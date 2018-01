Tužilaštvo Srbije pokrenulo istragu povodom ubistva Ivanovića

Tužilаštvo Srbije zа orgаnizovаni kriminаl je pokrenulo predistrаžni postupаk povodom ubistvа predsednikа Grаdjаnske inicijаtive "Slobodа, demokrаtijа, prаvdа" Oliverа Ivаnovićа u Mitrovici.

Kako se navodi u saopštenju Tužilaštva, podnet je i zаhtev zа prikupljаnje potrebnih obаveštenjа Ministаrstvu unutrаšnjih poslovа (MUP) i Bezbednosno informаtivnoj аgenciji (BIA).

Dodali su i da je ranije Tužilаštvo održаlo sаstаnаk sа predstаvnicimа MUP i BIA.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je ranije da je upućeno pismo UNMIK-u i Euleksu sa zahtevom da državni organi Srbije učestvuju u sprovođenju istrage na Kosovu.

Dodao je da će, ukoliko zahtev ne bude odobren, Srbija voditi zasebnu istragu.

„U svakom slučaju, počinilac ili počinioci biće uhapšeni i kažnjeni. Očekujemo da to urade oni čiji je to posao, a ukoliko oni to ne urade, uradićemo mi. Spremni smo i zahtevali smo da učestvujemo u istrazi zajedno, mislimo da imamo stručne ljude koji mogu itekako da pomognu, čak i ako to ne budu radili, mi ćemo voditi našu zasebnu istragu“, rekao je Vučić.

Vučić je rekao da je ubistvo Ivanovića teroristički akt.

"Ovaj akt je za državu Srbiju teroristički i tako ćemo se prema njemu odnositi", rekao je Vučić na konferenciji za novinare posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost.

Predsednik Srbije je naveo da „upozorava sve u Prištini i nekim drugim centrima moći" da ne pomisle da iskoriste ubistvo Olivera Ivanovića kao razlog da "stave svoju čizmu na sever Kosova".

Govoreći o napuštanju dijaloga sa Prištinom u Briselu, Vučić je rekao da je „veoma teško da razgovarate kad imate svakodnevne pretnje ratom na Kosovu i Metohiji“.

„Gde onaj koji je glavni gospodar na Kosovu, a to nije ni Hašim Tači ni Ramuš Haradinaj već Kadri Veselji, govori da se neće zaustavii do Niša. Razumeli smo te pretnje, shvatili smo i ćutanje onih koji je trabalo da reaguju. Naš odgovor gospodaru Kosova je da neće stići do Niša", izjavio je Vučić.

Sednici Saveta za nacionalnu bezbednost, koju je Vučić sazvao posle ubistva Olivera Ivanovića, prisustvovali su premijerka Srbije Ana Brnabić, ministri unutrašnjih poslova i odbrane, Nebojša Stefanović i Aleksandar Vulin, republički javni tužilac Zagorka Dolovac, direktor BIA Bratislav Gašić, direktor policije Vladimir Rebić.

„Ubistvo lidera Građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića je bezuman teroristički akt koji ugrožava stabilnost ne samo severa Kosova, već i celog regiona“, rekao je u Podgorici šef srpske diplomatije Ivica Dačić.

"Zahtevamo da policija reaguje i da uhapsi počinioce ovog gnusnog, terorističkog akta. Najvažnije je da se na Kosovu sačuva mir", rekao je Dačić.

Potpredsednica Vlade Srbije Zorana Mihajlović rekla je povodom ubistva Ivanovića da to ne može doprineti miru i bezbednosti na Kosovu i da se nada da će počinioci tog „terorističkog zločina biti brzo otkriveni i da će odgovarati“.

Ministarka Srbije za evropske integracije Jadranka Joksimović izjavila je da od EU očekuje sveobuhvatan i ozbiljan pristup EU povodom ubistva lidera Građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića u Mitrovici.

Ona je rekla da od EU očekuje da se "najaktivnije i ozbiljno zainteresuje" jer takav događaj "ne sme da bude ignorisan i mora da bude rasvetljen".

Podsetivši da je Ivanović ubijen na dan nastavka tehničkog dijaloga Beograda i Prištine u Briselu, ona je rekla da je Briselski sporazum važan segment i doprinos Srbije zajedničkoj spoljnoj i bezbednosnoj politici EU.

Potpredsednik vlade Rasim Ljajić je izjavio da će biti velika sramota za sve ako ne bude rasvetljeno ubistvo Olivera Ivanovića.

"Uhapšen je na pravdi boga a sada je i ubijen, ispada da je bio slobodniji u zatvoru i sigurniji nego na slobodi. Tako da svaka priča je apsolutno suvišna, suština je ovde da li će se otkriti onaj ko je ubio Olivera Ivanovića ili ne, jedino je to važno, ako je uopšte više išta važno", rekao je Ljajić kroz suze za RTS.

Stranke opozicije osudile ubistvo

Većina stranaka opozicije sazvala je zbog ubistva Olivera Ivanovića vanredne konferencije za novinare.

Predsednik Pokreta slobodnih građana (PSG) Saša Janković pozvao je sve građane Srbije na mir i pribranost i izrazio saučešće porodici Olivera Ivanovića. "Ne smeju se politički protivnici označavati kao izdajnici, i ne smeju se 'crtati mete na čelima'. Ivanović je žrtva atmosfere konflikta", rekao je Janković.

Predsednik Demokratske stranke Dragan Šutanovac izjavio je da je ovo „prvi politički atentat nakon 15 godina u Srbiji".

„I utoliko je strašniji, jer je ovo poruka da ne smete mirno da govorite i mislite i da se zalažete za razvoj društva, a da vas iz mračnih vilajeta ne stigne metak. Ne znam ko je kriv, a znam da niko nije nevin. Svi nadležni, bilo da su u Kosovskoj Mitrovici, Prištini, Beogradu i Briselu su podjednako krivi ako se ne otkriju počinoioci ovog ubistva", rekao je Šutanovac na vanrednoj konferenciji za novinare.

Predsednik Socijaldemokratske stranke (SDS) Borisa Tadić kazao je da se Srbija političkim ubistvima vraća u 90-te godine i dodao da je ubistvo Olivera Ivanovića "teroristički akt".

"Oliver je u vreme mog mandata bio naš sekretar za Kosovo i Metohiju, bio je moj saborac i prijatelj i jedan od najvećih boraca protiv i srpskog i albanskog ekstremizma. On se borio za pomirenje srpskog i albanskog naroda", rekao je Tadić na konferenciji za novinare.

Lider Nove stranke Zoran Živković izjavio je da je politički krivac za ubistvo lidera Građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića "režim u ovoj zemlji koji je u koaliciji sa Ramušom Haradinajem, i da očekuje brzi odgovor srpskih policajaca i istražnih organa iz Severne Mitrovice“. On je kazao da to što je Ivanović ubijen „u severnom delu Kosovske Mitrovice, gde nema Albanaca, ukazuje na nedostatak bezbednosti u tom delu, a što nikako nije smelo da se dogodi“.

U saopštenju pokreta Dosta je bilo Saše Radulovića navodi se da je ubistvom Olivera Ivanovića Srbijа izgubilа „velikog borcа zа Kosovo i Metohiju“.

Demokratska stranka Srbije saopštila je da „tragična sudbina predsednika GI SDP na brutalan način opominje da stanje bezbednosti srpskog naroda na Kosovu i Metohiji nije ni približno onako kako se u javnosti predstavlja“.

Lider Liberalno demokratske partije (LDP) Čedomir jovanović je saopštio da ubistvo Olivera Ivanovića predstavlja tragičan čin i lični gubitak pre svega za njegovu porodicu, prijatelje i sve one koji su poštovali ono što je on radio.

"Radi se takođe i o gubitku za sve ljude koji su u dijalogu i smirivanju tenzija i u kosovskom i u srpskom društvu videli odgovor na sve ono što nam se dešava decenijama", rekao je Jovanović.

Predsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak ocenio je da je ubistvo Ivanovića "veliki udarac na mir i stabilnost" na Kosovu i zatražio od nadležnih da što pre pronađu odgovorne za taj zločin.

Lider Levice Srbije Borko Stefanović izrazio je nadu da će što pre odgovarati "bezumnici i zločinci" koji su ubili predsednika Građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića.