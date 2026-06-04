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Nakon deportacije sa aerodroma u Tivtu iz EU poručuju da su potrebni 'međusobno poštovanje i dijalog'

Fotografije deportovanih državljana Srbije koje je objavila policija Crne Gore, ilustrativna fotografija
Fotografije deportovanih državljana Srbije koje je objavila policija Crne Gore, ilustrativna fotografija

"U vreme kada samit EU–Zapadni Balkan naglašava značaj regionalne saradnje i dobrosusedskih odnosa, potrebni su međusobno poštovanje i dijalog", poručili su zvaničnici Evropske komisije, reagujući na događaje nakon kojih su crnogorske vlasti vratile grupu državljana Srbije.

Crnogorska policija vratila je u Srbiju grupu od 87 državljana Srbije koji su doputovali čarter letom, procenivši da predstavljaju bezbednosni rizik. Potom su mediji u Crnoj Gori izvestili da su pojedini crnogorski državljani vraćeni sa graničnih prelaza sa Srbijom.

RSE je ustanovio da među njima ima pristalica Vučićeve Srpske napredne stranke (SNS), kao i optuženih za napade na antivladine demonstrante.

Crnogorska policija je od grupe iz Srbije zaplenila i veliki transparent s natpisom "Srbija pobeđuje" koji koristi SNS na svojim mitinzima.

Iz Evropske komisije potvrdili su da primaju k znanju odluku vlasti Crne Gore da određenom broju osoba iz Srbije odbiju ulazak iz bezbednosnih razloga u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom.

"Pratimo situaciju na graničnim prelazima u Srbiji i podstičemo povratak redovnim procedurama kako bi se sprečili dalji poremećaji", navodi se u odgovoru pres službe Evropske komisije.

Ove tenzije nastupile su neposredno uoči samita Evropske unije i Zapadnog Balkana, koji se održava u crnogorskom gradu Tivtu u petak, 5. juna.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je odbio da učestvuje na prethodnom samitu održanom u decembru u Briselu, potvrdio je da putuje u Tivat, navodeći da je važno da tamo predstavlja Srbiju.

Vučić je izjavio i da je upoznat sa saopštenjem Bezbednosno-informativne agencije (BIA), koja mu je savetovala da ne putuje u Crnu Goru zbog, kako je navedeno, "neprijateljskog delovanja stranih službi i kriminalnih klanova" u toj zemlji.

Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore saopštilo je da, kao odgovorna i kredibilna članica NATO, Crna Gora svim svojim gostima garantuje bezbedan, siguran i prijatan boravak.

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