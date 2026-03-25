'Ovo je zastrašivanje': Zašto su uhapšeni studenti u Novom Pazaru?

"Ovo je zastrašivanje studenata i građana."

Tim rečima Dina Mehović, studentkinja Državnog univerziteta u Novom Pazaru (DUNP) za Radio Slobodna Evropa (RSE) komentariše hapšenje dvojice kolega proteklog vikenda.

Studenti Hamza Ziljkić i Nikola Marjanović uhapšeni su 22. marta pod sumnjom da su "pripremali dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije". Zvanično, međutim, nije poznat povod zbog kog su uhapšeni.

Policija je tokom hapšenja zaplenila laptopove i telefone, a Osnovni sud u Novom Pazaru im je odredio jednomesečni pritvor.

Studenti iz ovog grada na jugozapadu Srbije sa većinskim bošnjačkim stanovništvom, postali su jedan od simbola studentskih blokada i protesta koji su izbili zbog smrti 16 osoba na Železničkoj stanici u Novom Sadu novembra 2024. godine.

Da li su studenti nelegalno prisluškivani?

Tri dana nakon hapšenja Ziljkića i Marjanovića nije zvanično saopšteno šta je bio povod da policija ovu dvojicu brucoša liši slobode.

Iz Osnovnog suda u Novom Pazaru su za RSE naveli da im se stavlja na teret pripremanje ubistva državnih zvaničnika, za šta je zaprećena kazna od jedne do pet godina zatvora.

Maida Toković, advokatica koja zastupa dvojicu studenata, kaže za RSE da se njih dvojica terete na osnovu, kako navodi, tajno snimljenog telefonskog razgovora koji je bio obojen šaljivim tonom.

"Nama na saslušanju nije bio predočen transkript njihovog razgovora", kaže Toković.

Ona dodaje da nema dokaza da su nadležne službe imale odobrenje da prisluškuju telefonske razgovore studenata.

Maida Toković je rekla da je za krivično delo koje se dvojici studenata stavlja na teret neophodno da je oružje za izvršenje spremno ili u izradi, a prilikom pretresa njihovih stanova policija nije pronašla "ni praćku".

Iz Osnovnog tužilaštva u Novom Pazaru nisu odgovorili na upit RSE na osnovu kojih dokaza su dvojica studenata uhapšeni i da li je istina da su prisluškivani.

Dr Senad Ganić, bivši profesor međunarodnog prava na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru, ocenjuje za RSE da je mnogo nepoznanica u slučaju hapšenja dvojice studenata.

"Ceo ovaj slučaj je proceduralno sumnjiv, jer da biste prisluškivali nečiji razgovor, morate da imate neke dokaze sa kojima ćete izaći pred sudiju za prethodni postupak koji jedino može da odobri praćenje komunikacije. Mnogo toga ovde ukazuje na zloupotrebu ovlašćenja od strane policije, tužilaštva i suda", kaže Ganić.

Prema rečima Dine Mehović, Hamza Ziljkić i Nikola Marjanović su od početka bili uključeni u studentsku pobunu. Sve to vreme, kako dodaje sagovornica RSE, nisu davali nikakve sporne izjave medijima.

"To za šta se oni terete je potpuna besmislica. Mi studenti smo se organizovali kako da rešimo problem nefunkcionisanja osnovnih institucija. Tvrdnje da smo planirali da rušimo državu su potpuno neistinite", kaže Dina Mehović.

'Zastrašivanje'

Studenti Državnog univerziteta u Novom Pazaru su, zajedno sa kolegama na državnim fakultetima širom Srbije, mesecima blokirali nastavu, u okviru masovnih protesta zbog smrti 16 osoba na Železničkoj stanici u Novom Sasu novembra 2024. godine.

Građani i studenti su protestima zahtevali krivičnu i političku odgovornost vlasti Srpske napredne stranke (SNS).

Vlast SNS-a negira odgovornost i odbacuje kritike za korupciju.

Studenti iz Novog Pazara postali su simbol studentskih protesta u Srbiji kada su pešačenjima širom zemlje prenosili poruku jedinstva iz tog grada sa većinskim bošnjačkim stanovništvom.

Prema popisu iz 2011. godine, u ovom gradu živi više od 106.000 stanovnika, a skoro 80 odsto izjasnili su se kao Bošnjaci.

Studentkinja Dina Mehović smatra da vlast namerno pokušava da izazove razdor i zastraši studente i građane u tom gradu.

"Kolege su nam uhapšene u nedelju, trećeg dana praznika Bajrama. Mislim da su to uradili namerno", kaže.

Hapšenje dvojice pazarskih studenata Senad Ganić vidi kao poruku upućenu svim građanima, a prvenstveno studentima i njihovim profesorima.

"Ovo je poruka kako će se postupati u budućnosti. Nakon ovakvog hapšenja studenata više nijedan građanin nije siguran da li će mu upasti policija u kuću pod izgovorom da su prisluškivali telefonske razgovore", kaže Ganić.

Sendu Ganiću nije produžen ugovor na DUNP-u u oktobru 2025. godine. On je tokom blokada fakulteta podržavao studente, a akademska javnost je njegovu smenu ocenila kao odmazdu vlasti.

Prema Ganićevim rečima, vlast je osetila da se povukao deo građana koji su učestvovali u protestima.

Kao primer navodi da se tek nekoliko desetina ljudi okupilo 24. marta ispred Osnovnog suda u Novom Pazaru na skupu podrške dvojici uhapšenih studenata.

"Vlast je već na neki način uterala strah i poslala im poruku kako mogu da prođu i mislim da su građani uplašeni", smatra Senad Ganić.

Nakon novosadske tragedije koja se dogodila svega četiri meseca nakon svečanog otvaranja rekonstruisane Železničke stanice, studenti su blokirali fakultete zahtevajući da vlast objavi kompletnu dokumentaciju u vezi rekonstrukcijom.

Takođe su tražili da se prekinu pravosudni procesi protiv uhapšenih na protestima, da nadležne institucije identifikuju i kazne ljude koji su fizički napadali studente, kao i da država poveća budžet za fakultete za 20 odsto.

Organizacije studenata koje vode proteste su u maju 2025. saopštile da vlast nije ispunila nijedan od tih zahteva.

Tada su postavile i peti zahtev – da se u Srbiji raspišu vanredni parlamentrani izbori.

Šef države i član Predsedništva SNS-a Aleksandar Vučić tada je odbio da raspiše izbore.

Mesec dana posle Vučić je ličnom predsedničkom odlukom pomilovao četvoricu aktivista Srpske napredne stranke (SNS) koji su optuženi da su bejzbol palicama pretukli studentkinju u Novom Sadu u januaru 2025. godine.

Istovremeno, pred sudom u Novom Sadu se vodi proces protiv šestoro studenata i političkih aktivista koji su takođe optuženi za pokušaj rušenja ustavnog poretka.

Oni su uhapšeni u Novom Sadu, na severu zemlje, 14. marta 2025. godine, dan uoči velikog antivladinog protesta u Beogradu. Prethodno je na nekoliko kanala sa nacionalnom pokrivenošću emitovan tajno snimljen snimak njihovog razgovora u prostorijama opozicionog Pokret slobodnih građana u Novom Sadu.

Nakon više meseci provedenih u zatvoru, šestoro aktivista prebačeno je u kućni pritvor.

Tužilaštvo za ista krivična dela tereti još šestoro omladinskih aktivista koji su i dalje egzilu i za kojima je raspisana poternica.