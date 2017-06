Predsednik Srbije upravlja stranačkim kormilom

Aleksandar Vučić početak svog mandata predsednika Srbije nije obeležio, kao njegov prethodnik, napuštanjem funkcije stranačkog lidera. Najavio je da će biti predsednik Srpske napredne stranke (SNS) još neko vreme, za razliku od Tomislava Nikolića koji je stranačku funkciju napustio četiri dana nakon što je bio izabran za predsednika države i time uveo novi demokratski manir.

Novi predsednik države tvrdi da će napustiti mesto predsednika Srpske napredne stranke, ali kada to njemu bude odgovaralo. U samoj stranci, iako je to pre pet godina uradio prethodni lider Tomislav Nikolić odmah nakon izbora za predsednika države, tako nešto izgleda ni ne očekuju.

"Kad biste izvršili anketu među našim članovima Predsedništva, pa i u samom Glavnom odboru, stoprocentno bi bilo da ljudi budu protiv. A to, ipak, morate da uvažite", kaže za RSE jedan od poslanika Srpske napredne stranke Vladimir Đukanović.

"Kao član Predsedništva ne slažem se sa tom njegovom odlukom ukoliko bi on tako nešto odlučio, a on inače to najavljuje već uveliko, koliko sam razumeo možda već tokom naredne godine ili 2019. godine ili već kada tako nešto učini. Mislim da to ne bi bilo dobro po samu Srpsku naprednu stranku, ali znate odluka je njegova", objašnjava Đukanović svoj stav navodeći da stranku treba da vodi jaka ličnost koja može da okupi dovoljan broj ljudi koji čak i različito misle ali da budu "objedinjeni kroz jednu ideju". A to, po njemu, može jedino Vučić.

Sam Vučić je u svom maniru dramatizacije i podizanja temperature oko skoro svake teme o kojoj se očekuje njegova odluka i saopštavanje one od kog trenutka neće biti predsednik SNS-a ostavio u neizvesnosti navodeći samo da će to biti "uskoro".

"Imam još neke ideje i još neke promene koje u svojoj političkoj stranci i na političkoj sceni mislim da sprovedem u delo u određenom narednom periodu, a posle toga neki drugi ljudi neka taj put nastave", rekao je Vučić obraćajući se javnosti poslednji put kao premijer Srbije dan uoči preuzimanja dužnosti predsednika države 31. maja.

To što je Tomislav Nikolić napustio mesto lidera stranke kad je izabran za predsednika države ubraja se u njegova retka postignuća za vreme petogodišnjeg mandata.

Nikoliću nije trebalo mnogo vremena za razmišljanje pa je samo četiri dana nakon izbora za predsednika države stranci koju je osnovao saopštio, u emotivnom govoru, da je ostavlja u ruke Aleksandra Vučića, te 2012. tek drugog čoveka u partiji.

"Jer to tako mora. Poraslo dete, osamostalilo se", rekao je Nikolić zaplakavši u maju 2012. na sednici Glavnog odbora SNS-a.

Nikolić je "želeo da bude predsednik svih građana". Napuštajući mesto šefa stranke uveo je novi demokratski manir u Srbiji. Ograničio je svoja ovlašćenja na ona Ustavom propisana, ali je ostao i bez političke moći.

Pet godina kasnije nije uspeo da dobije podršku te iste Srpske napredne stranke za još jedan mandat na Andrićevom vencu upravo zato što je partijska moć bila u rukama novog lidera Aleksandra Vučića, koji je želeo da bude predsednik države.

Da li Vučić upravo to ima na umu kada prolongira ovakvu odluku? Podsetimo, izabran je 2. aprila, dužnost je preuzeo 31. maja kada je i položio zakletvu, a inauguracija je 23. juna.

Filozofu Vladimiru Milutinoviću Vučićeva namera da "uskoro" odstupi sa mesta prvog čoveka SNS-a trenutno izgleda neuverljivo. Ali tako nešto je apsolutno neophodno, navodi Milutinović.

"Kada se vidi kako je određen mandatar za premijera, Ana Brnabić, vidi se da je to direktno Vučićeva volja. To nije bilo poznato čak ni onim strankama koje su dolazile kod njega na konsultacije, znači to nije predlog bilo koje od tih stranaka nego je to direktno njegov predlog. E sad, ako Vučić postavlja premijera onda je logično da on i vodi politiku, a on po Ustavu ne bi trebalo da vodi politiku. Politiku vodi premijer", navodi Milutinović.

Treba li Vučić da učini isto što i Nikolić pitali smo i građane Beograda.

"Naravno, oni su pričali kako svi ovi drugi nisu to uradili i da je to jedino ispravno, pa zašto on sada to ne uradi?", pita Marijana.

Podsećajući da su govorili da je to demokratski kada je njegov prethodnik to uradio, Marija Stefanović kaže da joj sada Vučićevo ponašanje deluje licemerno.

"Toma je ispao budala kada je podneo ostavku pa izgubio vlast", kaže Miloš i dodaje: "Kad se gleda šta je moralno trebalo bi da podnese ostavku a pošto ovde nema morala onda je jasno šta će da bude. Neće podneti sto posto, pa nije on budala".

"Treba da podnese ostavku na sve, da ode, samo da ga ne gledamo", poruka je građanke Beograda Olivere Lazarević.

Tako kažu građani sa kojima smo razgovarali bez obzira što Vučić tvdi da "odavno nije stranački čovek", te da se strankom bavi samo u izbornoj kampanji.

(Ne)formalno mešanje u stranku

I dok je napuštanje šefa stranke Nikoliću bilo prvi potez koji je povukao, čak i pre inauguracije, Vučić želi još vremena. No, s obzirom na dosadašnji način vladavine čak ni napuštanje mesta prvog čoveka vladajuće stranke ne bi bilo ikakva garancija, smatra filozof Vladimir Milutinović.

"Na neki način me iznenađuje a malo i razočarava što su komentari opozicije, barem se ne sećam da sam čuo da je neko jasno rekao da je jedini izlaz iz ove situacije koji bi bio u skladu sa Ustavom, da Vučić da ostavku na mesto predsednika SNS-a i da se ne meša ni formalno ni neformalno više u tu stranku. To je, između ostalog, rezultat njegovog izbora, on je sam hteo da bude predsednik Republike a ne predsednik Vlade", kaže Milutinović.

Ocenjujući da ga njegova stranka sigurno neće ograničiti Milutinović navodi da bi trebalo da ga ograniči javnost "koja bi jasno govorila da je to situacija koja je protivna Ustavu i dobrim političkim običajima".

Po svemu sudeći, ponoviće se scenario iz vremena kada je predsednik države bio demokrata Boris Tadić i kada je sva moć i vlast bila koncentrisana u Predsedništvu Srbije na Andrićevom vencu, a ne u Nemanjinoj 11 u Vladi.