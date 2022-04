Pred vratima 'tvrđave' naprednjaka

"Meni je žao što novinari ne mogu da prisustvuju našim sednicama Predsedništva. To bude luđe i veća svađa i pršti na sve strane – gore neko Skupštinu kad gledate", tako član Glavnog odbora vladajuće SNS-a, Vladimir Đukanović, opisuje atmosferu unutar stranke za RSE.

Nikolić je, kao kandidat SNS-a, bio predsednik Srbije od 2012. godine do 2017. godine, kada ga je na čelu države smenio sadašnji predsednik Aleksandar Vučić.

"Problem je u tome što devedeset odsto – i članova i Predsedništva stranke – nemaju hrabrosti da kažu ono što misle. Tako da najveći broj odluka bude onakav kako to predloži predsednik stranke", tvrdi Stojmirović.

Da li Vučić voli poslušnike?

Vladimir Đukanović u razgovoru za RSE tvrdi da lider stranke Aleksandar Vučić nije neko ko voli potrone. "To je problem mentaliteta ljudi. Inače, Vučić ne podnosi te poltrone.

On voli da mu kažeš ono što misliš, pa i da se posvađaš sa njim. To mnogo više poštuje nego da mu se dodvoravaš, a iza leđa radiš suprotno, a dešavalo se i to", objašnjava Đukanović.

Stojmirović takođe misli da je poslušništvo u Srbiji deo mentaliteta, kao i da ljudi veruju da će ako su uvek saglasni sa liderom stranke, na taj način sačuvati svoju funkciju.