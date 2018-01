Tilerson: Vojska SAD će ostati u Siriji, protiv IDIL-a, Irana i Asada

Državni sekretar SAD Reks Tilerson izjavio je da će američka vojska ostati u Siriji ne samo do potpunog uništenja Islamske države Iraka i Levanta (IDIL), već i da bi se suprotstavila iranskom uticaju, kao i da bi pomogla svrgavanju predsednika Bašara el-Asada.

"Za naše nacionalne interese je ključno da zadržimo diplomatsko i vojno prisustvo u Siriji", rekao je Tilerson na predavanju o američkoj politici u sirijskom sukobu.

Prema njegovim rečima, primarni cilj vojne misije će i dalje biti sprečavanje "povratka Islamske države". "Islamska država je jednom nogom u grobu a, imajući u vidu američko vojno prisustvo u Siriji, uskoro će biti s obe", ocenio je Tilerson. Državni sekretar je pozvao da se "ne ponovi greška iz 2011", kada je "prerani odlazak iz Iraka omogućio al-Kaidi da preživi" u toj zemlji i doprinese rađanju “Islamske države”.

Američke trupe su završile povlačenje iz Iraka 2011, osam godina nakon zbacivanja Sadama Huseina, da bi vratile u malom broju 2014. kako bi se borile protiv “Islamske države” koja je zauzela velike delove teritorije Iraka i Sirije.

On je dodao da je drugi američki cilj da se stvore uslovi za stabilnost koji bi omogućili pojavljivanje lidera koji bi zamenili sirijskog predsednika Bašara el Asada, te potisnu njegovi iranski vojni savetnici i borci.

“Potpuno povlačenje američkog vojnog osoblja u ovom trenutku omogućilo bi Asadu da nastavi da ugnjetava svoj narod. Stabilnoj, jedinstvenoj i nezavisnoj Siriji je potrebno, na kraju krajeva, da dobije post-asadovsko vođstvo", rekao je Tilerson i ocenio da bi "odlazak" Asada, u okviru mirovnog procesa u Ženevi, "stvorio uslove za trajni mir".

“Ubica sopstvenog naroda ne može da stvara poverenje koje je neophodno za dugoročnu stabilnost”, dodao je američki državni sekretar.

Saopštavajući odluku o zadržavanju trupa u Siriji, Tilerson je potencirao da SAD nisu bile uvučene u skoro sedmogodišnji rat u ovoj zemlji kao aktivni učesnik. Takođe, da ne teži nasilnoj “promeni režima” niti razmatra da učestvuje u dugoročnoj misiji stvaranja sirijske države na novim osnovama.

Umesto toga, Tilerson je rekao da će jedina uloga SAD biti obezbeđivanje uslova za mirovni proces pod okriljem UN, pronalazak alternative Asadovoj vladavini i ukidanje zavisnosti sirijske vlade od iranskih savetnika i pomoći.

Po njegovim rečima slobodni i transparentni izbori, na kojima bi učestvovala i sirijska dijaspora, “rezultiraće u definitivnom odlasku Asada i njegove porodice sa vlasti”.

On je dodao da će za ovaj proces biti potrebno vreme, “stoga pozivamo na strpljenje do odlaska Asada i uspostavljanja novog vođstva. Odgovorne promene možda neće doći odmah, kao što se neki nadaju, već kroz sveobuhvatne ustavne reforme i izbore pod nadzorom UN. No, promene će se desiti”, konstatovao je američki državni sekretar.

On je po prvi put povezao američko vojno prisustvo u Siriji s potrebom da se doprinese Asadovom odlasku.

Takođe, naveo je Tilerson, američko povlačenje bi dalo Iranu "zlatnu priliku da ojača svoje pozicije u Siriji", gde je Teheran već prisutan kao podrška Asadu.

"Kao što vidimo iz ratova koje Iran vodi preko posrednika i javnih saopštenja, on nastoji da dominira na Bliskom istoku i uništi našeg saveznika Izrael. Moramo obezbediti da rešenje sukoba ne dozvoli Iranu da se približi velikom cilju, kontroli regiona", izjavio je on.

SAD su razmestile oko dve hiljade vojnika za kopnene operacije u Siriji kao i avijaciju koja patrolira nad istočnim delom zemlje u potrazi za ostacima “Islamske države”.

U proterivanju ekstremista IDIL-a iz njihove samoproklamovane prestonice Raka i drugih delova na severoistoku Sirije, SAD su sarađivale sa opozicionim Sirijskim demokratskim snagama (SDF), u kojima ključnu ulogu imaju kurdski borci.

Vasington sada pomaže Kurdima i opozicionim snagama da formiraju jedinice sa 30 hiljada pripadnika koje bi kontrolisale granicu prema Iraku i Siriji u cilju sprečavanja povratka militanata “Islamske države”. Međutim, Iran, Rusija, Turska i Asadova vlada se protive ovom planu SAD.