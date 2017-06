Vulinovski prst u oko Zapadu

Namera predsednika Srbije Aleksandra Vučića da za ministra odbrane postavi Aleksandra Vulina predstavlja pokušaj balansa između Rusije i Amerike, ali i smirivanja zapadne i istočne struje u Vladi Srbije, rekli su analitičari za RSE.

Da će ovim potezom šef države "jednim udarcem ubiti dve muve" malo je verovatno, kaže vojno-politički komentator Ljubodrag Stojadinović, iako je predlog Ane Brnabić za premijera delom viđen i kao dodvoravanje Zapadu.

"Kadrovskim rešenjima Vučić pokušava da pravi ravnotežu. Verovatno smatra da je Ana Brnabić dovoljan kontrateg koji bi amortizovao sve druge poteze koji simbolički mogu da uznemire jednu stranu. U ovoj situaciji iznenađenje je samo utoliko što se smatra da bi Vulin nekom svojom izjavom koja nije dovoljno artikulisana, a one su uglavnom takve, mogao da nanese štetu interesima Zapada koji se mogu realizovati kroz vojnu saradnju ili povećan vojni uticaj na Balkanu", ocenjuje Stojadinović.

Uz mišljenja da je osim tradicionalno jakih veza Socijalističke partije Srbije Ivice Dačića, vernog partnera Vučićeve vlasti, čak i većina članstva njegove Srpske napredne stranke orjentisana prema Rusiji, pojedini analitičari procenjuju da Vulin na mestu ministra odbrane nije iznenađenje.

"To je nastavak kontinuiteta guranja prsta u oko Zapadu koji je išao i tako što se prethodni ministar saglašavao sa mišljenjima da su građanske pobune koje navodno finansira ili podstiče Zapad najveći bezbednosni izazov, što Srbija sa Rusima i Belorusima izvodi protivterorističke vežbe na granici sa NATO zemljama poput Poljske, u trenutku kada Alijansa i saveznici vežbaju sa druge strane. To su sve veliki prekršaji u vojnoj i spoljnoj politici, čak i skretanje sa politike neutralnosti", kaže za RSE direktorka Centra za evroatlantske studije Jelena Milić.

Iako sadašnji predsednik Srbije vuče politički lukave poteze, postavlja se pitanje da li se ovog puta preigrao namerom da retorički ratobornog Aleksandra Vulina, koji je NATO savez okarakterisao kao "zlo", ustoliči na čelo Ministarstva odbrane.

Domaća štampa piše da je Vučić zbog toga sada izložen velikom pritisku Sjedinjenih Američkih Država, ali je novi predsednik Srbije demantovao da neko traži da odustane od Vulina kao ministra vojnog.

"Na mene niko nije vršio pritisak. Niko mi ni telefon nije okrenuo. Ni iz jedne ambasade ili vlade, niti bilo koji predsednik. Lagao bih ako bih sada izigravao heroja pa rekao da sam junak koji je izdržao pritiske. Niko me ništa nije ni pitao. I što bi me pitao", kazao je Aleksandar Vučić.

Aleksandar Vulin, koji je u političku priču na velika vrata ušao devedesetih u Jugoslovenskoj levici Mirjane Marković tokom vladavine njenog supruga Slobodana Miloševića, kao novi ministar odbrane, između ostalog, trebalo bi da vodi i saradnju sa Severnoatlantskom alijansom koja stručno, materijalno i u opremi pomaže Vojsku Srbije.

Kao proklamovani levičar, Vulin nikada nije krio ni dobre veze sa Rusijom, što je, pored njegove tvrde retorike, orjentacija koja je u startu "trn u oku" NATO.

Iako na prvi pogled izgleda opasno postaviti ga za ministra odbrane, ocenjuje Ljubodrag Stojadinović, ovo je pre svega pitanje principa jer Vulin igra kako Vučić svira.

"To je samo jedno personalno rešenje koje, po mom sudu, neće imati nikakvog praktičnog značaja u odnosu na spoljnu politiku i politiku odbrane Srbije. Neko eventualno Vulinovo iskakanje ili njegove antizapadne ekspresije mogu biti, na primer, amortizovane stavom Vučića o strategijskom opredeljenju Srbije za Evropu. A da li će ta ravnoteža biti uspostavljena na nivou sila koje to posmatraju sa strane, to ćemo tek videti", navodi Stojadinović.

"Pokazivanje pravog lica"

Kao šef Kancelarije za Kosovo i Metohiju Vlade Srbije i ministar rada Aleksandar Vulin pročuo se u regionu po najtvrđoj retorici i "otrovnim strelicama" u stilu ratnih devedesetih koje je, potpuno suprotno politici pomirenja koju proklamuje Aleksandar Vučić, slao ka Prištini i Zagrebu.

Postavljanje Vulina za ministra odbrane, zaključuje Jelena Milić, u trenutku kada predstoji promena Ustava i usvajanje nove nacionalne strategije bezbednosti, poslednja je opomena međunarodnoj zajednici da bude objektivnija u proceni stanja u Srbiji.

"Aleksandar Vulin na mestu ministra odbrane je direktna poruka Aleksandra Vučića zapadnoj međunarodnoj zajednici: Pomogli ste mi da ucementiram svoju autokratsku vlast, zamazao sam vam oči sa Anom Brnabić, a sada vam pokazujem svoje pravo lice", ističe Milić.

Jedan od prvih važnih zadataka koji bi mogao da pripadne novom ministru vojnom je saradnja sa inostranstvom, pa najverovatnije i najpre sa Zapadom.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da je Ministarstvo odbrane pripremilo izmene zakona koje će omogućiti dolazak stranih kompanija u odbrambenu industriju Srbije uz učešće u vlasništvu od najviše 49 odsto.