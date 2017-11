Milioni dolara ministra Popovića

U projektu "Rajski papiri" koji otkriva veze više od 120 svetskih političara sa ofšor kompanijama nalazi se i ime ministra bez portfelja u Vladi Srbije Nenada Popovića, a dokumenta otkrivaju da njegovi poslovi i imovina vrede najmanje 75 miliona dolara, dok je njihova tržišna vrednost veća od 100 miliona, objavila je Mreža za istraživanje kriminala i korupcije KRIK. Nenad Popović u pisanom saopštenju to demantuje, a Agencija za borbu protiv korupcije najavljuje istragu.

Nenad Popović, koji je na čelu Srpske narodne partije (SNP), koalicionog partnera naprednjaka Aleksandra Vučića, saopštio je da su njegove kompanije registrovane u Rusiji i Evropi i demantovao da je bilo koja registrovana u "ofšor zonаmа koje se pominju u istrаživаnju 'Rаjski pаpiri'".

"Sve moje kompаnije registrovаne su u Rusiji i Evropi. I što je nаjvаžnije, sve moje kompаnije deklаrisаo sаm kаo nosilаc držаvne funkcije u Agenciji zа borbu protiv korupcije Srbije", navedeno je u saopštenju.

"Renomirаnа konsultаntskа kućа PWC, kojа me sаvetuje već 20 godinа, uputilа mi je 2012. godine predlog zа prenos jurisdikcije mojih kompаnijа u 'ofšor' zone. Međutim, predlog koji su mi uputili nikаdа nisаm reаlizovаo", naveo je Popović u saopštenju.

Urednik KRIK-a Stevan Dojčinović rekao je za RSE da je Nenad Popović delimično u pravu, da jedan deo vlasničke strukture nikada nije realizovao preko of šor kompanija, ali navodi da se i na sajtu Agencije za borbu protiv korupcije mogu pronaći podaci koje je sam Popović prijavio o postojanju osam ofšor firmi.

Na sajtu Agencije za borbu protiv korupcije je saopšteno da je:

"Uvidom u Registar imovine i prihoda utvrđeno da je ministar bez portfelja Nenad Popović Agenciji za borbu protiv korupcije prijavio imovinu i prihode na način kako je to propisano Zakonom, na dan stupanja na funkciju. Da li će objavljene informacije biti relevantne za pokretanje postupka, na primer, vanredne provere podataka o imovini i prihodima ili nekog drugog postupka u okviru ovlašćenja Agencije, prema ministru Nenadu Popoviću, biće predmet ocene i provere Agencije. O ishodu provere Agencija će obavestiti javnost. Agencija za borbu protiv korupcije proveriće i sve relevantne informacije u odnosu na bilo kog drugog javnog funkcionera koje se budu pojavile u dokumentima nazvanim Rajski papiri".

KRIK, koji je istraživao na projektu, navodi da procurela dokumenta omogućuju detaljan uvid u poslovnu imperiju i bogatstvo srpskog ministra i dodaje da ga vrednost poslova i i imovine čine "ubedljivo najbogatijim političarem u zemlji". Nakon što je 2012. godine postao potpredsednik Narodne skupštine, Popović je došao na ideju da svoje bogatstvo reorganizuje kroz složenu mrežu ofšor kompanija koju bi kontrolisali trust iz Hong Konga i dve firme sa Ostrva Man, navodi KRIK.

Možete pročitati i ovo: Ministri ne štede u banci

Advokatska kuća Appleby, koju je Popović želeo da angažuje, međutim, sprovela je istragu i otkrila različite kontroverze u vezi sa Popovićevim poslovima, posebno onim u Rusiji.

Članica Saveta Vlade Srbije za borbu protiv korucije Jelisaveta Vasilić kaže tim povodom za RSE da of šor kompanije nisu protivzakonite, ali da one omogućavaju skrivanje tokova novca:

"Problem je što je jako loša kontrola of šor kompanija. To znači da je skoro i nema. Tako da svi državljani koriste of šor kompanije za izvršenje više krivičnih dela. Jedno od najvažnijih je pranje novca", navodi Jelisaveta Vasilić.

Ona kaže da sama činjenica da se pominje vrednost Popovićevih poslova i imovine od 75 miliona dolara ne znači ništa. Treba, ocenjuje, najpre videti da li je ministar prijavio te poslove. Državni organi trebalo bi da reaguju, najpre Agencija za borbu protiv korupcije, kaže Jelisaveta Vasilić:

"Treba da vide da li je tačno da gospodin Popović ima of šor kompaniju, pa da onda vide da li je prijavljena of šor kompanija u njegovom vlasništvu, pa da traže da vide promet na njegovim računima, pa ćete odmah videti da li je poreklo novca korupcija, krađa ili trgovanje nedozvoljenim supstancama kao što je droga ili oružje", kaže Jelisaveta Vasilić.

Naša sagovornica međutim, ne veruje da će "Rajski papiri" pokrenuti ozbiljnu istragu na domaćem terenu:

"Recimo, kada je bio spomenut Siniša Mali (gradonačelnik Beograda) kao vlasnik of šor kompanije došlo se do toga da se tu radilo o krađi identiteta. Gospodin Andrej Vučić (brat predsednika Srbije Aleskandra Vučića) koji je imao firmu Asanaku, odnosno nije je navodno imao. I tu smo imali krađu identiteta. Znate šta, ja za svojih 30 i nešto godina sudijskog staža i advokatskog i svakog drugog nisam imala toliko pojava krađe identiteta kao sad. Plašim se da će i u ovom slučaju biti krađe identiteta", konstatuje Jelisaveta Vasilić.

Dubravka Filipovski, narodna poslanica i predsednica Globalne organizacije parlamentaraca protiv korupcije (GOPAK) u Srbiji, je za RSE rekla da očekuje od svih nadležnih institucija da ispitaju umešanost bilo kog predstavnika iz Srbije, a ukoliko su samo klevete - da oni koji plasiraju takve informacije budu kažnjeni.

Pored ministra Popovića, na spisku su i slučaj "Južna Bačka", poznata je i po aferi u vezi s ispumpavanjem poplavljenog kopa Tamnava u Rudarskom basenu Kolubara, o čemu je pisao BIRN. Zatim slučaj on lajn klađenja preko Malte u koje je umešan i poslanik Sprske napredne stranke Vladimir Đukanović, najavljuje se otkrivanje pozadine propasti lozničke fabrike Viskoza, poslovi kontroverznog biznismena Bogdana Rodića, biznismena Nebojše Ivkovića, generala Jovana Čekovića i mnogih drugih.

Sve u svemu, grupa od 400 novinara iz 67 zemalja otkrila je 13,4 miliona tajnih dokumenata sa detaljnim dokazima o utaji poreza visokih zvaničnika i preduzeća u svetu, preneli su svetski mediji.