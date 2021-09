U Hagu nastavljeno suđenje jednom od bivših pripadnika OVK

Izvođenjem prvog svedoka 20. septembra, nastavljeno je suđenje bivšem pripadniku Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) Saljihu Mustafi (Salih Mustafa) koje se vodi pred Specijalizovanim većima (Specijalni sud) u Hagu.



Specijalizovano tužilaštvo Saljihu Mustafi na teret stavlja ratne zločine i zločine protiv čovečnosti, odnosno da je podstrekavao ili naredio krivična dela proizvoljnog lišavanja slobode, surovog postupanja, mučenja i ubistvo.



Suđenje Mustafi je počelo 15. septembra, kada je uvodne reči dao specijalni tužilac Jack Smith, koji je rekao da su žrtve bili kosovski Albanci, napominjući da ti ljudi nisu bili neprijatelji Kosova ili špijuni. Istog dana je uvodnu reč dao i advokat žrtava.



Iz Specijalizovanih veća je ranije saopšteno da se do sada devet osoba prijavilo da kao žrtve učestvuju u sudskom procesu protiv Saljiha Mustafe.

U sudnici je 20. septembra govorio zaštićeni svedok, koji je najpre odgovorao na pitanja tužilaštva.



Kako je rekao, kada je otet nije znao da li su to uradili pripadnici OVK jer mu je preko glave odmah navučena vreća.



Na pitanje zašto misli da su ljudi koji su ga držali pritvorenim bili pripadnici OVK, svedok je rekao da su mu tako rekli.



Dalje je objasnio da su osobe koje su ga zaustavile bile u uniformi i das u gas a još dve druge osobe odveli u selo Zlaš kod Pristine.



"Imao vreću na glavi. Dve osobe su me pokupile, odvele su me u sobu u kojoj sam boravio, udarili su me nogama i nisam ništa video. Zatim su došli drugi i prebacili me na drugo mesto, bilo je hladno i tukli su me", rekao je jedan ovaj svedok.



"Bio sam optužen za saradnju sa Srbima", dodao je on uz navode da je nekoliko puta izgubio svest jer su ga i tukli čvrstim predmetima uz stalne uvrede.



Potom mu je, kada je prebačen u drugu prostoriju, jedna osoba uperila pištolj u glavu.



Prema njegovim rečima ta osoba je se nalazi u sudnici, ali nije želeo da izgovori njeno ime.



"Želeo sam da me ubiju. U tim trenucima, želeo sam da me ubiju", rekao je svedok i dodao da onima koji su ga držali to ipak nije bila namera.

Šta piše u optužnici protiv Saljiha Mustafe?

Saljih Mustafa je uhapšen 24. septembra prošle godine i on je prvo uhapšeno lice protiv kojeg je potvrđena optužnica, od kako su formirana Specijalizovana veća i Specijalizovano tužilaštvo 2015. godine.



U optužnici se tereti da je podstrekivao ili naredio vršenje krivičnih dela proizvoljnog lišavanja slobode, surovog postupanja i mučenja i ubistvo.



Navodi se da je Saljih Mustafa, poznat i kao komandat Calji (Cali), bio je komandant gerilske jedinice Bezbednosno-informativne agencije koja je pripadala operativnoj zoni Lap Oslobodilačke vojske Kosova.

Ova jedinica je u svom sastavu imala otprilike 500-600 vojnika, koji su delovali uglavnom na gradskim područjima Prištine i Obilića, i u njihovoj okolini, kao i na području Goljaka gde je nalazi selo Zlaš.



Dodaje se da su se krivična dela, za koja se iznose optužbe, desila u kontekstu "oružanog sukoba" i bila povezana sa oružanim sukobom na Kosovu između OVK i snaga SRJ i Republike Srbije, "uključujući jedinice Vojske Jugoslavije, jedinice policije i druge jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i druge grupe koje su se borile na strani SRJ i Srbije".

Dalje se napominje da su u periodu od 1. aprila 1999. do 19. aprila 1999, Saljih Mustafa i drugi pripadnici OVK držali zatvorene na imanju u Zlašu najmanje šest lica.



Takođe se navodi da je tokom aprila 1999. godine na tom mestu ubijen zatvorenik. Između ostalog, dodaje se da je Mustafa "zajedno sa ostalim pripadnicima OVK-a", uzeo na ispitivanje jednu osobu, čiji je identitet sakriven, "i da je naredio da ga tuku". Kako se dodaje u optužnici, dok su ga tukli različitim tvrdim predmetima, toj osobi je rečeno da je "špijun i da će ga ubiti".



Specijalizovano tužilaštvo Kosova u Hagu bavi se istragom navodnih zločina pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova počinjenih nad etničkim manjinama i političkim rivalima u periodu od januara 1998. do decembra 2000.