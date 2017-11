Nagrada za vernost

Ministar unutrašnjih poslova Srbije ​Nebojša Stefanović imenovan je za sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost. Kako je saopštilo Predsedništvo Srbije, po funkciji je i šef Biroa za koordinaciju rada službi bezbednosti, a imenovao ga je predsednik Republike Aleksandar Vučić.

Nekadašnji zamenik načelnika Državne bezbednosti Srbije Zoran Mijatović kaže da ova vest nije iznenađenje.

"Tom odlukom Vučić pokazuje da je Nebojša Stefanović čovek od najvećeg poverenja. Sa druge strane, praktično se koncentriše vlast u Srbiji prema jednoj partiji. Koncentracija moći praktično je sada u rukama ministra Stefanovića i u jednoj stranci", smatra Mijatović.

Nebojša Stefanović treći je po redu šef Biroa za koordinaciju službi bezbednosti Srbije.

Član skupštinskog odbora za kontrolu bezbednosnih službi Zoran Dragišić tvrdi da je Stefanović pravi izbor.

"Mislim da je krajnje racionalno da se za sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost izabere neko ko je, kao ministar unutrašnjih poslova, već dugo uključen u rad tog tela. On je odlično upoznat sa radom Saveta i verujem da on može veoma uspešno da obavlja tu funkciju", navodi Dragišić.

Biro za koordinaciju službi bezbednosti operativno usklađuje rad Bezbednosno-informativne agencije (BIA), Vojnobezbednosne agencije i Vojnoobaveštajne agencije, i koordinira njihove aktivnosti.

Radi se o moćnoj funkciji, kaže Zoran Mijatović.

"On će imati uvid u rad svih službi bezbednosti i svakako će imati veliki uticaj na to šta će one raditi. Ocenjivaće njihov rad i verovatno će imati uticaj i na buduću kadrovsku politiku u tim službama", smatra Mijatović.

Vladajuća Srpska napredna stranka (SNS), čiji predsednik je Aleksandar Vučić, svoje kadrove ima na čelnim pozicijama policije i vojske.

Predsednik Republike ujedno je i vrhovni komandant i predsedavajući Saveta za nacionalnu bezbednost. Potpredsednik SNS-a Nebojša Stefanović kao ministar policije obavlja i funkciju šefa Biroa za koordinaciju bezbednosnih službi, dok je naprednjak Bratislav Gašić nedavno postavljen za direktora Bezbednosno-informativne agencije.

Zoran Dragišić smatra da to nije problem.

"Niko od njih nije postavljen za komandira policijske stanice ili operativca u obaveštajno-bezbednosnoj službi. Dakle, oni su svi na političkim funkcijama, sekretar i predsednik Saveta, koordinator službi, pa ako hoćete i direktor BIA-e, po zakonu su političke funkcije. Mislim da ne postoji ništa sporno. Nijedan od tih izbora nije protivzakonit već je urađen u skladu sa zakonom", ocenjuje Dragišić.

Nebojša Stefanović i Bratislav Gašić su ljudi od najvećeg poverenja predsednika Aleksandra Vučića, što je i on sam često isticao.

Miroslav Hadžić iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, veruje da najpre profesionalci mogu da poboljšaju delotvornost bezbednosnih službi.

"Večita okupiranost i opterećenost naših političara ličnom kontrolom nad aparatima državne sile jasno govori da njih ne zanima kako one funkcionišu. Mera im je samo da li one funkcionišu po meri ličnih potreba i interesa, odnosno partijskih potreba i interesa", smatra Hadžić.

Praksa još iz doba Koštunice

Prvi koordinator službi bezbednosti, od 2007. godine, bio je Miodrag Rakić, tada potpredsednik Demokratske stranke (DS) i šef kabineta predsednika Borisa Tadića. Na tom mestu, po dolasku SNS-a na vlast 2012, nasledio ga je Aleksandar Vučić, tadašnji ministar odbrane i potpredsednik vlade.

Do tada je šef kabineta predsednika Republike po automatizmu postajao i koordinator službi bezbednosti, ali je polovinom te godine nova parlamentarna većina usvojila izmene Zakona o osnovama uređenja službi bezbednosti kojima se određuje da sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost imenuje predsednik Republike.

Tadašnji novoizabrani šef države iz redova SNS-a, Tomislav Nikolić, u avgustu 2012. imenovao je Aleksandra Vučića za sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost.

"Praksa da se ljudi iz stranke postavljaju na čelo bezbednosnih službi uočena je još u doba kada je na vlasti bio Vojislav Koštunica. Tu praksu nije menjao ni Boris Tadić, a ne menja je ni Aleksandar Vučić. To nije dobro. Jednopartijski sistem bio je opomena da takve stvari ne treba raditi jer smo tada bili svedoci raznih vrsta pritisaka, represija i zloupotreba službi bezbednosti", kaže Zoran Mijatović, bezbednjak sa 30 godina staža u Službi.

Sektor bezbednosti u Srbiji, smatra Miroslav Hadžić, "zreo" je za pravno redefinisanje.

"Problem je što je sistem samo fasadni. Ništa se neće promeniti dok god zakonodavno odlučivanje ne stanuje u Skupštini, dok je izvršna moć vezana za pojedince i prvi krug njihovih saradnika... Odluke se donose van sistema, a on služi samo da ih legalizuje", zaključuje Hadžić.

Od dolaska na premijersko mesto 2014. Aleksandar Vučić u više navrata najavljivao je da će se povući s funkcije sekretara Saveta i šefa Biroa za nacionalnu bezbednost, što se sada i dogodilo imenovanjem Nebojše Stefanovića.