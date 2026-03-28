Tužilaštvo nastavlja istragu smrti studentkinje Filozofskog fakulteta u Beogradu

Više javno tužilaštvo saopštilo je da nastavlja istragu smrti studentkinje Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Kako je za Radio Slobodna Evropa (RSE) potvrđeno u tom tužilaštvu 28. marta, policija će obaviti dodatna ispitivanja drugih zaposlenih na fakultetu u okviru istrage okolnosti pod kojima je stradala 25-godišnja devojka.

Njeno telo pronađeno je 26. marta uveče na platou Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Načelnik Policijske stanice Stari grad Radenko Resanović izjavio je da su, prema prvim saznanjima, na petom spratu fakulteta zapaljena pirotehničkih sredstava, "nakon čega je, kako se sumnja, ženska osoba, najverovatnije student fakulteta, skočila kroz prozor".

Istragu je preuzelo Odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva zbog, kako su saopštili ranije, "postojanja sumnje na propuste dekana, prodekana i prodekana za nastavu u vezi sa bezbednošću studenata i zaposlenih".

Saslušan je dekan Filozofskog fakulteta Danijel Sinani i drugi zaposleni na fakultetu zbog sumnje na krivično delo "nesavestan rad u službi".

Sinani je 28. marta za agenciju FoNet izjavio da policija nije pronašla pirotehnički materijal na fakultetu i najavio da će pokrenuti pravne procedure protiv medija koji su širili neistine i definformisali javnost u vezi sa smrću studentkinje.

"Te večeri sam došao na Fakulet da bi policija ušla da obavi istragu i predistražne radnje. Prema onome što su moja saznanja, koleginica koja je nastradala je tada bila sama u hodniku na petom spratu. Na istom spratu se održavala nastava koja je bila produžena zbog toga što ponekad nije moguće kontrolisati da li ćete imati dužu diskusiju i više pitanja", kazao je Sinani.

Dodao je da su nadležnima sva tražena dokumenta i informacije.

Hitna sednica skupštinskog odbora za obrazovanje

Na inicijativu predsednice Skupštine Srbije Ane Brnabić za subotu je sazvana hitna sednica skupštinskog odbora za obrazovanje, na čijem je dnevnom redu stanje na državnim univerzitetima u Srbiji.

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je na sednici da rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić i dekan Filozofskog fakulteta Danijel Sinani "nose odgovornost koja treba da bude utvrđena, ali ne može biti izbegnuta" u vezi smrti studentkinje te visokoškolske ustanove.

Najavio je da će Ministarstvo prosvete sprovesti "vanredni i direktni" inspekcijski nadzor rada Filozofskog fakulteta.

Rektor Đokić je izjavio da je "u interesu svih" na tom fakultetu da se slučaj razjasni "na transparentan, objektivan i profesionalan način".

Đokić je ocenio da je slučaj smrti studentkinje iskorišćen za "nastavak napada na Univerzitet", koji je u poslednjih više od godinu dana, kako je rekao, izložen raznim vrstama pritisaka - medijskih, pravnih, finansijskih i ljudskih.

Predsednica Skupštine Ana Brnabić odbacila je ocene rektora o napadima vlasti na Univerzitet, ali i navela da je tragedija "posledica javašluka koji vlada na univerzitetima".

Ona je upitala prisutne rektore i da li su se pridržavali zakona i "pisanim putem upozorili dekane u slučaju da su se prostorije fakulteta koristile protivno zakonu".

Tokom sednice odbora došlo je do međusobnih optužbi predstavnika vlasti i opozicije, a u fokusu rasprave je reagovanje države na studentske blokade, koje su trajale više meseci na više desetina fakulteta u gradovima širom Srbije.

Blokade rada fakultete su usledile nakon pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice u Novom Sadu.

Pratili su ih masovni protesti sa kojih su učesnici, predvođeni studentima, tražili odgovornost vlasti za pad nadstrešnice, a od maja 2025. i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora.