Nakon deportacije sa aerodroma u Tivtu iz EU poručuju da su potrebni 'međusobno poštovanje i dijalog'

"U vreme kada samit EU–Zapadni Balkan naglašava značaj regionalne saradnje i dobrosusedskih odnosa, potrebni su međusobno poštovanje i dijalog", poručili su zvaničnici Evropske komisije, reagujući na događaje nakon kojih su crnogorske vlasti vratile grupu državljana Srbije.

Crnogorska policija vratila je u Srbiju grupu od 87 državljana Srbije koji su doputovali čarter letom, procenivši da predstavljaju bezbednosni rizik. Potom su mediji u Crnoj Gori izvestili da su pojedini crnogorski državljani vraćeni sa graničnih prelaza sa Srbijom.

RSE je ustanovio da među njima ima pristalica Vučićeve Srpske napredne stranke (SNS), kao i optuženih za napade na antivladine demonstrante.

Crnogorska policija je od grupe iz Srbije zaplenila i veliki transparent s natpisom "Srbija pobeđuje" koji koristi SNS na svojim mitinzima.

Iz Evropske komisije potvrdili su da primaju k znanju odluku vlasti Crne Gore da određenom broju osoba iz Srbije odbiju ulazak iz bezbednosnih razloga u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom.

"Pratimo situaciju na graničnim prelazima u Srbiji i podstičemo povratak redovnim procedurama kako bi se sprečili dalji poremećaji", navodi se u odgovoru pres službe Evropske komisije.

Ove tenzije nastupile su neposredno uoči samita Evropske unije i Zapadnog Balkana, koji se održava u crnogorskom gradu Tivtu u petak, 5. juna.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je odbio da učestvuje na prethodnom samitu održanom u decembru u Briselu, potvrdio je da putuje u Tivat, navodeći da je važno da tamo predstavlja Srbiju.

Vučić je izjavio i da je upoznat sa saopštenjem Bezbednosno-informativne agencije (BIA), koja mu je savetovala da ne putuje u Crnu Goru zbog, kako je navedeno, "neprijateljskog delovanja stranih službi i kriminalnih klanova" u toj zemlji.

Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore saopštilo je da, kao odgovorna i kredibilna članica NATO, Crna Gora svim svojim gostima garantuje bezbedan, siguran i prijatan boravak.