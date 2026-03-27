Policija i tužilaštvo ispituju smrt devojke ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu

Policija i tužilaštvo ispituju okolnosti smrti 25-godišnje devojke čije je telo pronađeno 26. marta uveče na platou Filozofskog fakulteta Beogradu.

"Prema prvim saznanjima, dobijenim od očevidaca, na petom spratu fakulteta došlo je do aktiviranja i zapaljenja pirotehničkih sredstava, nakon čega je, kako se sumnja, ženska osoba, najverovatnije student fakulteta, skočila kroz prozor", rekao je načelnik Policijske stanice Stari grad Radenko Resanović.

On je dodao da je o svemu obavešteno tužilaštvo koje je naložilo uviđaj, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

U istragu se uključilo i Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva zbog "postojanja osnova sumnje na propuste dekana, prodekana i prodekana za nastavu u vezi sa bezbednošću studenata i zaposlenih".

"Policiji je naloženo da zbog ugroženosti opšte sigurnosti uđe u zgradu Filozofskog fakulteta i da u što kraćem roku proveri sve okolnosti", navodi se u saopštenju Tužilaštva.

Dodaje se i da je policiji naloženo da "pribavi svu normativu Filozofskog fakulteta koja reguliše bezbednost na fakultetu, organizaciju rada, proceduru ulaska u zgradu, radno vreme fakulteta".

Ovo je naloženo radi utvrđivanja da li je bezbednost na Filozofskom fakultetu bila usaglašena sa tim propisima, a ako nije u čemu se sastoje propusti, piše u saopštenju.

Zaštitnik građana Zoran Pašalić pokrenuo je postupak ocene pravilnosti rada Filozofskog fakulteta, a Ministarstvo prosvete najavilo je vanredni inspekcijski nadzor ove visokoškolske ustanove.

Iz Skupštine Srbije saopšteno je da će 28. marta biti održana hitna sednica Odbora za obrazovanje.