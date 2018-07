Adam Šukalo napušta parlament RS zbog pretnji ministra policije

Poslanik u Klubu Partije demokratskog progresa (PDP) Adam Šukalo izjavio je danas da više neće prisustvovati sednicama Narodne skupštine Republike Srpske, zbog verbalnih i fizičkih pretnji koje mu je uputio ministar unutrašnjih poslova RS Dragan Lukač.



On je naveo da će se u parlament vratiti jedino kada bude glasanje o izveštaju Anketnog odbora o okolnostima pod kojima je nastupila smrt 21-godišnjeg mladića Davida Dragičevića iz Banjaluke, prenosi Beta.



Tokom jučerašnje rasprave o toj temi došlo je do verbalnog okršaja između Šukala i Lukača.



Lukač je pozvao predsednika parlamenta Nedeljka Čubrilovića da "smiri" poslanika Šukala, posle čega je rekao: "Nemoj da ga ja smirujem. Budem li ga ja smirivao, neće biti dobro".



Šukalo je potom nešto dobacio Lukaču, na šta je on odgovorio: "Hoćemo odmah", i izašao iz skupštinske sale.



Šukalo i Lukač su potom proveli nekoliko minuta razgovarajući u skupštinskom restoranu.



"MUP posle toga više nema nikakav legitimitet, a Lukač je na najbrutalniji način unizio instituciju", rekao je danas Šukalo novinarima.



On je rekao da "mesecima trpi pretnje ministra unutrašnjih poslova RS", koga je nazvao "opasnim po sebe, okolinu i institucije RS".



"Pošto mi je Lukač pretio za govornicom, rekao sam - hajdemo vani. On se zaletio na mene, tu je bilo njegovo obezbeđenje. Osećam se lično ugrožen, ali ga se ne plašim", naveo je Šukalo.



Upozorio je da će, ako se desi nešto njemu ili njegovoj porodici, za to biti odgovoran ministar policije.



"Ova Skupština više nema nikakav legitimitet. Sramota me da sedim u ovakvoj instituciji", rekao je on.



Šukalo je optužio MUP RS da opstruiše istragu o smrti Davida Dragičevića, ocenivši da je parlament "upotrebljen da se prikrije zločin nad ovim mladićem".



Poslanici opozicije najavili su da će glasati za izveštaj Anketnog odbora u kojem je navedeno da "postoji osnov sumnje da je David Dragičević ubijen", dok su poslanici vladajuće koalicije potvrdili da neće podržati izveštaj Anketnog odbora.



David Dragićević nestao je u noći 18. marta, a njegovo telo pronađeno je 24. marta na ušću Crkvene u Vrbas kod tvrđave Kastel.



Policija je dva dana posle pronalaska tela saopštila da je smrt zadesna i da ne postoje elementi krivičnog dela.



Porodica madića tvrdi da je David Dragičević otet, mučen, udavljen i da je njegovo telo potom bačeno u Crkvenu, koja je kanalizacija.



Od 26. marta se svako veče na Trgu Krajine, već 95 dana, održavaju mirni skupovi građana na kojima se traži istina i pravda za Davida Dragičevića, a u međuvremenu je formirana Fejsbuk grupa "Pravda za Davida" koja broji skoro 330 hiljada članova iz RS, BiH, regiona i sveta.



Za 7. juli zakazan je veliki skup u Banjaluci, koji organizuje grupa "Pravda za Davida".