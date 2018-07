Sto dana traganja za istinom o Davidovoj smrti

Navršava se sto dana od početka svakodnevnih protesta u Banjaluci na kojima članovi porodice i brojni građani traže istinu o stradanju mladića Davida Dragičevića.

Skoro sto dana je trebalo i Okružnom tužilaštvu u Banjaluci da Davidovo stradanje okarakteriše kao ubistvo. Iako se niko iz Tužilaštva još nije o tome zvanično oglasio, informacije o odluci da se Davidova smrt definiše kao ubistvo procurile su na zasijedanju Narodne skupštine Republike Srpske tokom rasprave o Izvještaju Anketnog odbora koji je istraživao okolnosti stradanja i istrage o smrti Davida Dragičevića.

Iz Okružnog tužilaštva u Banjaluci nema ni potvrde ni demantija informacije koju je sinoć u Narodnoj skupštini Republike Srpske iznio poslanik NDP-a Dragan Čavić. Čavić je rekao da je tužilaštvo stradanje Davida Dragičevića okarakterisalo kao ubistvo još prije nekoliko dana.

„U petak 29. (juna), Tužilaštvo je donijelo naredbu o sprovođenju istrage protiv NN lica zbog počinjenog krivičnog djela ubistva Davida Dragičevića. Upućeno je Ministarstvu unutrašnjih poslova, jer slijede koraci za koje Tužilaštvo treba da obezbijedi odgovarajuće resurse.

Ova informacija je iznesena u jeku rasprave o zaključcima Anketnog odbora koji je i od poslanika Narodne skupštine zatražio da se usvoji činjenica da postoji osnovana sumnja da je David Dragičević ubijen, da su tužilaštvo i policija na čelu sa najužim policijskim rukovodstvom počinili niz propusta u tome da se utvrdi način na koji je Dragičević smrtno stradao.

Vladajući su potpuno odbacili zaključke Anketnog odbora govoreći da je na Tužilaštvu, a ne odboru da definiše način smrti i vodi istragu. Vladajuće stranke o tome su pripremile i svoje zaključke o kojima će tek biti glasanje. Koliko je Davidova smrt ozbiljna tema, svjedoči i gotovo fizički obračun ministra policije Republike Srpske sa poslanikom u klubu PDP-a Adamom Šukalom. Šukalo je optužio Lukača i vrh policije za opstrukciju.

„Šta sakrivate vi?! Koga štitite, ko je ubio Davida Dragičevića? Ko je ubio dijete od Davora i Suzane?! Tu momčinu, ko ga je ubio?! Imate sve odgovore ovdje i sve izgovore, niste dali taj odgovor! Niste dali taj odgovor, vi očekujete, gledajte me kako hoćete, od nadležnog tužioca da samo ovo uradi. Jer, u momentu kada izda naredbu o sprovođenju istrage, sva vaša krivica u prikrivanju dokaza, opstrukciji istrage, pada u vodu. I ministre Lukač, ako ima pravde, ako ima države, ako ima institucija RS, onda Vi kao ministar, više ne možete biti ministar, Vi morate onda krivično da odgovarate. I Vi i gospodin Ćulum (Darko Ćulum, direktor Policije RS) i svi vaši saradnici“, poručio je Šukalo Lukaču.

Lukač je u replici otišao i korak dalje tražeći od predsjednika NSRS Nedeljka Čubrilovića da umiri Šukala zato što je ovaj dobacivao.

Lukač: Dobro smirite ga, smirite. Evo to je njegova pristojnost narodnog poslanika koji ne dozvoljava nikome ovdje da priča.

Čubrilović: Ma smirujte vi njega, samo sad molim vas...

Lukač: Nemoj da ga ja smirujem, budem li ga ja smirivao, neće biti dobro. Ma kad god... Ha, momčino... evo natjera me da... Hoćemo odma'...“

Čubrilović: Gospodine Lukač nemojte molim Vas, nemojte... Dajte završite repliku..

Lukač: Nemoj... Ja nikad u životu nisam pustio izazov...“

Lukač i Šukalo su se potom udaljili iz skupštinske sale, a kamere su ih snimile u razgovoru za stolom u skupštinskom bifeu. Šukalo je danas saopštio kako mu je Lukač prijetio te da zbog prijetnji i opstrukcija u parlamentu, više neće učestvovati u radu entitetske skupštine, osim što će još glasati o izvještaju Anketnog odbora.

"Pošto mi je Lukač prijetio za govornicom, rekao sam 'ajdemo vani'. On se zaletio na mene, tu je bilo njegovo obezbjeđenje. Osjećam se lično ugrožen, ali ga se ne plašim", rekao je Šukalo.

S obzirom na nove momente iz Tužilaštva u DNS-u, koji je dio vladajuće koalicije, traže potpuno nov stav Skupštine o cijelom slučaju - da zaključci budu povučeni ili da se traži zajednički zaključak.

Davidov otac Davor Dragičević zatražio je od poslanika da se jasno odrede o smrti njegovog sina.

„Svi koji ne donesu jednoglasnu odluku u Skupštini da je u pitanju teško, organizovano, smišljeno, podmuklo otimanje, masakriranje, ubistvo Davida Dragičevića, biće saučesnici i ubice“, poručio je Davor Dragičević u ponedjeljak uveče na 99. protestnom okupljanju građana na Trgu Krajine u Banjaluci.

Trenutna situacija je takva da je Tužilaštvo nakon tri mjeseca mrcvarenja konačno potvrdilo ono što govori Davor Dragičević, da je David Dragičević ubijen, ističe urednik magazina Buka Aleksandar Trifunović.

„Imamo između ova tri mjeseca sveopšti napad na sve one koji ne misle kao vladajuća partija, gdje vodeći funkcioneri partije napadaju imenom sve one koji sve ovo vrijeme govore koju grešku oni prave što ignorišu taj slučaj ubistva. Tako da mi sad taj poziv na usaglašavanje stavova djeluje vrlo licemjerno. Ide se na to da oni i ne priznaju da su bili u krivu, već je to neki pokušaj da se, čini mi se bez ikakvih argumenata, samo preko noći promijeni mišljenje da kažu da su oni sad za neku istragu, a postavlja se pitanje zašto sve ovo vrijeme nisu bili za tu istragu“, ističe Trifunović.

Trifunović kao bitan utisak sa zasijedanja NS RS ističe nastavak prijetnji koji iznosi minstar policije RS.

"I nastavak ignorisanja sistema od strane nekoga ko je jedan od vrlo važnih dijelova tog sistema komentarisanjem da on treba sa nekim da se obračuna, da će se on sa nekim obračunati kao što je već rekao na prethodnoj Skupštini kada je rekao 'ako neko njegovo dijete dirne da on zna kako bi se on obračunao sa tim'. Dakle imate jednu vrlo čudnu situaciju, koja ne ulijeva sigurnost građanima“, zaključuje Trifunović.

David Dragičević nestao je u noći sa 17. na 18. mart, a njegovo tijelo pronađeno je na ušću Crkvene u Vrbas 24. marta. U Banjaluci će 7. jula biti održani veliki protesti koje organizuje otac ubijenog mladića Davida Dragičevića i grupa Pravda za Davida. Davidov otac Davor Dragičević najavio je da očekuje prisustvo velikog broja građana iz cijele Bosne i Hercegovine.