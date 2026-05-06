Specijalni sud u Hagu: Presuda bivšim čelnicima OVK odgođena za najmanje dva mjeseca

Sudski panel Specijaliziranih vijeća Kosova u Hagu odgodio je za još najmanje dva mjeseca izricanje presude bivšim čelnicima Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) u suđenju za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, potvrdila je glasnogovornica suda za Radio Slobodna Evropa.

Suđenje Hashimu Thaçiju, bivšem predsjedniku, Kadriju Veseliju i Jakupu Krasniqiju, bivšim predsjednicima Skupštine, te Rexhepu Selimiju, bivšem poslaniku, završeno je u februaru, a presuda se očekivala ovog mjeseca.

Međutim, glasnogovornica Specijaliziranih vijeća Angela Griep rekla je u srijedu za Radio Slobodna Evropa da je sudski panel odlučio odgoditi izricanje presude do 20. jula "zbog složenosti slučaja".

Ona je takođe pojasnila da 20. juli ne znači da će presuda tada biti izrečena i upozorila da je moguće novo odgađanje.

"Ovaj datum nije datum izricanja presude, već samo rok produženja. Panel je dodao da će, ukoliko dodatno produženje bude apsolutno neophodno, izdati nalog u tu svrhu u odgovarajuće vrijeme", rekla je Griep za Radio Slobodna Evropa.

Sva četvorica su kontinuirano negirala optužbe i ponovo se izjasnila da nisu krivi u završnim riječima u februaru.

Tužioci su, u međuvremenu, zatražili da budu proglašeni krivima i osuđeni na po 45 godina zatvora, dok su timovi odbrane tražili njihovo oslobađanje, tvrdeći da nema dokaza za navodne zločine.

Suđenje Thaçiju, Veseliju, Krasniqiju i Selimiju počelo je 2023. godine, a oni se u pritvoru u Hagu nalaze od 2020.

Specijalizirana vijeća Kosova imaju sjedište u Hagu u Nizozemskoj i čine ih međunarodne sudije i advokati. Osnovana su odlukom Skupštine Kosova 2015. godine kako bi sudila u predmetima protiv bivših pripadnika OVK prema kosovskom zakonodavstvu.

Thaçi je bio politički vođa OVK prije i tokom rata 1998–1999, Veseli je bio na čelu obavještajne službe, Krasniqi portparol, a Selimi član Glavnog štaba.

Optužnica protiv njih uključuje optužbe za nezakonito pritvaranje, torturu, ubistva, zločine protiv čovječnosti, prisilne nestanke i progon stotina civila i osoba koje nisu učestvovale u borbama.

Za ove zločine se sumnja da su počinjeni između marta 1998. i septembra 1999. na različitim lokacijama na Kosovu, ali i na sjeveru Albanije.

Prema Specijaliziranim vijećima, Thaçi, Veseli, Krasniqi i Selimi snose ličnu krivičnu odgovornost za ove zločine, ali svi oni negiraju krivicu.