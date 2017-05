'Boljom školom' protiv podjela

Grupa "Bolja škola", formirana u znak podrške učenicima iz Jajca koji se bore protiv segregacije u školama, uputila je vlastima Jajca i Srednjobosanskog kantona prijedlog kako spriječiti razdvajanje srednjoškolaca po nacionalnoj osnovi. Grupu čini nekoliko profesora Srednje strukovne škole u Jajcu, koji su osmislili nacrt eksperimentalnog plana i programa, kao rješenja koje će, kako kažu, omogućiti učenicima da ostanu zajedno u školskim klupama, uz uvažavanje njihove nacionalne i kulturološke posebnosti.



Ova inicijativa uslijedila je nakon što su učenici iz Jajca poručili da ne odustaju od borbe protiv odluke Vlade i Skupštine SBK da u Jajcu bude formirana nova srednja škola, koja bi, uz postojeće dvije sa hrvatskim nastavnim planom i programom, radila po bosanskom nastavnom planu i programu.

Umjesto srednjih škola koje će djecu razdvajati nacionalnoj osnovi, u Jajcu od početka naredne školske godine treba zaživjeti eksperimentalna škola, sa jedinstvenim nastavnim planom i programom, tvrde u grupi "Bolja škola". Smatraju da bi se time uklonila diskriminacija u srednjim školama u Jajcu, ali i zaustavile nove nacionalne podjele.

"Naši prijedlozi su da se nastava odvija na BHS jezicima, odnosno jezicima konsitutitivnih naroda. To se, trenutno, može uraditi, kao što možemo i uspostaviti multinacionalnu Upravu škole, promijeniti grb na svjedodžbama i omogućiti učenicima da se opredijele koje će predmete izučavati iz tzv. nacionalne grupe predemeta, kao što su jezici, istorija i geografija. Ukoliko ima političke volje, škola bi mogla vrlo lako to provesti", kaže profesorica u Srednjoj strukovnoj školi i članica grupe "Bolja škola" Amela Kavazbašić, te dodaje da je, među ostalim potrebno i senzibilizirati nastavnike za potrebe učenika koji ne pripadaju u dvije dominantne etničke grupe koje stanuju u Jajcu.



Profesori okupljeni u "Boljoj školi" smatraju da je Srednja strukovna škola u Jajcu idealna za uvođenje eksperimentalnog plana i programa, kao prijelaznog rješenja, do konačnog rješavanja problema u obrazovanju u cijeloj BiH.

"Ne smatramo ovo konačnim, nego prijelaznim rješenjem koje bi zaustavilo daljnju nacionalnu podjelu u gradu. Već imamo osnovne škole koje su godinama podijeljene i nova škola bi samo zabetonirala proces segregacije i teško bismo to uspjeli ispraviti“, ističe Kavazbašić.

Iz „Bolje škole“ podsjećaju da bi obrazovanje trebalo biti najvažnije pitanje jednog društva, te garancija pozitivnog društvenog razvoja i napretka.

„Zato molimo nadležne da ovom problemu pristupe gledajući u budućnost i uviđanjem katastrofalnih posljedica koje postojeća obrazovna politika rukovođena političkim interesima, a ne humanističkim vrijednostima, može voditi“, navode.

Iako kaže da će razmotriti prijedlog profesora iz Jajca, ministrica obrazovanja SBK Katica Čerkez naglašava da je Skupština, glasovima većine zastupnika, donijela odluku o osnivanju nove srednje škole, te da je njezina obaveza da tu odluku i provodi.

"Nastavni planovi i programi su vrlo ozbiljan, stručan i znanstven posao, u koji moraju biti uključeni eksperti pojedinih oblasti, ljudi koji su zaposleni u obrazovanju, te metodičari. Ad hoc reći da će netko predložiti nastavni plan i program zaista je neodgovorno i neozbiljno za tako važnu oblast u jednoj državi", kaže Čerkez.



Ona je istaknula da je Vlada SBK već imenovala vršitelje dužnosti direktora i članova školskog odbora, te da je i odobrila nabavku namještaja za novu školu.



"Moramo izvršiti sve pripreme sukladno odluci Skupštine. Međutim, ponovno naglašavam, ukoliko djeca i njihovi roditelji ne pokažu interes za upis, škola neće ni profunkcionirati", dodala Čerkez.

Profesori iz grupe "Bolja škola" smatraju da im legitimitet za uvođenje eksperimentalnog sistema obrazovanja daju i rezultati ankete provede među profesorima, roditeljima i učenicima Srednje strukovne škole.



Kako kažu, na anketno pitanje da li su za postojeći sistem u kojem dvije srednje škole u Jajcu rade po hrvatskom nastavnom planu i programu, otvaranje nove škole ili jedinstveni sistem obrazovanja, većina ih se izjasnila u korist jedinstvenog nastavnog plana i programa.



„Prijedlog koji je uradila ekipa iz 'Bolje škole' je tek u nacrtu i naravno da on treba biti razrađen i detaljiziran, ali je svakako osnova od koje treba početi. Treba ukazati na hrabrost tih učenika, profesora i roditelja da u ovakvom okruženju zatraže nešto, što bi trebao biti sasvim prirodno i očekivano. Mi smo se odvikli od toga da škole trebaju biti mjesta na kojima djeca trebaju učiti mnogo više nego što je to sada, zaboravili smo da se za to borimo... Sadašnje škole ne nude tu priliku i služe više kao poligon nacionalnim ideologijama“, naglašava Namir Ibrahimović iz "Školegijuma", magazina za pravednije obrazovanje.

Ibrahimović kaže da su nastavni planovi i programi u cijeloj BiH urađeni vrlo traljavo i aljkavo pa da, stoga, nema osnova ni prigovor o neozbiljnosti prijedloga "Bolje škole".

Dodaje da nacionalne podjele u školama možda jesu najvidljivije u sredinama poput Jajca, ali upozorava da u cijeloj BiH obrazovanje funkcionira kao "tri škole pod jednim krovom", što će stvoriti ogromne probleme u budućnosti.

Nova srednja škola u Jajcu bi, odlukom vlasti Srednjobosanskog kantona, trebala biti formirana u septembru, a, ukoliko do toga dođe, srednjoškolci će nastavu i dalje pohađati u istim zgradama, ali u odvojenim učionicama.