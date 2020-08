'Ko u Bihaću nije bio napravio je grešku'

„Svako ko je u Bosni i Hercegovini (BiH) proveo ljeto, a nije posjetio Bihać, napravio je veliku grešku", počinje opis svog ovogodišnjeg godišnjeg odmora za Radio Slobodna Evropa (RSE) novinar iz Sarajeva, Rasim Belko.

"Krajina je odmor za oči i dušu. Obišli smo etno selo koje nudi povratak u historiju, dva vodena buka koja su jedinstvena u Evropi, jer ih pravi Una, a ne čovjek i to izgleda fascinantno. Naučili smo dosta toga o Krajini o prvim ljudima koji su tamo živjeli a zvali su se Japodi“, priča Belko.

Ovaj sjeverozapadni dio Bosne i Hercegovine je turistički hit ovog ljeta za domaće turiste. Zbog povećanog broja zaraženih u Bosni i Hercegovini, Hrvatska i druge zemlje Evropske unije, donijele su odluku da državljani sa bh. pasošem se ne mogu zadržavati u ovim zemljama, osim ako nemaju negativan PCR test.

To je jedan od razloga zbog kojeg su bh. turistička odredišta postala privlačna za građane, posebno ona uz rijeke Unu i Sanu, u zapadnom dijelu Bosne i Hercegovine.

Više gostiju u privatnom smještaju

Zilha Jusić, vlasnica jednog od turističkih objekata u ovom dijelu BiH kaže za RSE kako je to, na neki način, popravilo situaciju koja je izgledala beznadežna zbog pandemije.

„Od početka avgusta imamo više gostiju. Pomogla nam je prodaja vaučera grada Bihaća i turističke zajednice. Imamo popunjenost do kraja mjeseca oko 50 posto, upravo vaučerima. Sve su to domaći ljudi, Sarajevo, Tuzla, Zenica. Jako su zadovoljni, dobro njima - dobro nama. Inače bi bili prazni“, kaže Zilha Jusić.

Za razliku od privatnog smještaja, situacija u hotelima je mnogo teža, potvrđuje predsjednik Udruženja hotelijera i restoratera u BiH Amir Hadžić.

„Hotelijerstvo je izuzetno pogođeno, na koljenima je. U odnosu na prošlu godinu, popunjenost naših kapaciteta je jedva pet do deset posto. Katastrofa da ne može biti gora. Ova godina je izgubljena totalno, ostaje da se nadamo da će iduća biti bolja. Jer, dok god se virus širi, teško da ćemo osjetiti poboljšanje. Nema turista, granice su maltene zatvorene, aerodromi slabo rade ili nikako. Sve je to utjecalo da nema turizma i turista, izuzev nešto domaćih destinacija sa domaćim turistima. Neum, planinski i banjski turizam je uspio koliko-toliko da opstane, a ovo ostalo, naprimjer gradski hoteli, to je totalno zapostavljeno. Mnogi su zatvoreni, a oni što su i otvoreni ne rade“, kaže Hadžić.

U odnosu na prošlo ljeto sada 95 posto hotelskih kapaciteta prazno

Bosnu i Hercegovinu je u prvih šest mjeseci 2020. godine posjetilo oko 210 hiljada turista, što je manje za 70 posto u odnosu na isti period 2019. godine, podaci su Agencije za statistiku BiH.

U istom periodu turisti su ostvarili nešto iznad 500 hiljada noćenja, što je manje za 65 posto u odnosu na prvih šest mjeseci 2019. godine.

Težinu situacije potvrđuje Zlatan Tatić iz novoosnovanog udruženja poslodavaca u oblasti turizma, ugostiteljstva i hotelijerstva Republike Srpske (RS), HORECA.

Dodaje da je u odnosu na prošlo ljeto sada 95 posto hotelskih kapaciteta prazno.

Na pitanje da li su tešku situaciju mogli popraviti domaći turisti, Tatić kaže:

„Domaći gosti dođu na dan ili dva, i odoše. Nije to kao prošle godine. Dođe poneko iz Srbije ili Hvatske, ali to je otprilike, dva gosta u mjesec dana. Stanje je alarmantno. Jednostavno hoteli nemaju kome raditi i ne znam kako i do sada izdržavaju. Skoro 14 hiljada zaposlenih u ovoj oblasti u RS je ugroženo. Sve dok se ne otvore granice i dok ne počnu putovati ljudi, do tada nema izgleda za poboljšanje. Kad se to desi, pitanje je koliko će godina biti potrebno za oporavak i povratak uloženih novčanih sredstava“, kaže Tatić.

Turistički bum u Neumu

Turistički bum ovog ljeta je doživio Neum u kojem se traži krevet više.

Maida Sabitović iz Tuzle kaže da je prvi put u Neumu:

„Ja inače ne dolazim na bh. more, ali sada sam tu, jer nije bilo nekog drugog izbora zbog postojeće situacije. Moram reći da je lijepo.“

I Amela iz Vogošće ranije nije bila u Neumu.

„Ovo mjesto smo ja i moja porodica odabrali za odmor zbog postojeće situacije s korona virusom. Nismo se pokajali, zadovoljni smo“, kaže.

Danica Maslać, vlasnica apartmana u Neumu ističe kako su gosti, pretežno, domaći.

„Imamo dosta gostiju i iz Srbije. Već smo popunjeni i za prvi dio septembra. Primjećujemo da je manja kupovna moć gostiju, uglavnom sami kuhaju i više vremena provode u svojim sobama“, kaže Maslać.

Utisci iz Trebinja

Više turista bilježi Trebinje u Hercegovini, čija turistička ponuda nosi naziv „Grad sunca“ s velikim brojem znamenitosti. Posljednjih godina najviše gostiju dolazi zbog Aqua parka “Sunčana vrela“.

Ovog ljeta, osim domaćih, veći je broj turista iz Srbije, kazali su za RSE u Turističkoj zajednici ovog grada.

Julijan Možik, koji je stigao iz Vršca, u Srbiji, iznosi svoje utiske:

„Grad je prelep. Uslovi su odlični. Smeštaj dobar, hrana dobra, bazeni su super. Ko ima decu za njih je ovo raj ali i za nas odrasle“, priča Možik.

Danijela Lazić iz Stare Pazove, iz Srbije, za Trebinje ima samo riječi pohvale.

„Grad je čist, prelep, ljudi su srdačni. Savršeno. Nema straha od korona virusa jer su domaćini opušteni a samim tim i mi gosti“, kaže Lazić.

Žarko Vico iz Turističke zajednice Trebinje navodi da od marta do prve polovice jula turističkog prometa gotovo i nije bilo.

“Od kraja jula bilježemo odličnu posjećenost koja je u avgustu bolja nego u istom mjesecu prošle godine. Potpune informacije imaćemo do 5. septembra. Ali s obziorm na okolnosti, zatvorene granice i usporen protok ljudi, što je negativno uticalo na turizam u cijelom svijetu, mi možemo biti zadovoljni“ kaže Vico.

Enis Avdić, voditelj projekta „Odmori u BiH“ zapaža da turisti traže prirodu i vodu.

„Ne mora biti more, BiH ima prelijepa jezera i rijeke, tako da se turisti većinom odlučuju za takve aranžmane. Povećan je broj domaćih putovanja. To možemo vidjeti i po društvenim mrežama. Takođe je primjetno da je posjeta gradovima, odnosno gradskim centrima, jako slaba. Za Mostar, Banjaluku, Sarajevo, turistička sezona kao i da ne postoji. Jer ako neko radi sa 10-20 posto svojih kapaciteta, još u sezoni, to je kao da ne radi. Ono što karakteriše ovo ljeto jeste da se ljudi vrlo kasno odlučuju. Velika je neizvjesnost, što je i logično, tako da imamo putem našeg sistema, puno rezervacija za danas ili sutra. Rijetko ko planira svoj odmor mjesec dana unaprijed, kako je to prije bilo“, ističe Avdić.

Srednja Bosna ima nekoliko top destinacija, objašnjava predsjednik Turističke zajednice Srednjobosanskog kantona, Miroslav Matošević.

„Samo njih nekoliko je privuklo turiste. To su prije svega vezirski grad Travnik, planina Vlašić, zatim Jajce, koji su oduvijek zanimljivi za posjete. Ova središta su uvela neke nove sadržaje i atrakcije, povoljnije su cijene aranžmana što je privuklo ljude željne odmora. Sada pretežno dolaze iz raznih krajeva BiH. To nije ni približno posjećenosti koju smo imali ranije kada su dolazili inozemni gosti na popularne destinacije u srednoj Bosni. Ova sezona je zabilježila ogroman pad posjećenosti“, kaže Matošević.

Bosna i Hercegovina je 2019. godine zabilježila najbolji turistički rezultat od kada se vode statističke evidencije, sa preko milion i po turista. Deset godina ranije (2009.) broj turista je bio skoro za milion manji.

*Saradnja na tekstu Edib Bajrović.