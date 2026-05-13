Bivši šef kabineta ukrajinskog predsednika Andrij Jermak, koji je osumnjičen u velikom korupcionaškom skandalu, konsultovao se s gatarom kada je odlučivao o imenovanjima na visoke vladine položaje, izjavila je ukrajinska tužiteljka.

Ta tvrdnja je izneta tokom sudskih ročišta u utorak i sredu u korupcionaškom slučaju koji vode ukrajinski Nacionalni antikorupcijski biro (NABU) i Specijalizovano antikorupcijsko tužilaštvo (SAP). Istražitelji vode istragu o navodnom pranju novca u iznosu od 460 miliona grivni (10,5 miliona dolara) kroz luksuzne građevinske projekte blizu Kijeva.

Jermaku je u ponedeljak uručeno obaveštenje o sumnji u vezi sa šemom pranja novca – skandalom koji opterećuje ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog od prošle godine.

Prema rečima Valentine Hrebenjuk, tužiteljke iz SAPO-a, Jermak se periodično konsultovao s kontaktom poznatim kao "Veronika feng šui ofis" o ključnim imenovanjima u vladi.

"Pojedinci koje je potvrdio imenovani su na ove pozicije", rekla je Hrebenjuk, dodajući da je bivša desna ruka Zelenskog slala datume rođenja kandidata konsultantu pre njihovih imenovanja.

Hrebenjuk je identifikovala "Veroniku Feng Šui ofis" kao Veroniku Anikjevič, navodeći SMS poruke koje je Anikjevič navodno poslala kontaktu pod imenom "Andrej 2025" u kojima je, kako se navodi, pozivala Jermaka da se bori protiv svojih političkih i medijskih kritičara.

"Ako ih ne zaustavite, dobiće (vlast)", napisala je Anikjevič, prema rečima Hrebenjuk. "Situacija je ili vi ili oni."

Na sudskom ročištu, Jermak je rekao da nije komunicirao ni sa kakvim "gatarama" ili "proročicama". Na pitanje da li poznaje Anikjevič, on je rekao: "Znam nekoliko Veronika. Ne mogu da se setim njihovih prezimena."

Ko je 'Veronika Feng Šui'?

Sheme, istraživačka jedinica Ukrajinskog servisa RSE, identifikovala je Anikjevič kao 51-godišnju stanovnicu Kijeva, koja se predstavlja kao astrološka konsultantkinja i koja je registrovana kao preduzetnica koja pruža "individualne usluge".

U procurilim podacima sa sajtova za traženje posla, Sheme su takođe pronašle biografiju na njeno ime u kojoj se tvrdi da ima diplomu iz "finansijske analize, kontrole i menadžmenta".

Koristeći javno dostupne podatke, Sheme su otkrile da je broj telefona Anikjevič sačuvan na telefonima drugih ljudi kao "Veronika konsultant A.B." i "Veronika Anikjevič/Jermakova gatara", što izgleda potvrđuje njenu povezanost s Jermakom.

Anikjevič je na društvenim mrežama snažno podržavala Jermaka i vodi Telegram kanal pod nazivom "Lunarni sat", gde promoviše svoje astrološke konsultacije. "Koristeći svoje znanje i iskustvo u astrologiji, pomažem ljudima da pronađu jasnoću u kontekstu njihovih životnih procesa", navodi se u jednoj od njenih objava.

U reakciji na vest o uručenju obaveštenja o sumnji Jermaku, Anikjevič je u utorak maja nazvala zvaničnike iz NABU-a i SAP-a "ološem" i dodala da je taj razvoj događaja "specijalna operacija usmerena na kapitulaciju Ukrajine".

U komentarima u grupnom četu na Telegramu posle Jermakove ostavke krajem 2025. godine, Anikjevič je navela: "Gubimo našu zemlju, a ne Jermaka – koristite mozak... Pitanje nije gde je Jermak otišao. Pitanje je kuda mi, kao nacija, idemo."

"Govorim o tome kako su se NABU i SAP prodali Rusima i pomažu u sprovođenju predaje, a vi pominjete Jermaka", napisala je Anikjevič istog dana.

Komentar se verovatno odnosi na istrage Službe bezbednosti Ukrajine iz 2025. godine, u kojima su dva zvaničnika NABU-a privedena zbog sumnje da su sarađivali s Rusijom. Ta istraga je dovela do strožih ograničenja za dve agencije u jeku velike istrage o korupciji. Odluka je brzo poništena posle masovnih demonstracija u Kijevu i širom Ukrajine.