Najava demontaže partijske države: U Srbiji po posao u stranku

Kontakt sa stranačkim koordinatorima, kaže, ima preko društvene mreže Viber.

"To funkcioniše da on (koordinator) napiše poruku u grupi, tipa, danas je okupljanje ili sastanak, i gde i kad. I onda ko ne može, napiše što ne može – i to je to. Niko mene ne primorava", opisuje.

Tokom kampanje za jedne lokalne izbore, zadatak joj je bio da "skupi četrdeset potpisa" za podršku kandidatu SNS-a, a delila je paketiće deci i socijalnu pomoć.

"Kad sam završila (deljenje), zvala sam (koordinatora) da pitam mogu li da idem kući. Rekao je možeš – video je ko je trebalo da te vidi".

Nekoliko puta je, kaže, odlazila na stranačke sastanke.

"Svi su tu zbog toga, zbog posla. Ako ne rade, da dobiju posao, ili da dobiju za stalno. Ima i tih starijih ljudi koji vole Vučića, ali mislim da je većina tu zbog posla".