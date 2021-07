Gradonačelnik Banjaluke u posjeti Mostaru

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković boravi 25. jula u Mostaru, gdje je obišao Sabornu crkvu svete Trojice, te manastir Žitomislić, nekoliko kilometara od Mostara.



Stanivuković je trebao prisustvovati i tradicionalnim skokovima sa Starog mosta u Mostaru, koji će biti održani 25. jula poslijepodne.



Organizacioni odbor Kluba Skakača u vodu "Mostari" je 24.jula povukao poziv zbog Stanivukovićevog komentara na odluku visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini (BiH) Valentina Inzka da nametne dopune o Kaznenom zakonu BiH, kojima se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida.



"Poštovani gradonačelniče Stanivuković, jako nam je žao što vaš dolazak na 455. tradicionalne skokove ovim putem otkazujemo. Srebrenica je bolna rana svih nas i uvijek će biti. Na ovom mostu 11. srpnja skokom bez aplauza 'Mostari' obilježavaju Dan žalosti. Srebrenica je otvorena rana svih nas, a vaše izjave u medijima su nešto što je dodatno potreslo sve nas i ovom narodu ponovo stavilo sol na otvorenu ranu", objavljeno je na Facebook stranici Kluba Skakača u vodu "Mostari".

Stanivuković je u Mostaru izjavio kako će "možda poslijepodne doći do Starog mosta".



"Mala jedna prepreka ili nespretna izjava, neću čak ni da zamjerim. Želim svim takmičarima puno uspjeha. Ja sam neobičan, možda se i spustim do mosta danas u 16 časova", kazao je Stanivuković, koji je dan raije, odgovarajući Klubu skakača rekao kako je njegov stav "da ono što se dogodilo prije više od 30 godina ne može i ne treba utjecati na to da zajedno gradimo mostove zajedništva i saradnje".



Stanivuković je u Mostaru prokomentarisao i inicijativu Milorada Dodika, člana Predsjedništva BiH da je "spreman na disoluciju i proglašavanje samostalnosti Republike Srpske.

"Ne mogu vjerovati da jedan čovjek koji treba da bude državnik i koji ima toliko iskustva, kaže - uradit ćemo to, pa šta bude. Nemate pravo - pa, šta bude, kockati se sa jednim čitavim narodom, mnogim narodima i građanima. Ići tako hazarderski, nešto je što nije dopustivo u ovom trenutku", kazao je Stanivuković.



Dolazak u Mostar otkazala je i gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić ali, kako je navela, ne zbog toga što je bio pozvan i Stanivuković.



Ona je reagovala na Stanivukovićev stav o Inzkovoj odluci, navodeći da je iznenađena i razočarana reakcijama banjalučkog gradonačelnika.



Stanivuković je 23. jula izjavio da je Inzkovo nametanje zakona o zabrani negiranja genocida "strahovito loš potez".



"Iako nikad ranije nisam za njegov rad to rekao, za ovaj potez mogu reći da je kukavički. Pokazujete neku vrstu hrabrosti prije nego što odete. Mislim da je to veoma loše i može tenzije dodatno produbiti, to nikako nije dobro za Republiku Srpsku i za naš narod", naveo je Stanivuković.



Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Inzko (Incko), koristeći Bonnske ovlasti, nametnuo je 23. jula dopune u Krivičnom zakonu BiH kojima se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca.



"Zakon koji slijedi i koji čini sastavni dio ove odluke, stupa na snagu kako je predviđeno u članku 2. tog zakona, na privremenoj osnovi, sve dok ga Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ne usvoji u istom obliku, bez izmjena i dopuna i bez dodatnih uslova", saopšteno je iz Kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini (OHR).

Odlukom visokog predstavnika kojom je dopunjen član 145 a, kazna zatvora od tri mjeseca do tri godine predviđena je za one koji javno podstreknu na nasilje ili mržnju usmjerenu protiv skupine osoba ili člana skupine određene s obzirom na rasu, boju kože, vjeroispovijest, porijeklo ili nacionalnu ili etničku pripadnost.



Kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina kaznit će se onaj ko javno odobri, porekne, grubo umanji ili pokuša opravdati zločin genocida, zločin protiv čovječnosti ili ratni zločin utvrđen pravomoćnom presudom, navodi se u Odluci.