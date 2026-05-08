Zašto je odgođeno izricanje presude bivšim čelnicima OVK?

Dok na Kosovu postoji nezadovoljstvo odlukom Specijalnog suda u Hagu da odgodi izricanje presude bivšim čelnicima Oslobodilačke vojske Kosova (OVK), optuženima za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, eksperti za međunarodno pravo tvrde da je to uobičajena praksa u ovakvima predmetima.

Suđenje Hashimu Thaçiju, bivšem predsjedniku Kosova, Kadriju Veseliju i Jakupu Krasniqiju, bivšim predsjednicima Skupštine, te nekadašnjem zastupniku Rexhepu Selimiju, završeno je u februaru, a presuda se očekivala ovog mjeseca.

Nakon odluke Suda da će izricanje presude biti odgođeno do 20. jula "zbog složenosti slučaja", na Kosovu se mogu čuti stavovi da se radi o "nerazumnoj" odluci i da se proces na taj način "nepotrebno" odugovlači.

Specijalizirana vijeća Kosova imaju sjedište u Hagu u Nizozemskoj i čine ih međunarodne sudije i tužitelji. Osnovana su odlukom Skupštine Kosova 2015. godine kako bi sudila u predmetima protiv bivših pripadnika OVK prema kosovskom zakonodavstvu.

Sud je opravdao odgodu "složenošću slučaja", bez dodatnog objašnjenja.

Složenost predmeta

Stručnjaci za međunarodno pravo, Mathias Holvoet i Iva Vukušić, izjavili su za Radio Slobodna Europa (RSE) da postoji nekoliko faktora koji su mogli dovesti do toga, poput broja optuženika, količine dokaza i velikog broja svjedoka.

"Uobičajeni razlog je količina dokaza, koja može doseći desetke hiljada materijala, velik broj stranica i težina argumenata, što zahtijeva mnogo istraživanja i rasprave", kaže Vukušić, povjesničarka sa Sveučilišta u Utrechtu u Nizozemskoj i stručnjakinja za suđenja za zločine počinjene u bivšoj Jugoslaviji.

Vukušić naglašava da broj optuženika, također, povećava opterećenje sudskog vijeća.

Svi optuženi imaju svoje timove odbrane što, kako kaže, povećava opterećenje sudaca, jer "svaki od njih može iznijeti drugačije argumente ili, ponekad, čak pokušati prebaciti krivnju na nekog drugog".

Thaci, Veseli, Krasniqi i Selimi optuženi su za krivična djela poput ubistava, mučenja i progona, tokom 1998. i 1999. godine.

Thaçi je bio politički vođa OVK prije i tokom rata 1998–1999, Veseli je bio na čelu obavještajne službe, Krasniqi portparol, a Selimi član Glavnog štaba.

Optuženi su negirali ove optužbe i izjasnila se da nisu krivi za optužbe koje uključuju oko 155 žrtava.

Tužitelji su zatražili da budu proglašeni krivima i da im bude izrečena kazna od po 45 godina zatvora.

Na suđenju je svjedočilo više od 130 svjedoka, uz pisane izjave od 160 osoba.

Mathias Holvoet, predavač međunarodnog kaznenog prava na Sveučilištu u Amsterdamu, kaže da nema sumnje da je predmet složen, zbog čega dolazi do takve odgode.

"Mislim da je složeno, prije svega, jer imate posla s četiri optuženika. Dakle, ne treba odlučiti samo o jednom, već o četiri. To stvari čini kompliciranima", ističe Holvoet.

Kakve su bile reakcije?

Demokratska stranka Kosova (PDK), među čijim je osnivačima bio i Thaçi, saopćila je da je odgoda "još jedan udarac povjerenju u pravdu i dodatna nepravda prema bivšim vođama OVK".

Vršitelj dužnosti premijera Albin Kurti, koji je dugogodišnji kritičar suda, ocijenio je da on nije transparentan.

"Kosovska vlada nema pristup dinamici i događajima koji se odvijaju u Specijalnom sudu. Kosovu treba normalan sud, a ne specijalni sudovi“, rekao je Kurti novinarima 8. maja.

Organizacija ratnih veterana OVK, također ,je kritizirala odluku, rekavši da ona "produbljuje neprihvatljivu nepravdu i narušava kredibilitet svake institucije koja tvrdi da podržava vladavinu prava".

Holvoet kaže da, unatoč reakcijama na Kosovu, odgoda objave presude u ovom slučaju nije neopravdana, s obzirom na složenost pitanja.

"U usporedbi s drugim sudovima, na primjer, Međunarodnim kaznenim sudom, kada je suđenje zatvoreno za javnost, ponekad je potrebno više vremena za objavu presude. Dakle, iz te perspektive, ne mislim da je neopravdano što im treba duže", naglašava Holvoet.

No, prema njegovim riječima, u ovom slučaju vrlo je važan način i vrijeme kada Specijalni sud najavljuje odgodu.

Nakon što je slučaj zatvoren 18. feburara, Sud je objavio da će suci započeti vijećanje kako bi donijeli presudu u roku od 90 dana, bez navođenja fiksnog datuma. Također je upozorio da bi objava presude mogla biti odgođena za 60 dana.

Dvomjesečnu odgodu najavio je 6. maja, neposredno prije nego što su prošla tri mjeseca od zatvaranja slučaja.

Pravilnik Suda navodi da se presuda objavljuje u roku od 90 dana nakon završetka sudskog postupka i da se može produžiti za najviše 60 dana, osim kada je to apsolutno neophodno.

Što se očekuje?

Sud je naveo da ne znači da će presuda biti objavljena 20. jula te je upozorio da bi moglo doći do još jedne odgode ukoliko to bude potrebno.

Holvoet kaže da bi još jedno odgađanje moglo signalizirati neslaganja među trojicom sudaca koji moraju odlučiti o presudi, iako jednoglasna odluka nije potrebna.

"Ako se nastavi odgađati, onda mislim da doista postoje neslaganja oko temeljnih pitanja. O odgovornosti, naravno, a onda i o izricanju kazni. Jer onda možda više nije riječ o složenosti, već možda o neslaganjima među sucima", naglašava.

Suđenje bivšim vođama OVK-a naišlo je na protivljenje na Kosovu, budući da ne uključuje zločine koje su počinili Srbi na teritoriju Kosova.

Od tada su širom Kosova postavljeni veliki transparenti i plakati s porukom "Sloboda ima ime" i fotografijama bivših vođa OVK.

Protiv ovog procesa održani su i protesti u Haagu, Prištini i drugim gradovima. Hiljade građana sudjelovalo je u protestu "Pravda, a ne politika" na Dan neovisnosti Kosova 17. februara u Prištini, u znak podrške četvorici optuženih.