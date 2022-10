Vučić: Niko nije otvoreno tražio od Srbije sankcije Rusiji, ali svi govore o tome

Predsednk Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas na konferenciji da su na samitu u Pragu mnogi govorili o sankcijama Rusiji, ali niko nije to otvoreno tražio iz poštovanja prema Srbiji, dok razne zemlje govore o tome svakog dana, prenosi Beta.



"Ja to nikada ne krijem od naroda, to govore svaki dan, to traži i 15 do 20 posto građana Srbije i ja to prihvatam kao legitiman zahtev i to je to", rekao je Vučić.



Ocenio je da je Srbija, "uveli ne uveli sankcije Rusiji" važan deo Evropske političke zajednice koja se juče prvi put sastala u Pragu.



Pojasnio je zašto je Srbija burno reagovala na vest iz Evropske unije o zabrani uvoza ruske nafte, iako se od ranije znalo da od 1. novembra neće moći da uvozi naftu iz Rusije.

Naime, rekao je da je Evropska komisija prvobitno odlučila da izuzme Srbiju iz zabrane uvoza ruske nafte ali da se od toga odustalo na inicijativu Hrvatske, koja je u tome imala podršku dve zemlje članice Evropske unije.



Kaže da je Evropska komisija tek tada shvatila da nema konsenzus oko tog pitanja, pa su to skinuli sa dnevnog reda.



"Znali smo za raniju odluku da će se ta vrsta sankcija prema ruskoj nafti odnositi na zemlje Zapadnog Balkana. U međuvremenu je Evropska komisija donela odluku da nas izuzme, a onda se pojavila Hrvatska sa zahtevom da mi ne budemo izzeti, a da Hrvatska bude izuzeta, Mađarska, Češka, Slovačka i Rumunija. Ja i dalje mislim da mi nećemo biti izuzeti i pripremamo se da kupujemo drugu naftu, tražimo rešenje", rekao je Vučić u Novoj Pazovi gde je bio na otvaranju jedne fabrike.

Dodao je da za dva dana kreće prvi brod iz Indonezije s ugljem da bi se popravio kvalitet uglja iz Kolubare i obezbedila energetska sigurnost.

Vučić je kritikovao, kako kaže, hajku koju hrvatski mediji i političari vode protiv njega i ocenio da je to pokrenuto nakon njegove želje da poseti spomenik u Jasenovcu i zato što pominje i srpske žrtve.



Odbacio je tvrdnje da se svađao sa hrvatskim novinarima ali je dodao da ne želi da prihvati ni to da se iz Beograda vodi udvorička politika prema Zagrebu u kojoj Srbi uvek "treba da se stide seljačkog porekla".



"Ponosan sam što im kvarim tu lažnu priču da su oni žrtve, jer je sve suprotno", rekao je on.