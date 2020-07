Hotel Holiday: Preživio rat, teško da će pandemiju

“Holiday Inn je bio veoma čudno mjesto. Gotovo kao tvrđava usred opsade”, kaže za Radio Slobodna Evropa Paul Lowe, fotograf koji je u vrijeme rata u Bosni i Hercegovini radio za Magnum foto agenciju i živio i radio u hotelu. On pojašnjava da iako je hotel bio napadan nekoliko puta, on je i dalje bio sigurno mjesto u koje su novinari mogli otići.

“Vjerujte, u hotelu nije bilo nigdje komadića stakla na prozoru, sve je to bilo porušeno, slupano. Mislim da je jedna granata došla sa Vraca, prošla kroz dva zida, kupatilo i ovdje se u stepenište zabila i onda se tek tu aktivirala. Možete misliti kakva je to havarija bila”, opisuje Bukva stanje u kojem se hotel nalazio.

No, najznačajniji gosti hotela u ratu bili su brojni strani novinari koji su od 1992. do 1995. živjeli i radili u hotelu koji se nalazio u samoj blizini aktivne linije odbrane i koji je bio napadan i granatiran nebrojeno puta.

On ipak kaže da, koliko god je sve to bilo grozno, ipak su sa ugostiteljske strane bili zadovoljni jer su imali novinare iz svih zemalja svijeta.

“Paul Marchand, koji je nažalost izvršio samoubistvo, koji je radio za sve radijske stanice sa francuskog govornog područja u svijetu, jedan dan je došao sa suludom idejom da on ima konopce sa kojima se može spuštati, one planinarske, sa velikih visina. I onda je to htio da uradi sa vanjske strane nebodera Mome i Uzeira (poslovni neboderi UNIS koje je također dizajnirao Ivan Štraus popularno nazvani Momo i Uzeir). Na šta smo mu mi rekli da je lud i da će ga snajper skinuti. I onda smo to radili sa unutrašnje strane lobija Holiday Inna sa najvišeg sprata”, prisjeća se Stevanović.