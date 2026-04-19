Trump kaže da pregovarači putuju u Pakistan i poziva Teheran da prihvati 'dogovor'

Američki predsjednik Donald Trump kaže da njegovi predstavnici putuju u Islamabad, Pakistan, na novu rundu razgovora sa Iranom dok Hormuški moreuz ostaje zatvoren. Razgovor bi trebao biti održan 20. aprila, a Teheran još nije potvrdio učešće.

Trump je na Truth Social platformi rekao da Sjedinjene Države "nude vrlo pošten i razuman dogovor, i nadam se da će ga prihvatiti jer, ako to ne učine, Sjedinjene Države će uništiti svaku pojedinačnu elektranu i svaki pojedinačni most u Iranu."

Najnovije Trumpove izjave dolaze samo nekoliko dana prije isteka dvosedmičnog primirja s američkim i izraelskim snagama 22. aprila.

Ranije su postojale nade da će se moreuz, kroz koji se obično odvija oko jedne petine globalne trgovine naftom, otvoriti nakon više od mjesec dana zatvaranja, pošto je Teheran objavio da su otvoreni za komercijalni pomorski saobraćaj tokom 10-dnevnog primirja između Izraela i Libana, koje je stupilo na snagu 16. aprila.

Međutim, nada je bila kratkog vijeka, usred izvještaja da su iranske snage napale najmanje tri civilna broda, od kojih su navodno dva bila indijska, a jedno plovilo je bilo pod francuskom zastavom.

Poluzvanična novinska agencija Tasnim, bliska Korpusu islamske revolucionarne garde ranije je saopćila da su plovila pod zastavama Bocvane i Angole bila primorana promijeniti kurs zbog kako su naveli "neovlaštenog tranzita" kroz ključni plovni put.

U istoj objavi na društvenim mrežama 19. aprila, Trump je također tvrdio da je iranska prijetnja zatvaranjem moreuza suvišna jer ga je američka pomorska blokada iranskih luka, koja je stupila na snagu 13. aprila, "već zatvorila."

Glasnogovornik iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esmail Baqaei kritikovao je američku blokadu iranskih luka kao kršenje sporazuma o primirju.

U objavi na X-u Baqaei je napisao da je to "i nezakonito i kriminalno", dodajući da "namjernim nametanjem kolektivne kazne iranskom stanovništvu to predstavlja ratni zločin i zločin protiv čovječnosti."

Prva runda američko-iranskih mirovnih pregovora održana je u Islamabadu 11-12. aprila, ali je završena bez sporazuma, iako Trump tvrdi da su dvije strane "veoma blizu dogovora".

Pakistanska vojna delegacija predvođena načelnikom vojske Asimom Munirom, jednim od ključnih posrednika u prvim razgovorima u Islamabadu, stigla je u Teheran 15. aprila sa novom porukom iz Washingtona u najnovijem pokušaju oživljavanja pregovora.

Iran nije formalno potvrdio da će prisustvovati novoj rundi razgovora, a poluzvanična novinska agencija Tasnim pozvala se na izvor upoznat sa situacijom koji je rekao da se daljnji pregovori neće održati dok američka blokada ostaje na snazi.

Iranska strana je također izrazila više skepticizma da je bilo kakav dogovor blizu.

Glavni iranski pregovarač, predsjednik parlamenta Mohammad Baqer Qalibaf, rekao je da su "još uvijek daleko od završne rasprave", u televizijskom obraćanju ranije 19. aprila, dodajući da su "napravili napredak u pregovorima, ali postoje mnoge praznine i neke fundamentalne tačke ostaju."

Ranije je Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost, najviše sigurnosno tijelo zemlje, saopćilo da razmatra "nove prijedloge" koje je dostavio Munir, ali su dodali da iranski pregovarački tim "neće napraviti ni najmanji kompromis, povlačenje ili popustljivost" i da će braniti nacionalne interese "svom snagom."