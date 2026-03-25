Ukrajina ponovo napala ruske luke, dok se borbe intenziviraju posle zastoja mirovnih pregovora

Ukrajina je rano u sredu lansirala stotine dronova na ruske mete, pogodivši važnu luku tokom intenziviranja borbi dok su mirovni pregovori izgleda zastali uprkos pokušaju Kijeva da ih oživi na Floridi prošlog vikenda.

Prema ruskom Ministarstvu odbrane, skoro 400 ukrajinskih dronova lansirano je na više od 10 ruskih regiona i anektirano Krimsko poluostrvo, za šta mnogi kažu da je najveći ukrajinski pokušaj napada od izbijanja rata pre nešto više od četiri godine.

Ukrajinski plotun, koji je usledio dan pošto je više od 500 ruskih dronova i raketa bilo poslato na regione širom Ukrajine, pogodila je jedan od najvećih ruskih terminala za izvoz nafte. Prema rečima guvernera Lenjingradske oblasti, u ruskoj luci Ust-Luga na Baltičkom moru izbio je požar usled tog napada.

"Vatra se trenutno gasi", napisao je Drozdenko na Telegramu, dok su video snimci koje su napravili korisnici na ruskim i ukrajinskim Telegram kanalima prikazivali stubove dima koji se dižu iz objekta, ključnog mesta za izvoz nafte i gasa na Baltičkom moru.

Ukrajinska služba bezbednosti potvrdila je napad, navodeći da je to "pokl" Kijeva Rusiji na Dan Službe bezbednosti Ukrajine (SBU).

Ukrajinske vojne snage saopštile su da je ruski ledolomac "Purga" pogođen u brodogradilištu u gradu Viborgu, takođe u Lenjingradskoj oblasti, više od 900 kilometara od ukrajinske granice.

"Bio je pripremljen da služi Graničnoj službi Federalne službe bezbednosti (FSB) Ruske Federacije. Takvi brodovi obavljaju funkcije i ledolomca i vojnog broda", navodi se u saopštenju objavljenom u sredu.

Ruske vlasti zasad odmah komentarisale napad, mada je Drozdenko rekao da je krov stambene zgrade u Viborgu oštećen, upozoravajući na više dolazećih dronova i moguće smanjenje brzine interneta u tom području.

Novi napadi usledili su nakon sličnih napada u ponedeljak koji su primorali Ust-Lugu i drugu veliku luku u Finskom zalivu, Primorsk, da obustave izvoz sirove nafte i goriva na jedan dan.

Kijev je pojačao napade na rusku energetsku infrastrukturu usled strahova da bi porast cene nafte i privremeno ublažavanje američkih sankcija Rusiji zbog sukoba na Bliskom istoku mogli da stimulišu ekonomiju Moskve i dodatno podstaknu njenu vojnu invaziju.

S druge strane, najmanje četiri osobe su poginule, a 27 je povređeno u poslednja 24 sata u ruskim napadima u istočnom Donjeckom i Dnjepropetrovskom regionu Ukrajine i južnom Zaporoškoj i Hersonskoj oblasti, koje je delimično okupirala Rusija.

U severnoj Černigovskoj oblasti Ukrajine, najmanje 150.000 ljudi je u sredu ostalo bez struje posle napada na lokalni energetski objekat. Skoro 150 ruskih dronova je navodno lansirano na teritoriju Ukrajine.

Estonija i Letonija, koje se graniče s ruskim oblastima Lenjingrad i Pskov, prijavile su upade dronova s ruske teritorije. Estonski ministar spoljnih poslova Margus Cahkna rekao je da je dron pogodio lokalnu elektranu, ali "nije bio usmeren" na tu zemlju.

"Ovo je konkretna posledica ruskog agresorskog rata", napisao je Cahkna na X. U incidentu nije bilo žrtava niti štete na elektrani.

Nekoliko dana ranije, Ukrajina je pokušala da oživi mirovne pregovore s Rusijom koje podržavaju SAD, pošto su razgovori zastali posle više rundi održanih početkom godine.

Tim visokih zvaničnika iz Kijeva, uključujući Rustema Umerova, Kirila Budanova, Davida Arahamiju i Serhija Kislicu, sastao se u nedelju na Floridi s američkom delegacijom u kojoj su bili specijalni izaslanik Stiv Vitkof (Steve Witkoff) i zet predsednika Donalda Trampa (Trump) Džared Kušner (Jared Kushner).

Obe strane su navele da su se razgovori uglavnom fokusirali na bezbednosne garancije, a jedini rezultat je izgleda "moguća" dalja razmena zatvorenika između Rusije i Ukrajine, koju je najavio ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski posle razgovora.

Zelenski je dodao da je jasno da su SAD koncentrisane na svoj rat s Iranom. On je ranije sugerisao da je Moskva osetila "nekažnjivost", dok se globalna pažnja uglavnom prebacila na rat SAD i Izraela s Iranom.

Kremlj je prošle nedelje saopštio da su trilateralni razgovori između Vašingtona, Moskve i Kijeva na "situacionoj pauzi". Dodao je da se Rusija nada da će se novi razgovori održati čim "američki partneri" budu mogli da posvete više pažnje ukrajinskom pitanju.

Tramp nastoji da okonča rat u Ukrajini otkako je stupio na dužnost u januaru 2025. godine, ali su Moskva i Kijev i dalje udaljeni po ključnim pitanjima, uključujući kontrolu nad ukrajinskom teritorijom u Donbasu, dok Rusija ne pokazuje spremnost za kompromis.

"Voleo bih da (ruski) predsednik (Vladimir) Putin i predsednik Zelenski sednu i postignu dogovor", rekao je Tramp u utorak. "Mislim da se približavaju, ali to govorim već neko vreme."