Musk nastoji da umiri oglašivače na Twitteru nakon haosa

Elon Musk pokušao je u srijedu uvjeriti velike kompanije koje se oglašavaju na Twitteru da njegovo preuzimanje platforme neće naštetiti njihovim brendovima, priznajući da bi se neke "glupe stvari" mogle dogoditi na njegovom putu da stvori ono što kaže da će biti bolje, sigurnije iskustvo za korisnike.

Najnoviju pometnju među oglašivačima od kojih zavisi prihod Twittera izazvala je Muskova odluka da ukine novu oznaku "zvanično" na Twitter nalozima poznatih osoba i kompanija samo nekoliko sati nakon što je uvedena.

Twitter je u srijedu počeo dodavati sive oznake nekim nalozima, uključujući brendove poput Coca-Cole, Nikea i Applea, kako bi pokazao da su autentični. Nekoliko sati kasnije, oznake su počele nestajati.

"Osim što je bio estetska noćna mora kada se gleda na Twitter feed, to je bio još jedan način stvaranja dvoklasnog sistema", rekao je milijarder, izvršni direktor Tesle, oglašivačima u jednosatnom razgovoru koji se prenosio uživo na Twitteru.

Ovo su najopširniji komentari Muska o budućnosti Twittera otkako je krajem prošlog mjeseca kupio kompaniju za 44 milijarde dolara, skoro odmah otpustio najviše rukovodioce, a u petak otpustio otprilike polovinu radne snage.

Glavni brendovi, uključujući General Motors, United Airlines, General Mills i drugi, privremeno su obustavili kupovinu reklama na platformi u iščekivanju hoće li Muskovi planovi da olabavi pravila protiv govora mržnje dovesti do porasta toksičnosti na internetu.

Musk je ranije zaprijetio oglašivačima koji su napustili Twitter označivši potez "sramotnim". Ali je u srijedu zauzeo odmjereniji pristup, zamolivši ih da "sačekaju trenutak i vide kako se stvari odvijaju".

"Najbolji način da se shvati šta se dešava sa Twitterom je upotreba Twittera", rekao je on grupi, koju je uglavnom predstavljao šef Interactive Advertising Bureau, trgovinskog udruženja.

Ali, korisnici su ostali zbunjeni. Uvođenje nekoliko sati ranije "zvaničnih" oznaka izgledalo je proizvoljno, s tim da su neki političari, novinske kuće i poznate ličnosti dobili ovu etiketu, a drugi ne. Činilo se da je Musk priznao zabunu.

Medijske stranice kao što su The Associated Press, The New York Times, The Washington Post i The Wall Street Journal dobile su službenu oznaku, kao i većina velikih korporativnih brendova. A onda su nestale.

Prije nego što su nestale, etikete su izazivale zabunu. Na primjer, korisnici u Londonu mogli su vidjeti "zvaničnu" oznaku na nalogu BBC News, ali oznaka se nije pojavila za korisnike u SAD-u.

Trenutni sistem sajta koji koristi ono što je poznato kao "plave oznake" koji potvrđuju autentičnost naloga uskoro će nestati za one koji ne plaćaju mjesečnu naknadu.

Oznake će biti dostupne na datum koji tek treba da bude objavljen za svakoga ko želi da plati pretplatu od 7,99 dolara mjesečno, što će također uključivati neke bonus funkcije, kao što su manje oglasa i mogućnost da tvitovi imaju veću vidljivost od onih koji dolaze od korisnika koji ne plaćaju.

Trenutni sistem verifikacije platforme je na snazi od 2009. godine i kreiran je kako bi se osiguralo da su nalozi pojedinaca i kompanija zaista autentični.

Stručnjaci su izrazili zabrinutost da bi stavljanje kvačice na raspolaganje bilo kome uz naknadu moglo dovesti do lažnog predstavljanja i širenja dezinformacija i prevara.

Siva oznaka — boja koja ima tendenciju da se stapa sa pozadinom na Twitteru — bila je očigledan kompromis. Ali, očekivalo se da će to dovesti do veće zabune, jer će korisnici Twittera navikli na plavu kvačicu kao oznaku autentičnosti sada morati da traže manje očiglednu "zvaničnu" oznaku.

"Elon je spreman da pokuša mnogo stvari – mnoge će propasti, neke će uspjeti", rekla je ona. “Cilj je pronaći pravu kombinaciju uspješnih promjena kako bi se osiguralo dugoročno zdravlje i rast poslovanja.”

Ali veliki dio naloga sa plavom oznakom pripada novinarima, od kojih neki imaju malo pratilaca u lokalnim novinama i na novinskim stranicama širom svijeta. Ideja je bila da se provjere novinari kako se njihov identitet ne bi mogao koristiti za plasiranje lažnih informacija na Twitter.

Izvor: AP