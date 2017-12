Tweetovi koji su uznemirili Downing Street

U Velikoj Britaniji ne prestaju osude tweetova američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je na toj društevnoj mreži postavio antiislamske video uratke koje je prije njega objavila jedna predstavnica britanske ekstremne desnice.

U najmanju ruku politički nekorektni odgovor Trumpa britanskoj premijerki Theresi May izazvao je brojne reakcije, među kojima je i ona londonskog gradonačelnika Sadiqa Khana - da se opozove predstojeći službeni posjet šefa Bijele kuće Velikoj Britaniji.

Američki predsjednik Donald Trump izazvao je zaprepaštenje u britanskom političkom establišmentu oštrom kritikom britanske premijerke Therese May na Twitteru, nakon što ga je ona kritizirala što je na toj društvenoj mreži prenio protuislamske video snimke britanske krajnje desničarske skupine.

"Theresa @theresamay, nemoj se fokusirati na mene, fokusiraj se na destruktivan radikalni islamski terorizam koji se događa u Ujedinjenom Kraljevstvu. Nama je sasvim dobro", poručio je Trump britanskoj premijerki.

May je odgovorila da je Trump pogriješio kada je prenio video ultradesne grupe za koju je rekla da širi mržnju i podjele.

"To što radimo zajednički ne znači da se plašimo reći da je SAD u krivu i ne bojimo se u tom smislu biti prema njima vrlo jasni", istaknula je May.

Trump je na Twitteru podijelio protuislamske video snimke koje je objavila Jayda Fransen, zamjenica vođe marginalne britanske krajnje desne skupine Britanija prvo. Na njima se vidi kako grupa ljudi, navodno muslimani, tuku jednog tinejdžera do smrti, te uništavaju jedan kršćanski kip.



Reuters nije mogao potvrditi istinitost video zapisa.

Britanski zastupnici održali su hitnu sjednicu kako bi raspravljali o Trumpovim tweetovima.

Britanski ministar za Bliski istok Alistair Burt ocijenio je Trumpov komentar "zabrinjavajućim i očajničkim."

Londonski gradonačelnik Sadiq Khan rekao je da bi May trebala povući poziv Trumpu da dođe u državni posjet Britaniji.

No, ministrica unutarnjih poslova Amber Rudd izjavila je kako je poziv još uvijek na snazi.

Islamistički militanti izveli su nekoliko velikih napada u Britaniji ove godine ubivši 36 ljudi, uključujući napad u Manchasteru i dva napada na mostovima u Londonu.

"Podijelivši to, on je pokazao da je ili rasist ili nesposoban ili da je nepromišljen ili sve to zajedno", rekao je laburist Stephen Doughty.