Sud u Kijevu naredio pritvor bivšem savjetniku Zelenskog, kaucija veća od 3 miliona dolara

Ukrajinski sud naredio je pritvaranje Andrija Jermaka (Andriy Yermak) u okviru skandala s luksuznim nekretninama, uz određivanje kaucije od više od tri miliona dolara za čovjeka koji je nekada bio najuticajniji savjetnik predsjednika Volodimira Zelenskog (Volodymyr Zelenskyy).

Nije odmah bilo jasno da li će Jermak, šef kabineta Zelenskog od 2020. do 2025. godine, moći platiti kauciju - oko 140 miliona grivni (3,2 miliona dolara) - koju je sud u Kijevu odredio odlukom od 14. maja.

"Rekao sam vam, nemam toliko novca", rekao je Jermak sudu, dodajući da će njegovi advokati uložiti žalbu na odluku.

Dugogodišnji saradnik Zelenskog još iz vremena kada je bio glumac i komičar, Jermak je podnio ostavku prošlog novembra pod pritiskom, dok su antikorupcijski istražitelji usmjerili istragu na sredstva za koja tvrde da su izvučena iz sistema protuzračne odbrane, a koja su on i članovi njegove porodice koristili za kupovinu luksuznih nekretnina.

Iako sam Zelenski nije doveden u vezu s ovom aferom, prema navodima istražitelja, skandal je narušio njegov imidž i dodatno pojačao dugotrajne sumnje u ukorijenjenu korupciju u Ukrajini - nešto što je Zelenski nastojao iskorijeniti.

Među neugodnijim detaljima koji su se pojavili u sudskom postupku bile su tvrdnje da se Jermak konsultovao s gatarom prije donošenja ključnih kadrovskih odluka.

Prije nego što su ove informacije izašle na vidjelo prošle godine, Jermak je bio jedan od najmoćnijih zvaničnika u Ukrajini.

Politički imidž Zelenskog šire je narušen i zbog zasićenja javnosti ratom s Rusijom, koji je sada ušao u petu godinu.

On se opirao raspisivanju novih izbora, koji su zabranjeni pod vanrednim stanjem uvedenim nekoliko dana nakon sveobuhvatne invazije u februaru 2022. godine, ali politički analitičari ukazuju na više potencijalnih kandidata koji bi mogli biti spremni da mu se suprotstave na izborima.