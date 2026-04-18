Otvoren, pa zatvoren: Nesigurnost oko Ormuskog moreuza

Nade da će se plovidba nastaviti kroz Ormuski moreuz pokazale su se kratkotrajnima 18. aprila, a iranska najava da ponovno otvara taj vitalni plovni put preokrenuta je samo nekoliko sati kasnije, a tek se nekolicina brodova usudila pokušati proći.

Cijene nafte pale su nakon početne najave ponovnog otvaranja prethodnog dana, a podaci o praćenju brodova pokazali su da nekoliko brodova prolazi kroz tjesnac.

Neki od njih bili su tankeri iz sjene s američkog popisa sankcija, uključujući dva tankera za tečni naftni plin (LPG): Gardian i Rain.

Viđeni su kako prolaze kroz moreuz i dalje prema otvorenom moru, gdje bi ih američka pomorska blokada potencijalno mogla zaustaviti.

Drugi brodovi koji su pokušali iskoristiti ponovno otvaranje tjesnaca nisu bili sankcionisani brodovi. To je uključivalo tankere za tečni prirodni plin (LNG).

"Ono što je juče započelo oprezno, danas se pretvara u stabilniji tok", primijetila je pomorska obavještajna kompanija Windward u objavi na društvenim mrežama.

Mešutim, optimizam je nestao kada su iranski državni mediji objavili da je odluka o otvaranju tjesnaca sada poništena, kao odgovor na odluku američkog predsjednika Donalda Trumpa da zadrži pomorsku blokadu Irana.

"Sve dok je prolaz plovila iz iranskog podrijetla [ili] do iranskog odredišta ugrožen, status Ormuskog moreuza ostaće u prethodnom stanju", navodi se u izjavi zapovjedništva Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC).

Ubrzo nakon toga, neki brodovi koji su prošli kroz moreuz okrenuli su se i vratili.

Prepreka miru

Status moreuza ključno je područje spora između Washingtona i Teherana.

Prije rata, bio je kanal za 20 posto globalnih pošiljki nafte i LNG-a. Učinkovito je zatvoren za promet od američkih i izraelskih vazdušnih napada na Iran 28. februara.

Iranski potezi da ga zatvori doveli su do vrtoglavog porasta cijena nafte i uzdrmali globalnu ekonomiju.

Ponovno otvaranje tjesnaca ključni je američki zahtjev u mirovnim pregovorima, a iranska objava od 17. aprila, koja je naznačila da bi se pomorski saobraćaj mogao nastaviti, čini se da ukazuje na jačanje diplomatskog zamaha.

Uslijedilo je nakon stupanja na snagu primirja u Libanonu, što je bio iranski zahtjev.

Kasnije, 17. aprila, Trump je rekao da sada nema "značajnih razlika" između Washingtona i Teherana te da će se razgovori nastaviti tokom vikenda.

"Vidjet ćemo kako će se sve završiti, ali trebalo bi biti dobro, neke vrlo dobre rasprave", rekao je. "Događa se mnogo dobrih stvari."

Ali taj vrhunac optimizma pratio je niz negativnih signala.

U žestokoj objavi na društvenim mrežama, predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Baqer Qalibaf optužio je Trumpa da govori "laži" i rekao da "s nastavkom [američke] blokade, Ormuski moreuz neće ostati otvoren".

Ova prijetnja izvršena je nekoliko sati kasnije, nedugo nakon što je objavljeno da je ključni pakistanski posrednik, načelnik vojske, feldmaršal Asim Munir, napustio Teheran nakon tri dana razgovora.

Nije jasno gdje su sada izgledi za nastavak izravnih razgovora nakon neuspjelih američko-iranskih pregovora u Islamabadu 11. aprila.

Sudbina obogađenog uranijuma

Takođe postoji neizvjesnost oko još jedne ključne prepreke u pregovorima, sudbine oko 450 kilograma visoko obogaćenog urana koji drži Iran.

Američki predsjednik je 17. aprila ponovio svoju sugestiju da je Teheran pristao odustati od toga.

Ostalo je nejasno oko toga na koji se tačno materijal Trump referisao. Teheran je negirao da je pristao odustati, rekavši: "Iranski obogaćeni uranijum neće biti nigdje prebačen".

"Prijenos iranskog obogaćenog uranijuma u SAD nikada nije spomenut u pregovorima", rekao je glasnogovornik iranskog ministarstva inostranih poslova Esmail Baqaei.

Reuters je citirao Trumpa koji je mislio na "nuklearnu prašinu" i rekao da će biti vraćena "vrlo brzo".

U izvještaju se dodaje da je Trumpovo spominjanje "nuklearne prašine" bilo referenca na ono što on vjeruje da je ostalo nakon što su SAD i Izrael bombardirali iranska nuklearna postrojenja u junu 2025., iako je Trump povremeno obogaćeni uranijum nazivao "nuklearnom prašinom".

Kasnije, razgovarajući s novinarima u Phoenixu, Trump se takođe osvrnuo na "nuklearnu prašinu".

"Neko je rekao, kako ćemo dobiti nuklearnu prašinu? Dobićemo je tako što ćemo ući s Iranom, s puno bagera", rekao je Trump. "Ali ući ćemo zajedno s Iranom. Dobićemo je. Vrlo brzo ćemo je vratiti kući u SAD".

Neki medijski izvještavaju da će SAD osloboditi zamrznutu iransku imovinu u zamjenu za pravo preuzimanja kontrole nad obogaćenim uranijumom.

Izvještavaju Alex Raufoglu iz Washingtonu i Reuters.