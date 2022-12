Vogel: Kandidatura BiH za EU je simboličan korak

Dodjeljivanje kandidatskog statusa Bosni i Hercegovini za Evropsku uniju je greška, smatra Toby Vogel iz Vijeća za politiku demokratizacije, te dodaje da se radi o simboličnom koraku.

"Ovo bi se vrlo lako moglo protumačiti kao nagrada aktuelnim političkim elitama, koje su sada također dogovorile formiranje koalicione vlade na državnom nivou. Upravo su to ljudi koji su spriječili bilo kakvu reformu, bilo kakav napredak u posljednje četiri godine koliko su bili na vlasti. Dakle, nagraditi ih statusom kandidata, po mom mišljenju, šalje loš signal", navodi Vogel.

Šefovi država i vlada zemalja članica Evropske unije su na sastanku 15. decembra potvrdili kandidatski status za Bosnu i Hercegovinu. Istog dana predstavnici političkih stranaka su potpisali koalicijski sporazum i time dogovorili formiranje vlasti na državnom nivou.

Sporazum su potpisali Milorad Dodik, predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) i predstavnik dvije stranke okupljene oko SNSD-a, Dragan Čović, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice BiH (HDZ BiH) uime koalicije Hrvatski narodni sabor koji čini 14 stranaka, i Nermin Nikšić, predsjednik Socijaldemokratske partije BiH (SDP) u ime "Osmorke".

Vogel smatra i da je status kandidata zapravo "avans" za ovu novu vladu, te nove vlasti na državnom i entitetskom nivou i da izražava očekivanje da bi se ove vlade mogle baciti na posao i reforme.

"Mislim da je to sasvim razumno očekivanje. Da je to razuman zahtjev s EU strane", dodaje.

"Jako mi je teško vidjeti vladu na državnom nivou koja uključuje HDZ i SNSD, a koja bi na smislen način ispunila reforme, ali ajde da im damo priliku", navodi Vogel i dodaje da EU treba da bude jasna prema stanovnicima BiH da su ti ljudi sada "odgovorni ako ne ispune rezultate."

"I bojim se da je to poruka koju EU nije spremna poslati," navodi Vogel.

No, ključni korak puta BiH ka Evropskoj uniji biće otvaranje pregovora za članstvo.

"Za to, mislim da treba postojati opipljiv napredak, stvarni napredak u vezi sa 14 prioriteta koje je Evropska komisija identificirala u junu 2019. godine. I na kojima smo do sada vidjeli izuzetno ograničen napredak. To će biti sljedeći korak koji je mnogo značajniji. Možete takođe reći, status kandidata nije toliko važan. To sigurno nije i najveća greška koju ste napravili u Bosni, na kraju, nije to tako velika stvar. No, mislim da bi ovo trebala biti prilika za EU, ovo bi trebao biti povod za EU da postavi neka teška pitanja o politici u Bosni i na Zapadnom Balkanu. I propustili su tu priliku."

Prije rata u Ukrajini, ispunjavanje 14 kriterija je bio preduslov da BiH dobije kandidatski status. Sada se ovaj uslov odnosi na mogućnost otvaranja pristupnih pregovora.

Evropska komisija je za BiH u oktobru preporučila status kandidata za punopravno članstvo u EU, uz očekivanje da će se ispuniti osam uslova:

prioritetno usvojiti izmjene u postojećem Zakonu o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu

usvojiti zakon o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i usvojiti zakon o sudovima Bosne i Hercegovine

donijeti zakon o sprečavanju sukoba interesa

poduzeti odlučne korake za jačanje prevencije i borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala

odlučno unaprijediti rad na osiguravanju efikasne koordinacije na svim nivoima kapaciteta upravljanja granicom, kao i osiguravanju funkcioniranja sistema azila

osigurati zabranu torture, posebno uspostavljanjem nacionalnog preventivnog mehanizma protiv torture i zlostavljanja

garantirati slobodu izražavanja i medija i zaštitu novinara, posebno osiguravanjem odgovarajućeg sudskog postupanja u slučajevima prijetnji i nasilja nad novinarima i medijskim radnicima

osigurati rezultate u funkcioniranju na svim nivoima mehanizma koordinacije o pitanjima EU, uključujući razvoj i usvajanje nacionalnog programa za usvajanje pravne tekovine EU

Bosna i Hercegovina je 2016. godine podnijela zahtjev za punopravno članstvo u Evropsku uniju. Evropska komisija je 2019. godine izašla s mišljenjem o BiH, ali nije preporučila kandidatski status navodeći neophodnost da zemlja ispuni neophodne uslove.

