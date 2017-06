Vučićeva inauguracija kao opštenarodno veselje

Pompezni spektakl koji služi demonstraciji moći i skretanju pažnje sa značajnih društveno-političkih tema – tako sagovornici Radija Slobodna Evropa komentarišu inauguraciju Aleksandra Vučića, drugu po redu ceremoniju koju je novoizabrani predsednik Srbije upriličio povodom dolaska na mesto šefa države.

Uz muzičke nastupe, te promotivne štandove za prezentaciju turističkih destinacija u Srbiji, iz kabineta predsednika najavljeno je da će svečanosti koja se večeras održava u Palati "Srbija" prisustvovati više hiljada gostiju, među kojima je oko 60 visokih zvaničnika iz sveta i regiona.

Vojni orkestar i svečani špalir vojnika, nastup dečjeg hora i kulturno-umetničkih društava, te na koncu – trubači, to je deo najavljenog programa inauguracije Aleksandra Vučića.

Kako prenose mediji, ova svečanost imaće i obeležeja Sajma turizma, pošto će u svih šest salona Palate "Srbija" biti predstavnici turističkih organizacija koji će goste upućivati u "prirodne lepote i istoriju" svih regiona Srbije.

Politikolog Dušan Spasojević, sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu, ovaj događaj opisuje kao politički spektakl.

"Vučićev cilj je da se o njegovom predsedničkom mandatu priča što više i da se od toga pravi jedan spektakl, opštenarodno veselje i zbog toga smo imali polaganje zakletve u Skupštini Srbije, pa sada i ovu drugu inauguraciju, kako se zove u javnosti. Dakle, reč je o političkom spektaklu kojim se ističe izborna pobeda i jačaju se pozicije za naredne izbore i političke borbe", ocenjuje Spasojević.

Podsetimo, na predsedničkim izborima 2. aprila, Aleksandar Vučić je, kao kandidat Srpske napredne stranke i uz podršku više drugih partija, pobedio u prvom krugu sa više od 50 posto podrške.

Svečanu zakletvu je položio 31. maja u Narodnoj skupštini, ispred koje je vladajuća stranka organizovala okupljanje nekoliko hiljada pristalica. Istog dana Vučić je preuzeo dužnost od svog prethodnika Tomislava Nikolića, koji je pet godina ranije stupio na dužnost bez mnogo pompeznosti.

Nakon dve odvojene ceremonije povodom imenovanja na mesto predsednika, analitičar i novinar "Danasa" Božidar Andrejić u šaljivom tonu kaže da ga ne bi začudilo ukoliko bi Aleksandar Vučić organizovao i treću svečanost.

"Verovatno će smisliti još nešto. Možda položi zakletvu u Hilandaru ili Studenici. Možda sledeći put obeleži uspešno izglasavanje vlade za koju Ana Brnabić (mandatarka za sastav vlade, prim. RSE) dolazi kod njega da ga pita: 'Predsedniče, je l' imam ja većinu?' Umesto da on nju pita: 'Imaš li ti, ženo većinu?' "

Andrejić ceremoniju u Palati Srbija vidi kao tek jedan u nizu načina režima da konstantno skreće pažnju sa zaista bitnih tema.

"Mi već ne pričamo o slučajevima delovanja njegovog obezbeđenja na prvoj inauguraciji (kada su članovi obezbeđenja Vučićeve Srpske napredne stranke fizički maltretirali pojedine novinare i građane koji su protestovali protiv postavljanja Vučića na mesto predsednika, prim. RSE). U međuvremenu je palo opredeljenje tužilaštva da će nešto da uradi sa slučajem 'Savamala'. Ali, odmah je uletela cifra od 128 poslanika za novu vladu. Dakle, postoji potreba da se permanentno drži pažnja na izmišljenim manjim ili većim krizama ili na manjim ili većim priredbama i pozorištima kao što je ovo", ocenjuje novinar lista "Danas".

Priredbi u Palati "Srbija" će, barem prema najavama, prisustvovati više hiljada zvanica. Među njima i zamenik pomoćnika državnog sekretara SAD za Evropu i Evroaziju Hojt Brajan Ji, kao i potpredsednik Ruske Federacije Dimitrij Rogozin.

Vučić je ranije rekao da nemačka kancelarka Angela Merkel u Beograd kao ličnog izaslanika šalje bivšeg kancelara Gerharda Šredera.

Na listi svetskih zvanica su, između ostalih, zvaničnici od Rusije i Azerbejdžana, preko Mađarske, Rumunije, Bugarske, do Austrije, Italije i Grčke.

Reč je o regularnom odzivu koji ne govori više od protokolarnog gesta, smatra politikolog Dušan Spasojević.

"Ukoliko se svi međunarodni predstavnici pojave, to će samo potvrditi ideju da Vučić i dalje ima načelnu podršku većine centara moći koji su zainteresovani za Srbiju. Ali to je činjenica koju smo znali do sada i u tom smislu ja ne vidim ništa više od jednog protokolarnog gesta", kaže Spasojević.

Za razliku od inauguracije Vučićevog prethodnika, kada je Hrvatska, zbog Nikolićevih kontroverznih izjava o Vukovaru, izostala sa ceremonije, ovoga puta dolazak je potvrdila hrvatska predsednica Kolinda Grabar-Kitarović, ali i svi visoki zvaničnici iz regiona, izuzev Albanije.

"Neće doći samo Edi Rama. Borut Pahor dolazi. Mislim da je veoma važno što će Kolinda Grabar-Kitarović doći. Doći će tri člana Predsedništva BiH i svoj trojici hvala, doći će Denis Zvizdić, Milorad Dodik, predsednik Crne Gore, Makedonije", rekao je Vučić za Radio-televiziju Srbije (RTS).

Iako smatra da je dolazak velikog broja zvaničnika iz sveta i regiona pozitivna strana svečanosti, Božidar Andrejić ne misli da Vučićevi susreti sa liderima iz susednih zemalja a priori znače otopljavanje odnosa u regionu.

"Popravljanje i kvarenje odnosa mi imamo gotovo permanentno i to zavisi od potpuno drugih stvari, a najviše zavisi od toga što je to takođe jedna deklarativnost. U regionu treba dati prostor stručnim komisijama, koje doduše verovatno poneštno i rade, ali znamo da tu postoji zastoj sa Hrvatskom. To stvara preduslove da se odnosi poprave. A ovo je samo šminka i otvaranje nekih puteva", kaže Andrejić.

Dok se privode kraju poslednje pripreme za svečanu inauguraciju, u vazduhu ostaje da lebdi pitanje – koliko ta ceremonija košta građane Srbije? Tim pre što je doskorašnji premijer i aktuelni predsednik, kako sam kaže, pobornik štednje, što su krajem 2014. godine osetili penzioneri, kojima su penzije smanjene, uz tada Vučićevo obrazloženje, da je potrebno obezbediti ekonomsku stabilnost.