Stanivuković: Neprihvatljivo smanjenje ovlaštenja gradonačelnicima

Izmjene Zakona o upravi i lokalnoj samoupravi Republike Srpske (RS), kojima bi se ograničila ovlaštenja gradonačelnicima, nisu prihvatljive i predstavljale bi prekrajanje izborne volje građana, poručio je Draško Stanivuković, novoizabrani gradonačelnik Banjaluke.

On je na konferenciji za novinare u Banjaluci u srijedu, 25. novembra, pozvao Vladu RS-a, predsjednika Narodne skupštine RS-a, srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine (BiH), da do petka kažu da li je to u planu, pozivajući ih da to ne čine.

"Na sve ucjene koje smo dobivali, odgovarali smo pozivom na dijalog, ali naše strpljenje ima granice. Mi smo na izbore izašli s jasnim pravilima, da su gradonačelnici i načelnici najodgovorniji ljudi u lokalnoj zajednici. A danas neko razmatra promjenu zakona čiji je cilj da se umanji rad gradonačelnika", rekao je Stanivuković novinarima.

Ako do toga ipak dođe, on će, rekao je, biti prvi gradonačelnik koji će pozvati građane na protest.

"Građani moraju da znaju jednu takvu činjenicu, ako se u ponedjeljak planira o ovome razmatrati. Rok je do petka da se izjasne o amandmanima. Mi još jednom pozivamo da se to ne čini. Ako ja poštujem da nemam skupštinsku većinu, poštujte i vi da nemate gradonačelnika. Ako neko bude istrajao na nečemu ovakvom, spreman sam da pozovem ljude da izađu na trg, biću prvi gradonačelnik koji će to uraditi", istakao je on.

U slučaju izmjena zakona pozvati i međunarodne institucije da odreaguju u zaštiti demokratije.

Stanivuković, kandidat Partije demokratskog progresa (PDP), zamijenit će dosadašnjeg gradonačelnika iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata Igora Radojičića.

Rezultat u tom gradu jedno je od dva najveća iznenađenja lokalnih izbora u BiH, održanih 15. novembra.

Predsjednik Stranke nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik je najavio nakon što su objavljeni rezultati izbora, kako će se putem izmjena određenih dokumenata’ tražiti način da se u Banjaluci i Bijeljini ovlada svim elementima upravljanja kako bi ove lokalne zajednice nesmetano funkcionisale’.

Skupštinsku većinu u Banjaluci ima SNSD.