Šinzo Abe u Beogradu

Šinzo Abe, japanski premijer koji je na evropskoj turneji, doputovao je u Beograd.

Ispred Palate Srbija, predsedniku Vlade Japana je priređen svečani doček uz državne počasti, a prethodno su ga, na aerodrmu "Nikola Tesla", dočekali premijerka Srbije Ana Brnabić i šef diplomatije Ivica Dačić.

Abe će tokom popodneva imati sastanke sa najvišim zvaničnicima Srbije, sa kojima će razgovarati o jačanju političke i ekonomske saradnje.

Abe je izjavio je da mu je izuzetno drago što je došao u posetu Beogradu i da neće zaboraviti pomoć Srbije 2011. godine kada je tu zemlju pogodio razorni zemljotres.

"Danas ćemo razgovarati o raznim pitanjima, izmedju ostalog i o Severnoj Koreji koja predstavlja veliku opasnost, čak i za vašu zemlju", rekao je Abe.

Japanski premijer je dodao da je Zapadni Balkan važan za stabilnost ne samo Evrope, već i cele međunarodne zajednice.

Abe je dodao da Japan želi da poveća ekonomsku saradnju sa Srbijom i Zapadnim Balkanom.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da poseta japanskog premijera ima "istorijski značaj za Srbiju", jer se događa posle 31 godine i da je uveren da "Srbiji i Japanu predstoji ozbiljan razvoj ekonomskih odnosa".



Vučić je prilikom razgovora s Abeom u Palati Srbija u Beogradu rekao da dve zemlje imaju dugu tradiciju dobrih odnosa, još od 1882. godine, kada je tadašnji srpski kralj Milan Obrenović uspostavio prvu korespondenciju s tadašnjim japanskim carem.



"Posetio sam sve japanske kompanije u Srbiji i uverio se da su naši radnici srećni", rekao je Vučić.



On je zahvalio japanskom premijeru na pomoći Srbiji posle poplava 2014. godine i na podršci koju Japan pruža Srbiji na evropskom putu.

Planiran je i plenarni sastanak delegacija Srbije i Japana, a zatim i sаstаnаk delegаcijа s privrednicimа dveju zemаljа, kojem će prisustvovati predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijerka Brnabić.

Najavljeno je i da će ministаrkа zа evropske integrаcije Jаdrаnkа Joksimović i аmbаsаdor Jаpаnа Djunići Mаrujаma potpisati Notu o volonterskom progrаmu jаpаnske prekomorske sаrаdnje.

Premijer Japana predvodi delegaciju japanskih privrednika u sklopu petodnevne evropske turneje započete 12. januara, kojom su obuhvaćene Estonija, Letonija, Litvanija, Bugarska, Srbija i Rumunija.

Abe je prvi japanski zvaničnik koji u Beogradu boravi od 1987. godine, kada je prestonicu tadašnje Jugoslavije posetio predsednik japanske vlade Jasuhiro Nakasone.

Seška Stanojlović, dugogodišnja spoljnopolitička novinarka, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da je obnova interesovanja te države za Evropom pokazuje njene pokušaje da se pozicionira u izmenjenoj konstelaciji međunarodnih odnosa. Na to ukazuje i ruta premijera Abea koja obuhvata Letoniju, Litvaniju i Estoniju, Rumuniju, Bugarsku i Srbiju, kaže Stanojlović.

"Japan pokazuje interesovanje za Evropu što nije bilo karakteristično za tu zemlju poslednjih godina. Deo je tog novog pozicioniranja prema Evropi gde se već nalaze ne samo Rusija, već u značajnoj meri i Kina. Ono što mi se čini zanimljivim da se njegova (premijera Šinze Abea) turneja poklapa sa zemljama koje čine grupu 16+1 država koje je oko sebe okupila Kina. Ta država sistematski poslednjih pet godina prisutna na ovom terenu", navodi Stanojlović.

Ono što čini posebno zanimljivim poziciju Beograda, reči su spoljnopolitičke novinarke, je to što je Beograd čak dva puta potpisao strateški sporazum sa Kinom.

"Nema mnogo država koje su to učinile ima ih četiri, pet. Beograd je znači, i u tom smislu zanimljiv i za Japan. To spada u kontekst kinesko-japanskih odnosa koje ne prožima samo kompetencija, već i duboko nepoverenje. Mislim da to treba staviti u taj kontekst", kaže Seška Stanojlović.

Godišnja robna razmena dve države iznosi oko 150 miliona evra – odnosno u tim okvirima je bila 2016. i 2015. godine. Prva i jedna od značajnih japanskih investicija dogodila se 2006. kada je "Japan tobako internešenel" (JTI) kupila akcije "Duvanske industrije Senta".

Takođe, kompanija "Jazaki" otvorila je fabriku za proizvodnju kablovskih setova za kamione "Dajmler" u Šapcu, dok je prošle godine sa japansko-francuskim konzorcijumom potpisan sporazum o izgradnji postrojenja za preradu komunalnog otpada i proizvodnju toplotne i električne energije u Vinči.

Seška Stanojlović kaže da bi dve strane mogle produbiti ekonomsku saradnju na obostranu korist. Politička, ako se može meriti, ići će više u korist jedne strane.

"To je još jedan diplomatsko-politički poen za Srbiju. To će se koristiti u propagandnom smislu, ali to je sa druge strane, i stvarno značajna poseta. Sa japanske strane, a u vezi sa Beogradom, interesantno je ispitivanje dokle je Kina prodrla. Naravno da će naša očekivanja, s obzirom na našu glad za investicijama i partnerima koji bi mogli da pomognu podizanje urušene ekonomije, biti velika. Japan svakako može biti od velike koristi. S tim što je, po mom uverenju, odnos Beograda i Tokija, trenutno na nivou međusobne nepoznanice. I verovatno u tom smislu treba očekivati uzajamno preispitivanje i traženje mogućih zajedničkih interesa", smatra Stanojlović.

Upitana da li je Japan zakasnio, dugogodišnja spoljnopolitička novinarka odgovara da zaostatka definitivno ima.

"Međutim, nikad nije kasno ako se počne odmah. Tako da Japan nastoji da se uključi u trku prema Evropi koju vode Rusija, Kina i Turska, koja je takođe prisutna. Tako da svi međunarodni značajni akteri nastoje da u svoje interese i strategiju uključe i Evropu", zaključuje Seška Stanojlović.

Japan je i jedan od najznačajnijih donatora u Srbiji.

Vrednost bespovratne pomoći i pozajmica od 1999. procenjuje se na više od 500 miliona evra i obuhvataju donacije, tehničku saradnju i kredite. Japan je Srbiji isporučivao pomoć u vidu vozila gradskog saobraćaja, a ta država nesebična je bila u vreme poplava i izbegličke krize.