Trump prijeti novim udarima na Kharg usred napada na energetsku infrastrukturu u zemaljama Zaljeva

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da, iako je veći dio iranskog strateškog ostrva Kharg uništen u američkom vazdušnom napadu, mogao bi narediti daljnje napade, dok su arapske države saveznice SAD-a u regiji izvijestile o poremećajima u vlastitoj naftnoj industriji usred iranskih napada odmazde.

Trump je za NBC News 14. marta izjavio da su američki napadi "potpuno sravnili" veći dio ostrva Kharg, koje se nalazi nekoliko desetina kilometara od iranske obale,ali je dodao da "ćemo ga možda pogoditi još nekoliko puta samo iz zabave".

Odmah nakon napada, Trump je rekao da su američke snage "potpuno uništile" iranske vojne ciljeve na ostrvu, ali su ostavile naftnu infrastrukturu netaknutom. Međutim, zaprijetio je da će gađati i te objekte ako Iran bude ometao pomorski saobraćaj u Hormuškom moreuzu.

Iranski zvaničnici tvrdili su da izvoz sirove nafte teče neometano iz terminala na ostrvu Kharg nakon onoga što je Trump opisao kao "jedan od najmoćnijih bombarderskih napada" u istoriji Bliskog istoka.

Napad na ostrvo Kharg označio je važnu prekretnicu u sukobu koji je počeo 28. februara nakon opsežnih američko-izraelskih udara na iranske vojne i nuklearne objekte.

Ostrvo Kharg je glavni izlaz Irana za izvoz nafte, služeći kao terminal za oko 90 posto njegovog izvoza. Nalazi se oko 24 kilometra od iranske obale i oko 480 kilometara sjeverno od Hormuškog moreuza.

Trump: Iznenađen, ali nije spreman za dogovor

Trump je rekao za NBC da je "iznenađen" što se Teheran odlučio na napade na druge zemlje Bliskog istoka u znak odmazde za američko-izraelske udare na Iran.

Takođe je tvrdio da Teheran želi sklopiti dogovor za okončanje sukoba, ali da uslovi koje Iranci nude nisu u skladu s njegovim zahtjevima.

"Iran želi sklopiti dogovor, a ja ne želim, jer uslovi još nisu dovoljno dobri", rekao je.

Nije precizirao koje tačno uslove traži, ali je dodao da oni moraju biti "vrlo čvrsti" i uključivati obavezu Teherana da odustane od bilo kakvih nuklearnih ambicija.

Strahovi od rasta cijena

Trump je umanjio moguće brige potrošača o troškovima energije.

"Mislim da će biti niže nego prije, a ja sam ih doveo na rekordno nizak nivo", rekao je Trump o cijenama goriva, dodajući da će pasti ubrzo nakon završetka rata u Iranu.

Iran je obećao da će držati moreuz zatvorenim i rekao da bi cijene nafte mogle dostići 200 dolara, što je otprilike dvostruko više od trenutnih, već ionako povišenih cijena.

Nakon što je dan ranije rekao da će američka mornarica uskoro početi pratiti brodove kroz moreuz, Trump je u intervjuu djelovao kao da se povlači od te izjave.

"Ne želim vam ništa reći o tome", kazao je, ali je dodao da je "moguće".

U ranijoj objavi na društvenim mrežama, Trump je rekao: "Zemlje svijeta koje dobijaju naftu kroz Hormuški moreuz moraju se pobrinuti za taj prolaz, a mi ćemo pomoći - MNOGO!"

"SAD će se također koordinirati s tim zemljama kako bi sve išlo brzo, glatko i dobro", dodao je.

Na udaru američki saveznici u regiji

Regionalni saveznici Sjedinjenih Država takođe su prijavili napade na objekte naftne industrije, što je dodatno povećalo strahove od velikih poremećaja u globalnom snabdijevanju energentima.

Vlasti u poluautonomnoj iračkoj regiji Kurdistan saopštile su da su operacije u rafineriji Lanaz u gradu Irbilu i dalje obustavljene rano 15. marta, iako je požar koji je izbio nakon napada dronom stavljen pod kontrolu.

Iran će gađati objekte američkih kompanija u regiji ako njegove energetske instalacije budu napadnute, izjavio je ministar vanjskih poslova Abas Aragči, prema navodima državne televizije, nakon američkih udara na ostrvo Kharg.

Iran je, čini se, svoju ljutnju usmjerio prema Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE), tvrdeći da je napad američkih snaga na ostrvo Kharg izveden s teritorije Emirata.

Portparol iranske vojske upozorio je stanovnike UAE da evakuišu luke, pristaništa i "američka skrovišta".

Zvaničnici UAE negirali su da je američka vojska izvela napad s baza u toj zemlji, ali su poručili da zadržavaju pravo na odbrambene mjere.

"UAE ima pravo braniti se od ove nametnute terorističke agresije, ali i dalje daje prednost razumu i logici, nastavlja pokazivati uzdržanost i traži izlaz za Iran i region", rekao je predsjednički savjetnik Anvar Gargash na platformi X.

Dodao je da su UAE "do posljednjeg trenutka iskreno nastojali posredovati između Washingtona i Teherana kako bi se izbjegao ovaj rat".

Konzulat UAE u autonomnoj kurdskoj regiji Iraka napadnut je drugi put u sedmici dana, 14. marta. Dva pripadnika obezbjeđenja su ranjena, a zgrada je takođe pretrpjela štetu, saopštili su zvaničnici.

Požari u Fujairahu

Neke operacije utovara nafte u emiratu Fujairah u UAE, važnom globalnom čvorištu za snabdijevanje brodova gorivom, obustavljene su nakon što je medijski ured emirata saopštio da je dron presretnut, ali da je padajući otpad izazvao veliki požar.

Vlasti su saopštile da su ranije ovog mjeseca i drugi napadi dronovima pogodili energetske objekte u Fujairahu, pri čemu je također otpad sa presretnutog drona izazvao požar.

Fujairah se nalazi na Omanskom zaljevu, oko 100 kilometara od Hormuškog moreuza, koji je u velikoj mjeri zatvoren za saobraćaj, što povećava značaj ovog emirata za protok energije prema svjetskim tržištima putem njegovih luka.

U emiratu Abu Dhabi, kompanija ADNOC zatvorila je rafineriju Ruwais nakon požara u objektu unutar kompleksa izazvanog napadom dronom, izvijestio je Reuters.

Iranski tvrdokorni Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC), saopštila je kasno 14. marta da je izvela raketni napad na američke snage stacionirane u bazi Prince Sultan u Saudijskoj Arabiji.

IRGC je rekla da se ta baza koristi za održavanje "lovaca F-35 i F-16 te kao skladište za avio-cisterne".

U ranim satima 15. marta, saudijsko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je presrelo i uništilo 10 dronova iznad Rijada i istočnih dijelova zemlje.

Kuvajtska uprava civilne avijacije saopštila je da je međunarodni aerodrom zemlje bio meta nekoliko napada dronovima, pri čemu je oštećen radarski sistem i zračni prostor je morao biti zatvoren.