladimirskoj oblasti. Ljudi su evakuisani", saopštila je kompanija 3. avgusta, dodajući da nije bilo žrtava.

Napad se dogodio dan nakon što su dronovi pogodili skladište Wildberries u Samarskoj oblasti, oko 800 kilometara od granice sa Ukrajinom, prema riječima regionalnog guvernera i video snimcima objavljenim na mreži.

U posljednjih nekoliko nedelja, ukrajinske snage su napale desetak skladišta Wildberriesa u više ruskih regiona. Ukrajina je optužila ovu kompaniju da podržava rusku vojnu logistiku i prodaje robu dvostruke namene, čime podstiče ratne napore Moskve. Moskva je negirala te optužbe.

U onome što je izgledalo kao napad odmazde ruskih snaga, skladište u vlasništvu ukrajinskog onlajn prodavca Rozetka u Kijevskoj oblasti pogođeno je sa dva drona 2. avgusta. Nije bilo povrijeđenih.

Napad je uslijedio nakon napada na isti objekat dan ranije u kojem je poginula jedna osoba, a ranjeno najmanje šest drugih, prema riječima kijevskog regionalnog tužioca.

Kanali za praćenje Telegrama izvijestili su o eksplozijama širom Krimskog poluostrva 3. avgusta, pozivajući se na lokalne stanovnike koji su takođe prijavili požar u blizini luke Kerč, dok je saobraćaj na Krimskom mostu privremeno obustavljen.

Tri osobe su poginule, a dvije su povrijeđene u noćnom napadu na Krimu, prema riječima Sergeja Aksjonova, šefa poluostrva koga je postavila Rusija, a koje je Moskva ilegalno anektirala od Ukrajine 2014. godine.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je 3. avgusta da je njihova protivvazdušna odbrana presrela i uništila 131 ukrajinski dron tokom noći u nekoliko regiona zemlje.

Prema riječima ukrajinskog komandanta dronova Roberta Brovdija, njegove jedinice dronova su tokom četiri dana pogodile četiri ruske rafinerije nafte i morski terminal Taman, uzrokujući veliku štetu, uključujući i prijavljeno uništenje 12 rezervoara za skladištenje goriva.

U međuvremenu, ruske snage su nastavile napade na Ukrajinu, lansirajući 181 udarni dron preko noći, prema podacima ukrajinske vojske.

Samo u protekloj nedelji, Rusija je lansirala oko 1.900 dronova, skoro 1.600 avionskih bombi i 144 rakete različitih tipova, uključujući balističke rakete, protiv Ukrajine, rekao je Zelenski u objavi na društvenim mrežama 2. avgusta.

Nakon što je ove godine ostvarila malo ili nimalo teritorijalnih dobitaka duž ukrajinske linije fronta duge preko 1.200 kilometara, Moskva je pojačala svoje raketne napade na Ukrajinu, jer se zemlja suočava sa ozbiljnim nedostatkom sistema protivvazdušne odbrane sposobnih da presretnu brze balističke rakete.

Nakon najnovijih smrtonosnih ruskih vazdušnih napada na Kijev i druge ukrajinske gradove, Zelenski je izrazio frustraciju svojim zapadnim saveznicima, pozivajući na bržu isporuku hitno potrebnih raketa protivvazdušne odbrane Patriot i drugog oružja.

"Svijet ima rakete Patriot. Sada je važno da naši partneri donesu političku odluku – odluku da obezbijede neophodne zalihe", rekao je Zelenski u svom večernjem obraćanju 1. avgusta.

"Sjedinjene Države znaju šta nam je potrebno. Evropa zna šta nam je potrebno... Rakete za odbranu od balističkih raketa treba da štite ljude, a ne da stoje u zalihama", dodao je.