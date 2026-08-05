U ruskom napadu dronovima i projektilima na Ukrajinu poginulo 15 ljudi

Najmanje 15 ljudi poginulo je u sinoćnjim ruskim napadima dronovima i balističkim projektilima na Kijev i okolnu regiju, dok je Ukrajina upozorila na kritični nedostatak sistema protuzračne odbrane i pozvala saveznike da ubrzaju isporuke prijeko potrebnih raketa za sistem Patriot i drugog naoružanja usred pojačanih ruskih napada.

U regiji je i dalje na snazi upozorenje na zračni napad, saopćila je služba za vanredne situacije, dodajući da spasilačke ekipe nastavljaju raditi u uvjetima povećane opasnosti zbog rizika od novih udara.

"Rusija je još jednom donijela smrt i razaranje na našu zemlju, odnoseći živote civila", napisao je na Telegramu šef Kijevske regionalne vojne administracije Timur Tkačenko.

Dodao je da je najveći broj žrtava zabilježen u okrugu Brovari, gdje je poginulo devet osoba.

U okrugu Buča ubijena su četiri civila, dok je jedna osoba poginula u okrugu Fastiv, naveo je Tkačenko.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko izvijestio je da je u napadu na glavni grad poginula jedna osoba, a najmanje 24 su povrijeđene.

Prema podacima ukrajinskog ratnog zrakoplovstva, Rusija je tokom napada na Ukrajinu lansirala 24 balistička projektila, četiri hipersonične rakete i 115 dronova, pri čemu je glavna meta bila Kijevska oblast.

Napad je i dalje u toku, a nekoliko ruskih dronova još se nalazi u ukrajinskom zračnom prostoru, dodaje se.

Ukrajinski servis Radija Slobodna Evropa objavio je snimke posljedica ruskog napada na jednu lokaciju u okrugu Brovari u Kijevskoj oblasti.

Moskva je posljednjih mjeseci pojačala raketne napade na Ukrajinu, dok se zemlja suočava s ozbiljnim nedostatkom sistema protuzračne odbrane sposobnih za presretanje brzih balističkih projektila.