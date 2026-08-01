Produbljuje se debata o Patriot sistemu dok kongresmen dovodi u pitanje Trumpov zaokret

Odluka američkog predsjednika Donalda Trumpa da odustane od ranijeg obećanja da će omogućiti Ukrajini proizvodnju presretača projektila Patriot podstakla je novu raspravu u Washingtonu o budućem smjeru američke vojne podrške Kijevu.

Kongresmen Dan Bacon iz Nebraske uputio je jednu od najoštrijih republikanskih kritika ovog poteza. Govoreći za Radio Slobodna Evropa 31. jula, Bacon, visoki republikanski član Odbora za oružane snage Predstavničkog doma, optužio je Bijelu kuću da šalje kontradiktorne poruke u trenutku kada se Ukrajina suočava s pojačanom ruskom raketnom kampanjom i ozbiljnim nedostatkom presretača Patriot.

"Iako 70 posto Amerikanaca podržava Ukrajinu, politike Bijele kuće ostavljaju utisak kao da ih je 30 posto. Omogućavanje Ukrajincima da proizvode Patriot pomoglo bi da se ublaži nestašica presretača s kojom se danas suočavamo", rekao je Bacon.

"Volio bih da je predsjednik više poput Reagana ili Churchilla kada je riječ o Rusiji", dodao je.

Baconova kritika uslijedila je dok je Rusija nastavila sa pojačanim napadima na Kijev, dodatno opterećujući već iscrpljenu ukrajinsku mrežu protivzračne odbrane. Njegovi komentari također ukazuju na širu raspravu unutar samog Trumpovog političkog tabora o tome dokle bi Washington trebao ići u podršci Ukrajini protiv Rusije.

Spor se vodi oko očiglednog zaokreta Trumpa u vezi s proizvodnjom sistema Patriot.

Tokom nedavnog sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, Trump je nagovijestio da će Sjedinjene Države omogućiti Ukrajini proizvodnju presretača Patriot na osnovu licence. Međutim, nekoliko dana kasnije, govoreći na sjednici kabineta u Camp Davidu, rekao je da nikakav dogovor nije postignut.

"Nismo se složili oko toga", rekao je Trump, opisujući takvu tehnologiju kao "nešto što je teško dati", uz upozorenje da bi se primaoci napredne vojne tehnologije jednog dana mogli "okrenuti protiv vas".

Ovaj zaokret je posebno značajan jer su presretači Patriot postali jedna od najhitnijih vojnih potreba Ukrajine dok se Rusija sve više oslanja na napade balističkim projektilima.

Nestašice su dodatno pogoršane velikom američkom potrošnjom presretača u drugim sukobima, a analize sugerišu da je Pentagon već iskoristio otprilike dvije trećine svojih zaliha sistema Patriot.

Diplomatija se nastavlja

Uprkos kritikama zastupnika, visoki američki zvaničnici, koji su govorili pod uslovom anonimnosti za Radio Slobodna Evropa branili su Trumpov najnoviji stav tvrdeći da predsjednik samo odražava trenutno stanje pregovora, a ne da definitivno odustaje od prijedloga.

Prema riječima tih zvaničnika, razgovori s Kijevom se nastavljaju i konačan dogovor o licenciranoj proizvodnji sistema Patriot još nije postignut.

Diplomatski angažman nastavljen je na nekoliko nivoa.

Zelenski je 31. jula telefonom razgovarao s potpredsjednikom JD Vanceom, što je američki zvaničnik potvrdio za Radio Slobodna Evropa, iako je administracija odbila govoriti o sadržaju razgovora.

Zelenski je kasnije javno rekao da presretači Patriot ostaju "glavni prioritet" dok se ruski zračni napadi nastavljaju, dodajući da su se obje strane složile da njihovi timovi nastave rad nakon, kako je opisao, pozitivnog sastanka s Trumpom u Bijeloj kući.

Diplomatski kalendar bi u narednim sedmicama mogao postati još puniji. Prema riječima dva izvora upoznata s planiranjem, Steve Witkoff i Jared Kushner trebali bi posjetiti Kijev tokom druge polovine augusta, ako pripreme budu tekle prema planu.

Navodno je posjeta dogovorena nakon Trumpovog sastanka sa Zelenskim u Bijeloj kući 28. jula i dolazi nakon obnovljenih kontakata usmjerenih na oživljavanje mirovnih napora.

Senat šalje drugačiju poruku

Dok neizvjesnost okružuje stav administracije o Patriot tehnologiji, Senat radi na jačanju vojne pomoći drugim kanalima.

Dvostranačka grupa od osam senatora predstavila je 31. jula Zakon o ubrzanom evropskom ulaganju u odbranu Ukrajine, kojim se želi ubrzati isporuka velike količine municije pojednostavljivanjem američkih procedura za odobravanje transfera oružja saveznika.

Prijedlog, koji predvode demokratski senator Tim Kaine iz Virginije i republikanski senator John Cornyn iz Teksasa, unaprijed bi odobravao transfere ključne municije, uključujući artiljerijske granate kalibra 155 milimetara, rakete za HIMARS i municiju GMLRS, do 2030. godine, uz zadržavanje kongresnog nadzora i kontrole krajnje upotrebe.

Pristalice tvrde da bi ova mjera smanjila birokratska kašnjenja, podstakla veće evropsko preuzimanje tereta i ojačala američku odbrambenu industrijsku bazu.

Inicijativa je dobila dvostranačku podršku senatora Chrisa Coonsa iz Delawarea, Alana Armstronga iz Oklahome, Marka Kellyja iz Arizone, Thoma Tillisa iz Sjeverne Karoline, Petea Rickettsa iz Nebraske i Jacky Rosen iz Nevade, koji su ocijenili da je ubrzavanje isporuka oružja od ključnog značaja dok Rusija nastavlja invaziju.

Posmatrani zajedno, ovi događaji pokazuju sve složeniji karakter američke politike prema Ukrajini.