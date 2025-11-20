Šef ukrajinske antikorupcijske agencije upozorava na pritisak s visokog nivoa dok se produbljuje skandal u energetici

Šef vodeće ukrajinske antikorupcijske agencije izjavio je da se o pritisku na istragu o eksplozivnom korupcijskom skandalu u zemlji raspravljalo na "visokim položajima", dok se velika politička kriza razvija oko predsednika Volodimira Zelenskog.

Skandal je potresao ratom razorenu zemlju i uključuje tvrdnje da su sredstva namenjena jačanju odbrane ranjive energetske infrastrukture od ruskih vazdušnih napada preusmerena kroz mito političkim insajderima.

Semen Krivonos, šef Nacionalnog antikorupcijskog biroa Ukrajine (NABU) – jedne od agencija koje vode istragu – rekao je za Ukrajinski servis RSE 18. novembra da se istraga suočava s nizom političkih i birokratskih prepreka, ali da će se nastaviti.

U skandal su uključeni ljudi na najvišim nivoima ukrajinske vlade, a u središtu je biznismen Timur Mindič, stari prijatelj i bivši poslovni partner samog Zelenskog.

Ti navodi su dirnuli u živac Ukrajince koji su iscrpljeni posle skoro četiri godine opšte ruske invazije. Zelenski je pozvao na "punu saradnju" i obećao da će reformisati energetski sektor zemlje.

Međutim, s osmoro njih koji su već imenovani kao osumnjičeni – od kojih su dvoje, uključujući Mindiča, pobegli iz zemlje – ključno pitanje koje se sada nadvija nad skandalom jeste ko je tačno bio glavna figura u toj shemi.

Praćenje novca

Fokus je na državnom operateru nuklearne energije Energoatomu, koji ima godišnji prihod od oko 4,7 milijardi dolara. NABU i Specijalizovano tužilaštvo za borbu protiv korupcije (SAPO) tvrde da je "kriminalnu organizaciju na visokom nivou" proneverila 100 miliona dolara iz energetskog sektora. Osumnjičeni su navodno privatnim podizvođačima naplaćivali 10 do 15 odsto provizije za produženje njihovih ugovora.

Više od nedelju dana pošto su nalazi agencija objavljeni, Krivonos je za RSE rekao da je korupcijska shema uključivala "desetine međunarodnih jurisdikcija" kroz koje su proneverena sredstva cirkulisala pre nego što su završila na računima ili konvertovana u nekretnine.

Istražitelji sada prate kretanje "opranog" novca, rekao je Krivonos. Međutim, stvar komplikuje potreba da sarađuje ukrajinska Služba za finansijski nadzor, na čijem je čelu Filip Pronin.

Prema navodima novinara i nekih poslanika, veruje se da je Pronin blizak predsedničkom kabinetu i da je navodno pod lupom antikorupcijskih organa zbog navodne pronevere sredstava namenjenih za odbranu infrastrukture u Poltavskoj oblasti.

Krivonos je rekao da je u ovoj fazi ključno da se Služba za finansijski nadzor uključi u istragu. Međutim, on je kritikovao dosadašnji odgovor agencije, nazivajući njeno odugovlačenje "sumnjivim".

"Šef te službe – i sama služba – trebalo je da pokaže liderstvo od prvog dana kada smo objavili te snimke i pritvorili te osobe", rekao je on, dodajući da je skandal ide dalje od Energoatoma.

"Prema našoj preliminarnoj proceni, umešano je mnogo drugih oblasti. Trebalo je to da otkriju već u fazi kada je shema, takoreći, postojala – da je identifikuju i blokiraju", rekao je Krivonos.

Na pitanje da li je Proninova agencija aktivno pomagala NABU-u i SAPO-u da prate sredstva navodno oprana preko Energoatoma, Krivonos kaže da "praktično nisu dobili nikakve relevantne informacije kao odgovor" uprkos podnošenju "brojnih upita... u vezi s nabavkama odbrambene opreme koje mogu biti povezane (sa slučajem)".

"S obzirom na naše razumevanje kako ta služba može da funkcioniše i identifikuje relevantne sumnjive transakcije i da komunicira s NABU-om, potpuni nedostatak aktivnosti u ovoj oblasti nam deluje veoma sumnjivo", dodao je on.

Da li Mindič može biti izručen?

Mindič, kome je navodno šifrovano ime Karlson, pobegao je iz Ukrajine u Poljsku 10. novembra.

Kao suvlasnik komičarske trupe Kvartal 95, Mindič je bio blizak Zelenskom, koji je takođe bio suvlasnik te firme pre nego što je postao predsednik. Kvartal je bio značajan za Zelenskog dok je sticao popularnost kao komičar i glumac pre nego što je ušao u politiku.

Mindič je otišao iz zemlje koristeći luksuznu taksi službu samo nekoliko sati pre nego što su vlasti izvršile pretrese u vezi s istragom, saznala je istraživačka jedinica Ukrajinskog servisa RSE.

To je navelo kritičare da kažu da je morao biti upozoren unapred.

Krivonos kaže da ne bi isključio mogućnost da se Mindič suoči s ekstradicijom iz Izraela, čije je državljanstvo takođe – i da, zapravo, NABU "radi u tom smeru".

"Nećemo sedeti skrštenih ruku samo zato što bismo mogli pretpostaviti da neka zemlja neće nekoga izručiti", rekao je on.

"Po pravilu, osumnjičeni ne sede samo na jednom mestu; žele da putuju, posećuju evropske zemlje. Stoga, moraju se preduzeti sve mere kako bi se osiguralo da je ta osoba na međunarodnoj poternici, tako da nadležne agencije za sprovođenje zakona i Interpol imaju odgovarajuću orijentaciju da pritvore tu osobu u slučaju prelaska i dolaska na teritoriju druge zemlje", rekao je Krivonos.

'Ali Baba' i pritisak na antikorupcijske napore

Zelenski je letos izazvao negodovanje javnosti kada je podržao meru koja bi značajno smanjila nezavisnost NABU-a i SAPO-a.

Taj potez je usledio pošto je ukrajinska agencija za unutrašnju bezbednost (SBU) uhapsila dva zvaničnika NABU-a zbog navodnih veza s Rusijom i izvršila desetine pretresa u vezi sa zaposlenima u toj agenciji.

Posle uličnih protesta kakvi su retko viđeni tokom rata i talasa poziva evropskih lidera, Zelenski je odustao i vratio agencijama punu nezavisnost.

Krivonos je rekao da se slučaj Energoatom "ne bi se dogodio" da nije bilo protesta. "Sigurno bi bio uništen".

Šef SAPO-a Oleksandar Klimenko naveo je ranije ove nedelje da su održani sastanci u ukrajinskoj vladi kako bi se uticalo na istražitelje NABU-a i SAPO-a posle objavljivanja dokaza.

Zasebno, opozicioni poslanik Jaroslav Železnjak tvrdio je da zapisi o istrazi protiv korupcije uključuju osobu pod šifrovanim imenom Ali Baba, koja je uticala na vlasti da vrše pritisak na agencije za borbu protiv korupcije.

Železnjak je dodao da veruje da je Ali Baba zapravo Andrij Borisovič Jermak.

Jermak, bliski saveznik i najuticajniji saradnik Zelenskog – koji je ranije učestvovao na brojnim međunarodnim sastancima, uključujući i s državnim sekretarom SAD Markom Rubiom (Marco) – nije odmah odgovorio na upit Ukrajinskog servisa RSE za komentar.