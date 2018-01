Vučić: Ubistvo Ivanovića teroristički akt, zahtevamo učešće u istrazi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je ubistvo Olivera Ivanovića teroristički akt.

"Ovaj akt je za državu Srbiju terostički i tako ćemo se prema njemu odnositi", rekao je Vučić na konferenciji za novinare posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost.

Vučić je rekao da je upućeno pismo UNMIK-u i Euleksu sa zahtevom da državni organi Srbije učestvuju u sprovođenju istrage na Kosovu.

On je kazao da očekuje da Tužilaštvo za organizovani kriminal danas pokrene predistražni postupak i dostavi zahtev za prikupljanje obaveštenja MUP-u, Bezbednosno informativnoj agenciji i svim drugim. Dodao da će, ukoliko ne bude odobren zahtev za učešće u istrazi, Srbija voditi zasebnu istragu.

„U svakom slučaju, ovaj teroristički akt neće proći nekažnjeno, počinilac ili počinioci biće uhapšeni i kažnjeni. Očekujemo da to urade oni čiji je to posao, a ukoliko oni to ne urade, uradićemo mi. Spremni smo i zahtevali smo da učestvujemo u istrazi zajedno, mislimo da imamo stručne ljude koji mogu itekako da pomognu, čak i ako to ne budu radili, mi ćemo voditi našu zasebnu istragu“, rekao je Vučić.

Vučić je upozorio "sve u Prištini i nekim drugim centrima moći" da ne pomisle da iskoriste ubistvo Olivera Ivanovića kao razlog da "stave svoju čizmu na sever Kosova".

Govoreći o napuštanju dijaloga sa Prištinom u Briselu, Vučić je rekao da je „veoma teško da razgovarate kad imate svakodnevne pretnje ratom na Kosovu i Metohiji“.

„Gde onaj koji je glavni gospodar na Kosovu, a to nije ni Hašim Tači ni Ramuš Haradinaj već Kadri Veselji, govori da se neće zaustavii do Niša. Razumeli smo te pretnje, shvatili smo i ćutanje onih koji je trabalo da reaguju. Naš odgovor gospodaru Kosova je da neće stići do Niša", izjavio je Vučić.

On je dodao da u "jednoj zemlji koja deluje unutar misije KFOR postoje ideje da prekine zajedničke kontrole administrativne linije s pripadnicima Vojske Srbije".



"To imamo u zvaničnim izveštajima. Moje upozorenje je da neki ne pokušaju da iskoriste ovo za izazivanje nestabilnosti i uvodjenje kosovskih bezbednosnih snaga na sever Kosova i otimanje svega što pripada srpskom narodu. Dobro čitamo i razumemo ono što rade neki, ceo smisao je da imaju svoje oružane snage na severu Kosova suprotno Briselskom sporazumu", rekao je predsednik Srbije.

Vučić je rekao da su ubice Olivera Ivanovića ostavile odredjene tragove.



"Nemam ovlašćenje niti je moguće da govorim o saznanjima kojima raspolažemo, ali ima mnogo interesantnih detalja koji ukazuju na moguće počinioce. Nažalost, ubistvo se dogodilo na teritoriji koju efektivno ne kontrolišemo pa moramo da čekamo reakciju drugih organa. Da imamo najveće moguće poverenje u njihove organe, nemamo, ali se nadamo da će posao uraditi profesionalno", rekao je Vučić.

Sednici Saveta za nacionalnu bezbednost, koju je Vučić sazvao posle ubistva Olivera Ivanović, prisustvovali su premijerka Srbije Ana Brnabić, ministri unutrašnjih poslova i odbrane, Nebojša Stefanović i Aleksandar Vulin, republički javni tužilac Zagorka Dolovac, direktor BIA Bratislav Gašić, direktor policije Vladimir Rebić.