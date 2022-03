Skupovi potpore Ukrajini širom Hrvatske, u Puli im potporu dali – Rusi

„Danas krvari Ukrajina, ali sutra će iskrvariti Putinov režim! Neka živi Ukrajina“, poručio je socijaldemokratski europarlamentarac Tonino Picula sa skupa potpore Ukrajini na središnjem zagrebačkom Trgu bana Jelačića u subotu 5. ožujka.

Manifestacije potpore Ukrajini održane su u više drugih hrvatskih gradova, a u Puli su podršku Ukrajini dali – pulski Rusi.

Na skupu, na kojem se okupilo oko 2.500 ljudi, vijorile su se ukrajinske i hrvatske zastave i isticane su poruke potpore Ukrajini i osude ruske agresije.

Francuski veleposlanik u Hrvatskoj Gaël Veyssière, naglašavajući kako govori u ime Europske unije kojom Francuska aktualno predsjeda i Europske komisije, kazao je kako se agresija na Ukrajinu događa na europskom tlu, i da zato “Europljani djeluju zajedno”.

Uz njih, na skupu je u ime Vlade potporu Ukrajini i osudu ruske agresije izrazio ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs.

“Tisuće ljudi bježe od bombi i traže spas u stanicama podzemnih željeznicama, automobili puni ljudi koji traže utočište jer njihova zemlja više nije sigurna. Žene i djeca opet umiru jer je netko odlučio da njihova zemlja nema pravo postojanja. Ovo je prijelomna točka u povijesti našeg kontinenta. Nema opravdanja za brutalni i masovni napad”, kazao je Fuchs.

Najveći je pljesak okupljenih dobio ukrajinski veleposlanik u Hrvatskoj Vasilij Kirilić, koji je apelirao da Europa, svijet i NATO zaustave rusku agresiju na njegovu zemlju.

On je kazao kako bi “zabrana letenja nad Ukrajinom bila način spašavanja mira u Ukrajini i Europi”.

Predstavnik ukrajinske manjine u Hrvatskoj i bivši saborski zastupnik ukrajinske manjine Borislav Graljuk poručio je kako je ruski narod dobar i kulturan, ali da njihova oligarhija koja im se nametnula zatvara u tamnice svoju mladost kako bi mogla napadati Ukrajinu, s planom obnove utjecaja na cijelom prostoru nekadašnjeg Varšavskog pakta.

”Neće im proći”, poručio je Galjuk.

U ime Sabora potporu Ukrajini je izrazila parlamentarna zastupnica Zdravka Bušić.

Skup u Zagrebu organizirali su Hrvatski helsinški odbor, u čije ime je govorio njegov predsjednik Ivan Zvonimir Čičak, i Zajednica Ukrajinaca grada Zagreba.

Okupljeni građani na transparentima su imali poruke napisane na hrvatskom, ukrajinskom i engleskom - "Slava herojima Ukrajine", "Pomognimo Ukrajini", "Help Ukraine to save Europe, establish no fly zone!", "Stop the war in Ukraine!", "Pray for Ukraine", "Stop Putin, stop war", "Stop the war, save Europe", "Ukrajina je srce Europe".

Uz hrvatske i ukrajinske zastave i u središtu Vukovara održan je skup na kojem su pripadnici ukrajinske nacionalne manjine i drugi Vukovarci dali podršku Ukrajini i zatražili da se zaustavi ruska invazija.

Najveći broj Ukrajinaca u Hrvatskoj živi upravo u Vukovarsko-srijemskoj županiji i gradu Vukovaru.

Skup potpore Ukrajini i osude ruske agresije održan je i u Šibeniku, a u Puli je tridesetak Rusa koji žive u tom istarskom gradu dalo potporu Ukrajini.

Sa sobom su imali ukrajinske zastave i transparente na kojima je pisalo "Mirno nebo za svu djecu", "Ukrajino, uz tebe je ruski narod" i "Putin je rat", a bilo je i poruka na ruskom jeziku.

Osim toga, u Vinkovcima tamošnji bajkeri iz Moto-kluba Vinkovci organizirali su prikupljanje humanitarne pomoći za Ukrajinu, u Kninu je na tamošnjoj tvrđavi uz hrvatsku istaknuta i ukrajinska zastava.

U Zagrebu je pedesetak izbjeglih ukrajinskih mališana s majkama provelo prijepodne u zagrebačkom Zoološkom vrtu gdje se obilježava Svjetski dan divljih vrsta.