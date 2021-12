Vučić: Smatrajte da je direktor EPS-a podneo ostavku

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se može smatrati da je direktor Elektroprivrede Srbije (EPS) Milorad Grčić već podneo ostavku, dok je za ministarku energetike Zoranu Mihajlović rekao da ne vidi da je imala neku krivicu zbog krize sa proizvodnjom struje, prenosi Beta.

Kada je u nedelju 12. decembra u Srbiji pao prvi sneg, bez struje je bilo više od 136 hiljada ljudi i više od 2.200 trafo-stanica. To se desilo nakon što je iz sistema ispalo šest blokova najveće termoelektrane u Srbiji "Nikola Tesla (TENT)" u Obrenovcu nadomak Beograda. Snabdevanje strujom je počelo da se normalizuje u narednim danima.

"Ako vam je to uopšte važno, pošto naš narod najviše voli da vidi nečiju glavu, a ne da se rešavaju problemi, računajte kao da (Grčić) nije na tom mestu. On čeka da ustpostavi sistem i računajte, to je tri-četiri dana, kao da je već podneo ostavku", rekao je Vučić 117. decembra na televiziji Pink, govoreći o smeni direktora EPS-a.



Vučić je izjavio i da Srbija nema dovoljno energenata kada dođe hladno vreme.

Za energetsku krizu je ocenio da se desila takozvana "savršena oluja" kao na filmu i da se desilo mnogo toga što nije ničija krivica.



"Nama se dogodila 'savršena oluja' samo što neki to ne priznaju. Hoću da vidim i učešće građana, da čujem kritike i da ujedinjeni rešavamo probleme. Primetili ste kada govorim o ceni struje i gasa, a svi se pitaju u čemu je problem, jer imamo dovoljno. Nemamo dovoljno, čim krenu hladni dani nemamo", rekao je Vučić na Pinku.



Predsednik Srbije je rekao da veruje da neće doći do restrikcija, ali da to ne može da tvrdi 100 odsto.



Vučić je dodao da je zamilio rudare da od sada kopaju 75.000 tona uglja dnevno i da će se učiniti sve kako bi se kriza ublažila, a najavio je da će na Svetog Nikolu, na svoju slavu u nedelju, biti u TENT-u i da ni za koga nema praznovanja.



"Razgovarali smo o ciljevima koje možemo da ostvarimo, šta su stvari koje nismo radili od 1984. godine, jer ništa nije lako kao što izgleda", rekao je Vučić.



On je istakao i da se u mnogim zemljama u danu podigne cena gasa za 40 odsto ili struje za dva ili tri puta, a da Srbija i dalje ima jeftinu struju.



"Od Srbije samo Ukrajina i Gruzija imaju nižu cenu struje, a svi u regionu koji imaju manje plate, imaju skuplju struju", rekao je Vučić na Pinku i dodao da se bori da se cena struje i gasa ne menja.

U ovom trenutku Srbija troši trećinu više električne energije nego što proizvede. Iako se stanje polako normalizuje, Srbija je prinuđena da uvozi "enormne" količine struje. Prema veb aplikaciji Elektromreže Srbije (EMS), 16. decembra uvezeno je oko 1.250 megavata, dok je prethodnih nedelja uvozila oko 100 megavata.

Stabilnost sistema najavljuje se za 20. decembar, a vršilac dužnosti direktora EPS-a Milorad Grčić je doneo odluku o smeni odgovornih u lancu proizvodnje uglja i električne energije. Smenjena su četiri direktora u ogranku TENT.